/क्या AC के साथ चलाना चाहिए पंखा? 90% भारतीय करते हैं ये गलती, बचा सकते हैं मोटा बिजली बिल

भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही शुरू हो चुका है घरों में AC का लगातार चलना. लेकिन जैसे ही महीने के अंत में बिजली का भारी-भरकम बिल आता है, अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि इस महंगे बिल का एक बेहद आसान और मुफ्त का इलाज आपके कमरे की छत पर ही लटका है? जी हां, आपका साधारण सा सीलिंग फैन. अक्सर लोग AC ऑन करते ही पंखा बंद कर देते हैं, लेकिन विज्ञान और समझदारी दोनों यह कहते हैं कि इन दोनों को एक साथ चलाना ही इस गर्मी में आपकी जेब और आराम के लिए सबसे बेस्ट फैसला है.
सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते- पंखा कभी भी कमरे के तापमान को कम नहीं करता है. पंखे का असली काम होता है आपके शरीर के ऊपर से हवा को गुजारना. इससे आपके शरीर का पसीना तेजी से सूखता है और आपके बदन की गर्मी बाहर निकलती है. इसे विज्ञान की भाषा में 'विंड चिल इफेक्ट' कहा जाता है. इसके चलते आपको कमरा असल तापमान से लगभग 2°C ज्यादा ठंडा महसूस होता है. रात में सोते समय यह 2 डिग्री का अंतर आपके आराम को दोगुना कर देता है.
ठंडी हवा हमेशा भारी होती है, इसलिए वह सीधे फर्श यानी जमीन की तरफ बैठ जाती है. इसका नुकसान यह होता है कि AC के सामने का हिस्सा तो बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन कमरे का ऊपरी हिस्सा गर्म ही रहता है. जब आप AC के साथ पंखा चलाते हैं, तो पंखा उस ठंडी हवा को पूरे कमरे में गोल-गोल घुमाकर बराबर फैला देता है. इससे पूरा कमरा एक समान रूप से ठंडा हो जाता है. जैसे ही कमरा पूरी तरह ठंडा होता है, AC का कंप्रेसर जल्दी बंद हो जाता है और कंप्रेसर का आराम करना मतलब सीधे आपकी जेब में पैसों की बचत होना है.
चूंकि पंखे की वजह से आपको 2°C ज्यादा ठंडक का अहसास होता है, इसलिए आप अपने AC के तापमान को 2 से 3 डिग्री बढ़ा सकते हैं. उदाहरण के लिए, जो सुख आपको 22°C पर मिल रहा था, वही सुख अब आप AC को 25°C पर रखकर और साथ में पंखा चलाकर पा सकते हैं. एक साधारण AC जहां 1000 से 2000 वाट बिजली खाता है, वहीं एक पंखा सिर्फ 15 से 70 वाट लेता है. AC का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ाने पर आपकी बिजली की खपत 4 से 8 प्रतिशत तक कम हो जाती है.
आइए इसे सीधे रुपयों के हिसाब से समझते हैं. मान लीजिए आपका AC रोजाना 8 घंटे चलता है और औसतन 1500 वाट बिजली लेता है, यानी रोज की 12 यूनिट. ₹8 प्रति यूनिट की औसत दर से आपका महीने का खर्च लगभग ₹2,880 आता है. अब अगर आप AC को 3 डिग्री बढ़ाकर 25°C पर चलाते हैं और साथ में 50 वाट का पंखा ऑन करते हैं, तो पंखे का महीने का खर्च मात्र ₹90 आएगा. लेकिन AC का तापमान 3 डिग्री बढ़ाने से आपकी बिजली की खपत करीब 15 से 20 प्रतिशत तक कम हो जाएगी, जिससे आपके हर महीने ₹300 से ₹600 तक सीधे बचेंगे. पूरे सीजन में आप ₹1,200 से ₹2,400 तक बचा सकते हैं. अगर आपके पास नया BLDC पंखा है, जो सिर्फ 15 से 28 वाट बिजली लेता है, तो यह बचत और भी ज्यादा होगी.
चूंकि पंखा कमरे को नहीं बल्कि इंसान को ठंडा करता है, इसलिए जब आप कमरे से बाहर जाएं तो पंखा बंद करना न भूलें. खाली कमरे में पंखा चलने से उसकी मोटर गर्म होती है जो कमरे को और गर्म कर सकती है. हमेशा चेक करें कि आपका पंखा एंटी-क्लॉकवाइज (घड़ी की उल्टी दिशा में) घूम रहा हो, क्योंकि इसी दिशा में घूमने पर हवा नीचे की तरफ आती है. इसके साथ ही, अपने AC के फिल्टर और पंखे के ब्लेड को नियमित रूप से साफ रखें ताकि धूल की वजह से इन पर ज्यादा लोड न पड़े और बिजली की बर्बादी रुक सके.