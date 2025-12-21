WhatsApp यूजर्स के लिए जरूरी खबर; मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम-बाइंडिंग अनिवार्य, पर इस नियम में मिल सकती है छूट!

WhatsApp SIM binding DoT: भारत में बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार बड़ी तैयार में है. दूरसंचार विभाग यानी DoT ने 28 नवंबर को एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत WhatsApp और इस तरह के दूसरे मैसेजिंग ऐप्स के लिए कंटीन्यूअस सिम-बाइंडिंग को अनिवार्य कर दिया. जिससे बिना सिम के WhatsApp या दूसरे मैसेजिंग ऐप्स चलेगा.

इसके पीछे सरकार का तर्क है कि यह कदम विदेशी साइबर ठगों और खुफिया एजेंसियों द्वारा भारत से संवेदनशील जानकारी की चोरी को रोकने में हेल्प करेगा. लेकिन इस फैसले के बाद मैसेजिंग ऐप कंपनियों की तरफ से कुछ आपत्तियां भी सामने आई हैं. खासकर वेब और डेस्कटॉप वर्जन के लिए 6 घंटे के ऑटो-लॉगआउट नियम को लेकर कंपनियों से लेकर यूजर्स भी चिंता में है. लेकिन अब इसी बीच संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस नियम में छूट दे सकती है.

6 घंटे लॉगआउट सिस्टम मोबाइल के लिए नहीं

DoT के निर्देशों के मुताबिक WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स के वेब और डेस्कटॉप वर्जन को हर छह घंटे में ऑटोमैटिक रूप से लॉगआउट कर दिया जाएगा. इसके बाद यूजर्स को फिर से QR कोड स्कैन करके अपने डिवाइस को कनेक्ट करना होगा. इसी को लेकर कई मैसेजिंग ऐप्स इस नियम का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि हर छह घंटे में लॉगिन करना यूजर्स के लिए परेशानी का कारण हो सकता है. बता दें कि सरकार का यह नियम केवल वेब और डेस्कटॉप वर्जन पर लागू होता है इस नियम से मोबाइल ऐप्स को पूरी तरह छूट दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस नियम को लेकर सरकार के अधिकारियों का मानना है कि यह नियम आने वाले समस में बड़ी कमियों को रोकने के लिए बनाया गया है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल विदेश में बैठे साइबर ठग करते हैं. वहीं जब 6 घंटे में लॉग आउट हो जाने के बाद बार-बार लॉगिन करना यह बताता है कि ऐप पर उसी यूजर का कंट्रोल है, जिसके पास सिम मौजूद है. वहीं इस नियम को लेकर मैसेजिंग ऐप्स का यह भी एक बड़ा तर्क है कि SIM-बाइंडिंग से विदेश यात्रा के दौरान यूजर्स को महंगा इंटरनेशनल रोमिंग लेना होगा.

इस नियम में हो सकता है बदलाव

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों से जानकारी मिली है कि 6 घंटे की सीमा का 12 या 18 घंट तक बढ़ा सकते हैं. लेकिन इसे 24 घंटे से ज्यादा नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही यह भी आपत्ति उठाई गई कि DoT को WhatsApp जैसे ऐप्स को निर्देश देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे IT एक्ट के तहत आते हैं. इस पर सराकर के अधिकारों का कहना है कि ये ऐप्स मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए ही चलते हैं जो DoT के दायरे में ही आते हैं.

आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते साल 2024 में साइबर ठगी से नुकसान ₹22,800 करोड़ से ज्यादा हो गया है वहीं कुछ मामलों में लोग सुसाइड कर चुके हैं. यही कारण है कि सरकार इन नियमों को नागरिकों की सुरक्षा और डिजिटल सिस्टम में भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी मानती है.

ये भी पढे़ंः गूगल पर 67 सर्च किया? स्क्रीन पर दिखती है ऐसी चीज कि सेकेंड भर के लिए थम जाएगी सासें

सूत्रों के अनुसार DoT का यह निर्देश राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चेतावनी के बाद आया है. दिसंबर 2024 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने DoT को निर्देश दिए थे कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM-बाइंडिंग की तकनीकी जरूरतों का अध्ययन किया जाए. जिसके बाद MHA, DoT, दिल्ली पुलिस, MeitY, IB और TRAI के अधिकारियों ने मिलकर इसकी सिफारिशें दीं जिसमें SIM-बाइंडिंग और जियो-फेंसिंग शामिल हैं.

एक सुरक्षा अधिकारी ने टीओआई से बातचीत में कहा कि DoT की फील्ड यूनिट्स ने भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर इन परेशानियों को स्वतंत्र रूप से उठाया था.जिसके बाद सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसी साल अगस्त में SIM-बाइंडिंग लागू करने की मांग की थी, जिससे दूसरे देशों से होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सके.

ये भी पढ़ेंः Secret Santa की टेंशन खत्म, 1000 से कम में मिल रहे हैं ये Gadgets, कलीग्स होंगे खुश