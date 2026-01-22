भारत में अब दौड़ेगा सुपरफास्ट इंटरनेट: सरकार ने Wi-Fi 7 को दी मंजूरी, अब बिना तार के भी मिलेगी फाइबर वाली रफ्तार

Advertisement
Wi-Fi 7 India Launch: भारत में इंटरनेट स्पीड को लेकर काफी समय से जिस बदलाव का इंतजार किया जा रहा था अब वही बदलाव हकीकत बनने जा रहा है. स्लो Wi-Fi सिग्नल, बार-बार नेटवर्क ड्रॉप और बफरिंग जैसी समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलने जा रहा है. भारत सरकार ने हाई-स्पीड Wi-Fi तकनीक को बढ़ावा देते हुए Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 के लिए 6 GHz स्पेक्ट्रम का एक अहम हिस्सा बिना लाइसेंस इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:10 AM IST
Wi-Fi 7 India Launch: भारत में इंटरनेट की दुनिया बहुत ही जल्द पूरी तरह से बदलने वाली है. तेज इंटरनेट की रफ्तार को लेकर भारत में अब एक नया दौर शुरू होने जा रहा है. अगर आपका भी Wi-Fi अक्सर स्लो इंटरनेट चलता है और डेटा यूज करने में परेशानी होती है तो जल्द ही राहत मिलने वाली है. भारत सरकार ने Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 तकनीक को मंजूरी देते हुए 6 GHz स्पेक्ट्रम के एक बड़े हिस्से को डीलाइसेंस कर दिया है. सरकार के इस फैसले से न सिर्फ इंटरनेट स्पीड कई गुना तक बढ़ जाएगी बल्कि घर, ऑफिस और स्मार्ट डिवाइसेज़ में कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस भी पूरी तरह से बदल जाएगा. 

दूरसंचार विभाग यानी DoT ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 6 GHz बैंड के निचले हिस्से यानी 500 MHz स्पेक्ट्रम को डी-लाइसेंस करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इसका मतबल होता है कि अब देश में Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 जैसे हाई-स्पीड इंटरनेट स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल बिना किसी लाइसेंस फीस के यूजर कर सकेंगे.

इससे आम यूजर को क्या फायदा?
अभी तक देश में वाई-फाई 2.4 GHz और 5 GHz बैंड पर काम करता था, जो ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्लो हो जाता है. 6 GHz बैंड मिलने से अब यूजर्स को घर और ऑफिस के अंदर फाइबर जैसी सुपरफास्ट स्पीड मिलेगी. इससे ऑनलाइन गेमिंग, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा.

इनडोर और आउटडोर के लिए नियम
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल लो पॉवर वाले इनडोर सिस्टम और बहुत कम शक्ति वाले आउटडोर सिस्टम के लिए किया जाएगा. इसे शेयर्ड आधार पर रखा गया है जिससे दूसरी सर्विस में कोई बाधा न आए. हालांकि 6 GHz के ऊपरी हिस्से (6425–7125 MHz) को फिलहाल मोबाइल सर्विस जैसे 5G/6G के लिए सेफ रखा गया है.

आपकी जानकारी के लिए बात दें कि इस स्पेक्ट्रम को लेकर टेक जगत दो गुटों में था. एक तरफ एप्पल, अमेजन, मेटा, सिस्को और इंटेल जैसी ग्लोबल कंपनियां चाहती थीं कि पूरा 1200 MHz बैंड वाई-फाई के लिए फ्री कर दिया जाए. लेकिन इसके दूसरी तरफ रिलायंस जियो जैसी भारतीय टेलीकॉम कंपनियों चाहती थी कि इस पूरे स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए. फिलहाल सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए 500 MHz स्पेक्ट्रम वाई-फाई के लिए फ्री कर दिया है.

ये भी पढ़ेंः भारत में एंट्री को तैयार Apple Pay, क्या Google Pay और PhonePe की होगी छुट्टी?

सेफ्टी का भी रखा गया है ध्यान
इस नई पॉलिसी के तहत सरकार ने ITSAR यानी इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स के नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया है. यानी कि इस्तेमाल होने वाले डिवाइस न सिर्फ तेज होंगे बल्कि पूरी तरह सेफ भी होंगे.  

ये भी पढ़ेंः बिना बोले कैसे होगी बात? स्ट्रोक मरीजों के लिए आया अनोखा AI डिवाइस, 97% सटीक रिजल्ट

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

