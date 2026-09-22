/SIM और IMEI को लेकर DoT का बड़ा अलर्ट, एक गलती और सीधे 3 साल की जेल के साथ 50 लाख का जुर्माना; न करें ये काम

DoT ने लोगों को फर्जी तरीके से SIM जारी कराने, टेलीकॉम पहचान का गलत इस्तेमाल करने और मोबाइल के IMEI नंबर से छेडछाड करने को लेकर यह चेतावनी दी है. विभाग के अनुसार, ऐसे मामलों में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. दूरसंचार विभाग की यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है, जब DoT के मध्य प्रदेश लाइसेंस सर्विस एरिया ने फर्जी तरीके से SIM जारी किए जाने का एक मामला पकडा है. साइबर क्राइम की जांच में सामने आया कि छत्तीसगढ के एक PoS एजेंट ने लोगों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उनकी जानकारी और मंजूरी के बिना 25 मोबाइल कनेक्शन एक्टिवेट कर दिए थे.