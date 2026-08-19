/साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम! DoT ने बदला सिस्टम, 9 से ज्यादा SIM रखने वालों की अब फोटो से होगी जांच

अगर आप भी एक से ज्यादा मोबाइल नंबर रखते हैं या आपके घर में अलग-अलग कंपनियों के कई सिम कार्ड इस्तेमाल होते हैं, तो सिम से जुड़े नियमों में हुए बदलाव को जरूर जान लीजिए. दूरसंचार विभाग यानी DoT ने फर्जीवाड़े और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए सिम कार्ड के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त करने का फैसाल किया है. सरकार के नए फरमान के बाद अब 9 से ज्यादा सिम रखने या लेने की कोशिश करने वालों पर सीधी नजर रखी जाएगी,



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 17 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में DoT ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दे दिया है कि वे 9 सिम की तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन लेने की कोशिश करने वाले यूजर की पहचान के लिए सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DIP पर मौजूद फोटो का इस्तेमाल करें.