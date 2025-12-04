Advertisement
आ गया 7 दिन तक चलने वाला Smartphone, मिलता है 200MP कैमरा और जमीन पर पटकने पर भी नहीं टूटेगा; जानिए कीमत

V Max LR का डिजाइन किसी लड़ाकू जेट से प्रेरित है. यह दो कलर- Armor Black और Battle Rust- में आता है. फोन के पीछे एल्यूमिनियम अलॉय का बैक दिया गया है, किनारों पर मजबूत आर्मर कोटिंग है और ग्रिप के लिए एंटी-स्लिप स्टिचिंग दी गई है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:55 AM IST
DOOGEE ने अपने नए आउटडोर स्मार्टफोन V Max LR को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. यह फोन कंपनी की मशहूर V Max Series का नया मॉडल है, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी. इस सीरीज़ में पहले से V Max, V Max Plus, V Max Pro जैसे मॉडल शामिल हैं और 2025 में V Max S, V Max Play और अब V Max LR को जोड़ा गया है. यह फोन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आउटडोर वर्क, एडवेंचर, फील्ड रिसर्च और मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं. फोन में ऐसी खूबियां दी गई हैं जो इसे एक नया रग्ड स्मार्टफोन स्टैंडर्ड बनाती हैं.

मुश्किल हालातों के लिए बना दमदार डिजाइन
V Max LR का डिजाइन किसी लड़ाकू जेट से प्रेरित है. यह दो कलर- Armor Black और Battle Rust- में आता है. फोन के पीछे एल्यूमिनियम अलॉय का बैक दिया गया है, किनारों पर मजबूत आर्मर कोटिंग है और ग्रिप के लिए एंटी-स्लिप स्टिचिंग दी गई है. फोन पूरी तरह से सील्ड डिजाइन के साथ आता है, जिससे यह बारिश, धूल, मिट्टी, कीचड़ और भारी झटकों में भी आसानी से काम करता है. आउटडोर वर्क करने वालों के लिए यह मजबूत बॉडी बेहद उपयोगी साबित होती है.

40 मीटर लेजर रेंजफाइंडर की प्रोफेशनल सटीकता
इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है- इन-बिल्ट 40 मीटर लेज़र रेंजफाइंडर. यह फीचर सीधे फोन में इंटीग्रेट किया गया है और इससे लंबाई, एरिया और वॉल्यूम को बेहद सटीकता के साथ मापा जा सकता है. यह 0.08 मीटर से 40 मीटर तक माप सकता है और ±3–15mm की एक्यूरेसी देता है. यह फीचर कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, आउटडोर प्लानिंग और होम डिजाइन जैसी जगहों पर बेहद काम आता है.

डुअल 1200-ल्यूमेन कैंपिंग लाइट्स
V Max LR में दो पावरफुल 1200 ल्यूमेन कैंपिंग लाइट्स दी गई हैं, जो रात में या कम रोशनी वाले माहौल में काफी मददगार होती हैं. इन लाइट्स में पांच ब्राइटनेस लेवल और तीन मोड- Normal, Flash और SOS- दिए गए हैं. यह लगभग 8 मीटर की दूरी तक रोशनी दे सकती हैं, जो कैंपिंग, इमरजेंसी और आउटडोर मिशन के लिए बहुत काम की हैं.

20500mAh की विशाल बैटरी
फोन में विशाल 20500mAh की बैटरी दी गई है, जो कई दिनों तक बिना चार्ज किए चल सकती है. यह फोन –10°C में 15 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग और –20°C में कॉलिंग सपोर्ट कर सकता है. 45W फास्ट चार्जिंग से इसे जल्दी चार्ज किया जा सकता है. इसके अलावा फोन में 10W रिवर्स चार्जिंग है, जिससे यह पावर बैंक की तरह दूसरे डिवाइसेज़ भी चार्ज कर सकता है.

Dimensity 7300 और Android 15 का पावरफुल कॉम्बिनेशन
DOOGEE V Max LR को MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट से पावर मिलती है. फोन Android 15 पर चलता है और इसमें इंटीग्रेटेड Gemini AI फीचर्स भी शामिल हैं, जो परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग को और बेहतर बनाते हैं. कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6E और NFC मिलता है. फोन में 6.78 इंच का FHD+ IPS डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो आउटडोर में भी साफ नजर आता है.

प्रो-ग्रेड कैमरा सिस्टम
फोन में 200MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो हाई-डिटेल फोटो कैप्चर करता है. इसके साथ 20MP का इन्फ्रारेड नाइट विज़न कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. यह कैमरा सेटअप हर तरह की लाइटिंग और आउटडोर कंडीशन में बढ़िया फोटो लेने में सक्षम है.

टॉप-लेवल रग्ड सर्टिफिकेशन
इस स्मार्टफोन को IP68/IP69K रेटिंग मिली है और यह ड्रॉप टेस्ट में भी मजबूत साबित हुआ है. यह –20°C से 55°C तक के तापमान में आसानी से काम कर सकता है. इसे खास तौर पर फील्ड वर्क, ट्रेकिंग, एक्सप्लोरेशन और इंडस्ट्रियल साइट्स के लिए डिजाइन किया गया है.

उपलब्धता
DOOGEE V Max LR अब ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है. इसकी कीमत $579.99 (52,353 रुपये) है. इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और अधिकृत रिटेल पार्टनर्स से खरीदा जा सकता है. साथ ही फिलहाल सीजनल डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

DoogeeDOOGEE V Max LRDOOGEE rugged phone

