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SIM और IMEI को लेकर DoT का बड़ा अलर्ट, एक गलती और सीधे 3 साल की जेल के साथ 50 लाख का जुर्माना; न करें ये काम

टेलीकॉम विभाग ने सिम फ्रॉड और IMEI से छेड़छाड़ पर सख्त चेतावनी जारी की है. सिम कार्ड और IMEI से जुड़े नियम न मानने पर अब सीधे तीन साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 22, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:02 AM IST
SIM और IMEI को लेकर DoT का बड़ा अलर्ट, एक गलती और सीधे 3 साल की जेल के साथ 50 लाख का जुर्माना; न करें ये काम

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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