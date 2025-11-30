Advertisement
trendingNow13023523
Hindi Newsटेक

WhatsApp पर लगा नया ताला! SIM निकालते ही चैट–कॉल सब बंद, कंप्यूटर पर हर 6 घंटे में देनी होगी 'अग्निपरीक्षा'

Messaging App New Rules: WhatsApp, Telegram और ऐसे कई प्लेटफॉर्म पर चैटिंग और कॉलिंग पहले की तरह आसान नहीं रह जाएगी. भारत सरकार ने देशभर में मैसेजिंग ऐप्स को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. नए नियम के तहत अब एक्टिव SIM के बिना इन ऐप्स की सर्विसें चल ही नहीं पाएंगी. यानी जैसे ही SIM हटाई आपकी चैट, कॉल और लॉगिन सब तुरंत बंद!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp पर लगा नया ताला! SIM निकालते ही चैट–कॉल सब बंद, कंप्यूटर पर हर 6 घंटे में देनी होगी 'अग्निपरीक्षा'

Messaging App New Rules: अगर आप भी WhatsApp, Telegram और Snapchat जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. मैसेजिंग ऐप्स को लेकर भारत सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. सरकार अब मैसेजिंग ऐप्स पर भी टेलीकॉम जैसी सख्ती लागू करने की तैयारी कर ली है. इसका सीधा असर WhatsApp, Telegram, Signal जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर पड़ सकता है. 

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी DoT ने एक जरूरी निर्देश जारी किया है. DoT ने इन सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे अब यूजर्स को अपने डिवाइस में एक्टिव सिम कार्ड के बिना अपनी सेवाओं का इस्तेमाल करने से रोकें. सरकार के नए नियमों के तहत मैसेजिंग ऐप्स अब केवल उसी डिवाइस पर चल पाएंगे जिसमें एक्टिव SIM कार्ड मौजूद होगा. यानी बिना एक्टिव सिम के चैट करना, कॉल करना या वेब वर्जन इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा. सरकार का दावा है कि यह कदम साइबर फ्रॉड रोकने और यूजर्स की पहचान ट्रेस करने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा. यह आदेश भारत के नए दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम, 2025 का हिस्सा है. पहली बार ऐप-आधारित संचार सेवाओं को टेलीकॉम-स्टाइल नियमों के तहत लाया गया है.

90 दिनों में लागू होगा नियम
भारत सरकार के नए नियम के तहत इन ऐप्स को 90 दिनों के अन्दर यह तय करना होगा कि यूजर के सिम कार्ड लगातार उनकी सर्विस से जुड़े रहें. ऐप को इस्तेमाल करने के लिए सिम कार्ड का लगातार आपके डिवाइस में एक्टिव रहना जरूरी होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Web ब्राउजर यूज करने वालों को करना होगा ये काम
वहीं जो लोग WhatsApp  या Telegram Web जैसे ब्राउजर से अकाउंट लॉगिन करते हैं उन्हें भी अब बड़ी परेशानी हो सकती है. DoT ने निर्देश दिया है कि प्लेटफॉर्म्स को हर 6 घंटे में यूजर्स को लॉग आउट करना होगा और फिर से लॉगिन करने के लिए QR कोड के जरिए री-ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी.

इस कदम के पीछे की वजह
DoT के मुताबिक इस कदम का मकसद संचार ऐप्स द्वारा यूजर्स को वेरीफाई करने के तरीके में मौजूद एक बड़ी समस्या को दूर करना है. अभी तक  ज्यादातर ऐप्स यूजर के मोबाइल नंबर को सिर्फ एक बार ऐप इंस्टॉल करते समय वेरीफाई करते हैं. इसके बाद अगर सिम कार्ड हटा दिया जाए या डिएक्टिवेट कर दिया जाए तब भी ऐप काम करता रहता है.

ये भी पढे़ंः Instagram पर आएगी Reels की बाढ़! जोड़ी गई ये 5 लैंग्वेज; देश के हर कोने से आएगी आवाज

फ्रॉड की समस्या होगी कम 
दूरसंचार कंपनियों के संगठन COAI के मुताबिक साइबर क्रिमिनल्स इस सुविधा का फायदा उठाते हैं. वे सिम बदल या डिएक्टिवेट करने के बाद भी ऐप्स का यूज करते रहते हैं जिससे धोखाधड़ी या फ्रॉड का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. COAI का मानना है कि सिम को ऐप से लगातार कनेक्ट रखने से यूजर, नंबर और डिवाइस के बीच जरूरी ट्रैसेबिलिटी बनी रहेगी. जिससे स्पैम, फ्रॉड वाले कम्युनिकेशंस को रोकने में मदद मिलेगी.

यह देखना खास होगा कि WhatsApp और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस और प्राइवेसी से समझौता किए बिना इन नए नियमों को कैसे लागू करते हैं. लाखों यूजर्स के लिए इसका मतलब वेब ब्राउजर पर लगातार लॉग इन रहने की सुविधा खोना या सिम डिएक्टिवेट होने पर ऐप से बाहर हो जाना हो सकता है.

ये भी पढे़ं-चीन का गजब प्लान, बॉर्डर पर तैनात करने जा रहा इंसानी रोबोट, AI Technology से चौंकाया

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Messaging App New RulesWhatsApp New rulesDOT

Trending news

Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
Jammu Kashmir
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
फिर कटी PAK की नाक, ऑक्सफोर्ड में डिबेट से पहले भागा, लंदन में सबूतों के साथ EXPOSE
Jayakumar Sai Deepak
फिर कटी PAK की नाक, ऑक्सफोर्ड में डिबेट से पहले भागा, लंदन में सबूतों के साथ EXPOSE
देश में उड़ रहे थे 400 से 'Flying Coffin' ? सूरज से था खतरा, चौंकाने वाला खुलासा
Airbus
देश में उड़ रहे थे 400 से 'Flying Coffin' ? सूरज से था खतरा, चौंकाने वाला खुलासा
समंदर के रंग में रंगी 'स्लेटी मौत', ब्रह्मोस को किस चीज ने बना दिया अदृश्य हथियार
Brahmos Missile
समंदर के रंग में रंगी 'स्लेटी मौत', ब्रह्मोस को किस चीज ने बना दिया अदृश्य हथियार
चुनाव आयोग ने दोगुनी की BLO की सैलरी, ERO और AERO को भी मिलेगा मानदेय
BLO
चुनाव आयोग ने दोगुनी की BLO की सैलरी, ERO और AERO को भी मिलेगा मानदेय
जमीयत के मंच से ‘जिहाद’ का जिक्र, मौलाना मदनी के 'जिहादी फितूर' का DNA टेस्ट
DNA Analysis
जमीयत के मंच से ‘जिहाद’ का जिक्र, मौलाना मदनी के 'जिहादी फितूर' का DNA टेस्ट
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
Punjab
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
PM Modi
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
Sir
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
west bengal news in hindi
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान