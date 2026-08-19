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साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम! DoT ने बदला सिस्टम, 9 से ज्यादा SIM रखने वालों की अब फोटो से होगी जांच

दूरसंचार विभाग यानी DoT ने डिजिटल फ्रॉड रोकने और फर्जी सिम कार्ड पर नकेल कसने के लिए नया फरमान जारी किया है. अब 9 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने या लेने की कोशिश करने वालों पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की मदद से फोटो जांच कर सीधी रोक लगाई जाएगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 19, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:51 PM IST
साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम! DoT ने बदला सिस्टम, 9 से ज्यादा SIM रखने वालों की अब फोटो से होगी जांच
Image Credit: SIM कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी खबर!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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