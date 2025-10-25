मोबाइल नंबर से पकड़े जाएंगे साइबर ठग! DoT हुआ सख्त, नया नियम खोलेगा सबकी पोल

साइबर फ्रॉड के मामले में दुनियाभर में बढ़ते ही जा रहे हैं. इसे रोकने के लिए लगातार कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं. इसके लिए हर देश की सरकारें भी कई नियम-कानून बना रही हैं. वहीं, अब देश में बढ़ते इस साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DOT) भी और सख्त होता नजर आ रहा है. अब DOT नए नियम लाने की प्लानिंग कर रहा है. इस नए नियम को Airtel, Jio, BSNL, वोडाफोन आइडिया (Vi) सभी पर लागू किया जाएगा. इतना ही नहीं, बैंक, बीमा और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों के लिए भी नियम के कई प्रावधान आएंगे

DOT का सबसे जरूरी नियम

DoT इन आने वाले नियमों पर बात करें तो इसमें सबसे जरूरी नियम है मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म (MNV). बताया जा रहा है कि इस नियम के तहत देखा जाएगा कि किसी भी टेलिकॉम कंपनी का इस्तेमाल करने वाले यूजर का मोबाइल नंबर उसके KYC (Know Your Customer) डिटेल के मुताबिक है या नहीं. इस नियम को जल्दी ही लागू किया जाने वाला है.

बैंक अकाउंट खोलने पर भी दिखेगी सख्ती

इसके अलावा MNV नियम के आने के बाद बैंक, फाइनेंस और बीमा कंपनियां उन कस्टमर्स का मोबाइल नंबर पहले ही वेरिफाई कर पाएंगे जो नया अकाउंट खुलवाने के लिए आएंगे. ऐसे में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने में काफी हद तक मदद मिल पाएगी. बता दें कि फिलहाल बैकों में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो पाए कि बैंक अकाउंट के लिए जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो उसी अकाउंट होल्डर का है भी या नहीं.

गैर-कंपनियों को नहीं किया जाएगा कंट्रोल

ET Telecom की एक रिपोर्ट के मुताबिक, DoT के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में जो नए नियम बनाए गए हैं उनका मकसद सिर्फ उन टेलीकॉम कंपनियों और उनसे जुड़े संस्थानों को एक साथ जोड़ना है, जिन्हें लाइसेंस दिया हुआ है. इन नियमों का उद्देश्य किसी भी गैर-टेलीकॉम कंपनी पर कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं है. इस तरह के नियमों के जरिए सिर्फ साइबर फ्रॉड को रोकने का प्रयास ही किया जा रहा है.