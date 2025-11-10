Advertisement
trendingNow12996063
Hindi Newsटेक

क्या आपके बैंक से आई कॉल असली है? अब DoT का नया पोर्टल बताएगा सच्चाई, जानिए कैसे

दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) ने एक नया वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है. इस सिस्टम की मदद से अब कोई भी व्यक्ति यह जांच सकता है कि उसे मिला ईमेल, कॉल या वेबसाइट लिंक वास्तव में किसी बैंक या वित्तीय संस्था का है या नहीं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 10, 2025, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आपके बैंक से आई कॉल असली है? अब DoT का नया पोर्टल बताएगा सच्चाई, जानिए कैसे

पिछले कुछ वर्षों में बैंक या फाइनेंशियल संस्थान के नाम पर होने वाले फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं. कई लोग ऐसे स्कैमर्स का शिकार बने हैं जो खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल करते हैं. ये ठग अकाउंट बंद करने या सर्विस रोकने की धमकी देकर यूज़र्स से तुरंत कदम उठाने के लिए दबाव बनाते हैं. ऐसी स्थिति में कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति असली है या नकली. इसी बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) ने एक नया वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है. इस सिस्टम की मदद से अब कोई भी व्यक्ति यह जांच सकता है कि उसे मिला ईमेल, कॉल या वेबसाइट लिंक वास्तव में किसी बैंक या वित्तीय संस्था का है या नहीं. यह सुविधा Sanchar Saathi पोर्टल के अंदर जोड़ी गई है, जो पहले से ही मोबाइल सुरक्षा और फर्जी सिम कार्ड की जांच जैसी सुविधाएं प्रदान करता है.

 

 

ऐसे करेगा काम नया वेरिफिकेशन पोर्टल

यूज़र इस नए पोर्टल पर जाकर किसी भी बैंक या फाइनेंशियल संस्थान का नाम, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर डालकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. अगर यह जानकारी सिस्टम में मौजूद है, तो पोर्टल उस बैंक या संस्था की आधिकारिक डिटेल्स दिखाता है. इसमें उनके ऑफिसियल वेबसाइट लिंक, ईमेल एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर, टोल-फ्री नंबर, व्हाट्सऐप कॉन्टैक्ट और अन्य ऑफिशियल चैनल शामिल होते हैं. इससे यूज़र्स को तुरंत पता चल सकता है कि जिस कॉल या ईमेल से उन्हें संपर्क किया गया है, वह सही है या नहीं. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को बैंक अधिकारी बनकर कोई संदिग्ध कॉल आती है, तो वह उस नंबर को Sanchar Saathi पोर्टल में डालकर यह जांच सकता है कि वह वास्तव में बैंक का नंबर है या ठगों का.

DoT ने X (Twitter) पर दी जानकारी
दूरसंचार विभाग ने इस पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) के जरिए दी. उन्होंने कहा- “Empowering Citizens with Safe Digital Choices! Think before you share — scammers often pretend to be from trusted institutions. Always verify using trusted contact on #SancharSaathi before you act.” इसके साथ ही उन्होंने पोर्टल का सीधा लिंक भी साझा किया. इस घोषणा के बाद कई यूज़र्स ने इस पहल की सराहना की, क्योंकि यह आम जनता को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक अहम कदम है.

पोर्टल की सीमाएं: अभी अधूरी है जानकारी
हालांकि यह पहल सराहनीय है, लेकिन पोर्टल अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं कहा जा सकता. फिलहाल सरकारी बैंकों की जानकारी इस पोर्टल पर आसानी से मिल जाती है, लेकिन कई बड़े प्राइवेट बैंकों जैसे ICICI Bank की एंट्री अधूरी है. इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स जैसे व्हाट्सऐप नंबर या कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा, अगर कोई यूज़र प्रमुख रेगुलेटरी संस्थानों जैसे SEBI (Securities and Exchange Board of India) या RBI (Reserve Bank of India) का नाम सर्च करता है, तो फिलहाल पोर्टल पर उनका डेटा नहीं दिखता. यह दिखाता है कि पोर्टल अभी विकास के शुरुआती चरण में है और आने वाले समय में इसे और अपडेट करने की आवश्यकता होगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

DOTSanchar Saathi Portalfake bank call check India

Trending news

पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
Tamil Nadu
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
Karnataka politics
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
Indian railways
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
भारत का वो इलाका, जहां भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा, जानें आगे क्या हुआ
India Bhutan News
भारत का वो इलाका, जहां भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा, जानें आगे क्या हुआ