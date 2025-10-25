Advertisement
trendingNow12974749
Hindi Newsटेक

मोबाइल नंबर से पकड़े जाएंगे साइबर ठग! DoT हुआ सख्त, नया नियम खोलेगा सबकी पोल

साइबर ठगी को रोकने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही है. ऐसे में अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DOT) भी एक ऐसा नियम ले आया है जो साइबर के खतरे को काफी हद तक कम करेगा.

 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोबाइल नंबर से पकड़े जाएंगे साइबर ठग! DoT हुआ सख्त, नया नियम खोलेगा सबकी पोल

साइबर फ्रॉड के मामले में दुनियाभर में बढ़ते ही जा रहे हैं. इसे रोकने के लिए लगातार कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं. इसके लिए हर देश की सरकारें भी कई नियम-कानून बना रही हैं. वहीं, अब देश में बढ़ते इस साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DOT) भी और सख्त होता नजर आ रहा है. अब DOT नए नियम लाने की प्लानिंग कर रहा है. इस नए नियम को Airtel, Jio, BSNL, वोडाफोन आइडिया (Vi) सभी पर लागू किया जाएगा. इतना ही नहीं, बैंक, बीमा और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों के लिए भी नियम के कई प्रावधान आएंगे

DOT का सबसे जरूरी नियम
DoT इन आने वाले नियमों पर बात करें तो इसमें सबसे जरूरी नियम है मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म (MNV). बताया जा रहा है कि इस नियम के तहत देखा जाएगा कि किसी भी टेलिकॉम कंपनी का इस्तेमाल करने वाले यूजर का मोबाइल नंबर उसके KYC (Know Your Customer) डिटेल के मुताबिक है या नहीं. इस नियम को जल्दी ही लागू किया जाने वाला है.

Zoho के CEO श्रीधर वेम्बू की भारतीय प्रवासियों से घर वापसी की अपील, दिखाए आंकड़े

Add Zee News as a Preferred Source

बैंक अकाउंट खोलने पर भी दिखेगी सख्ती
इसके अलावा MNV नियम के आने के बाद बैंक, फाइनेंस और बीमा कंपनियां उन कस्टमर्स का मोबाइल नंबर पहले ही वेरिफाई कर पाएंगे जो नया अकाउंट खुलवाने के लिए आएंगे. ऐसे में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने में काफी हद तक मदद मिल पाएगी. बता दें कि फिलहाल बैकों में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो पाए कि बैंक अकाउंट के लिए जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो उसी अकाउंट होल्डर का है भी या नहीं.

Mark Zuckerberg की कंपनी में बवाल, क्या है Hire to Fire रणनीति? Meta का सच आया सामने

गैर-कंपनियों को नहीं किया जाएगा कंट्रोल
ET Telecom की एक रिपोर्ट के मुताबिक, DoT के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में जो नए नियम बनाए गए हैं उनका मकसद सिर्फ उन टेलीकॉम कंपनियों और उनसे जुड़े संस्थानों को एक साथ जोड़ना है, जिन्हें लाइसेंस दिया हुआ है. इन नियमों का उद्देश्य किसी भी गैर-टेलीकॉम कंपनी पर कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं है. इस तरह के नियमों के जरिए सिर्फ साइबर फ्रॉड को रोकने का प्रयास ही किया जा रहा है.

 

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

DOTcybersecurity

Trending news

वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
CM Omar Abdullah News
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
Weather
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप