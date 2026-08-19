/साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम! DoT ने बदला सिस्टम, 9 से ज्यादा SIM रखने वालों की अब फोटो से होगी जांच

अगर आप भी एक से ज्यादा मोबाइल नंबर रखते हैं या आपके घर में अलग-अलग कंपनियों के कई सिम कार्ड इस्तेमाल होते हैं, तो सिम से जुड़े नियमों में हुए बदलाव को जरूर जान लीजिए. दूरसंचार विभाग यानी DoT ने फर्जीवाड़े और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए सिम कार्ड के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त करने का फैसाल किया है. सरकार के नए फरमान के बाद अब 9 से ज्यादा सिम रखने या लेने की कोशिश करने वालों पर सीधी नजर रखी जाएगी,
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 17 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में DoT ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दे दिया है कि वे 9 सिम की तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन लेने की कोशिश करने वाले यूजर की पहचान के लिए सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DIP पर मौजूद फोटो का इस्तेमाल करें.
नए नियम के अनुसार, जिन ग्राहकों के पास पहले से ही अधिकतम 9 सिम कार्ड हैं, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो 23 अगस्त से DIP पर टेलीकॉम कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी. कंपनियों को यह फोटो हर दिन डाउनलोड करनी होगी और अतिरिक्त सिम मांगने वाले कस्टमर्स की पहचान करनी होगी.
अब 24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियों को तकनीकी और जरूरी उपाय करने होंगे, जिससे ऐसे कस्टमर्स का पता लगाया जा सके और उन्हें साफ बताया जा सके कि लिमिट समाप्त होने के कारण नया सिम नहीं दिया जा सकता. DoT ने निर्देश दिया है कि कंपनियां शुरुआत में इस प्रक्रिया को D+1 यानी अगले दिन की जांच के आधार पर लागू करें. इसके बाद, 30 नवंबर तक इसे सब्सक्राइबर एनरोलमेंट और एक्टिवेशन सिस्टम में पूरी तरह रियल-टाइम यानी तुरंत इंटीग्रेट करना होगा.
जारी हुए सर्कुलर में यह भी कहा गया कि अगर इस बदलाव के दौर में तय सीमा से ज्यादा कोई सिम एक्टिवेट हो जाता है, तो कंपनी को मामला सुलझने तक उस कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड करना होगा.
यह कदम सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों और सर्विस एरिया को मिलाकर एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड के पुराने नियम को सख्ती से लागू करने के लिए उठाया गया है. जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में यह सीमा 6 सिम कार्ड की है.
DoT के मुताबिक, ऑपरेटरों द्वारा अपलोड किए गए रिकॉर्ड के आधार पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज सभी मोबाइल नंबरों की पहचान और ग्रुपिंग करता है. कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अतिरिक्त सिम रखने वाले यूजर्स के कनेक्शन तय सीमा के अंदर लाएं.
पुराने नियम के अनुसार, लिमिट से ज्यादा सिम होने पर कस्टमर्स को अतिरिक्त नंबर सरेंडर करने होते थे. ऐसा न करने पर बाद में लिए गए नंबरों को डिसकनेक्ट कर दिया जाता था.
अलग-अलग कंपनियों या सर्विस एरिया से 9 से ज्यादा सिम लेने वाले ग्राहकों की पहचान करने में ऑपरेटरों को परेशानी आ रही थी. इसी को देखते हुए DoT ने अब फोटो वेरिफिकेशन की यह नई परत जोड़ी है. DoT ने यह भी साफ किया है कि इस नए नियम से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए संबंधित लाइसेंस्ड सर्विस एरिया ही सक्षम अथॉरिटी होंगे.