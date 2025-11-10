क्या आपके बैंक से आई कॉल असली है? अब DoT का नया पोर्टल बताएगा सच्चाई, जानिए कैसे

पिछले कुछ वर्षों में बैंक या फाइनेंशियल संस्थान के नाम पर होने वाले फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं. कई लोग ऐसे स्कैमर्स का शिकार बने हैं जो खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल करते हैं. ये ठग अकाउंट बंद करने या सर्विस रोकने की धमकी देकर यूज़र्स से तुरंत कदम उठाने के लिए दबाव बनाते हैं. ऐसी स्थिति में कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति असली है या नकली. इसी बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) ने एक नया वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है. इस सिस्टम की मदद से अब कोई भी व्यक्ति यह जांच सकता है कि उसे मिला ईमेल, कॉल या वेबसाइट लिंक वास्तव में किसी बैंक या वित्तीय संस्था का है या नहीं. यह सुविधा Sanchar Saathi पोर्टल के अंदर जोड़ी गई है, जो पहले से ही मोबाइल सुरक्षा और फर्जी सिम कार्ड की जांच जैसी सुविधाएं प्रदान करता है.

Empowering Citizens with Safe Digital Choices! Add Zee News as a Preferred Source Think before you share, scammers often pretend to be from trusted institutions. Always verify using trusted contact on #SancharSaathi before you act. For verification click on this link - https://t.co/PbwkRgqZCy#DoT #ScamAlert… pic.twitter.com/LBA5HtaaZR — DoT India (@DoT_India) November 4, 2025

ऐसे करेगा काम नया वेरिफिकेशन पोर्टल

यूज़र इस नए पोर्टल पर जाकर किसी भी बैंक या फाइनेंशियल संस्थान का नाम, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर डालकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. अगर यह जानकारी सिस्टम में मौजूद है, तो पोर्टल उस बैंक या संस्था की आधिकारिक डिटेल्स दिखाता है. इसमें उनके ऑफिसियल वेबसाइट लिंक, ईमेल एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर, टोल-फ्री नंबर, व्हाट्सऐप कॉन्टैक्ट और अन्य ऑफिशियल चैनल शामिल होते हैं. इससे यूज़र्स को तुरंत पता चल सकता है कि जिस कॉल या ईमेल से उन्हें संपर्क किया गया है, वह सही है या नहीं. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को बैंक अधिकारी बनकर कोई संदिग्ध कॉल आती है, तो वह उस नंबर को Sanchar Saathi पोर्टल में डालकर यह जांच सकता है कि वह वास्तव में बैंक का नंबर है या ठगों का.

DoT ने X (Twitter) पर दी जानकारी

दूरसंचार विभाग ने इस पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) के जरिए दी. उन्होंने कहा- “Empowering Citizens with Safe Digital Choices! Think before you share — scammers often pretend to be from trusted institutions. Always verify using trusted contact on #SancharSaathi before you act.” इसके साथ ही उन्होंने पोर्टल का सीधा लिंक भी साझा किया. इस घोषणा के बाद कई यूज़र्स ने इस पहल की सराहना की, क्योंकि यह आम जनता को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक अहम कदम है.

पोर्टल की सीमाएं: अभी अधूरी है जानकारी

हालांकि यह पहल सराहनीय है, लेकिन पोर्टल अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं कहा जा सकता. फिलहाल सरकारी बैंकों की जानकारी इस पोर्टल पर आसानी से मिल जाती है, लेकिन कई बड़े प्राइवेट बैंकों जैसे ICICI Bank की एंट्री अधूरी है. इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स जैसे व्हाट्सऐप नंबर या कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा, अगर कोई यूज़र प्रमुख रेगुलेटरी संस्थानों जैसे SEBI (Securities and Exchange Board of India) या RBI (Reserve Bank of India) का नाम सर्च करता है, तो फिलहाल पोर्टल पर उनका डेटा नहीं दिखता. यह दिखाता है कि पोर्टल अभी विकास के शुरुआती चरण में है और आने वाले समय में इसे और अपडेट करने की आवश्यकता होगी.