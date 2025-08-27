Billing Counter पर जोर से मोबाइल नंबर बोलना पड़ सकता है भारी! नए डेटा प्रोटेक्शन कानून से बदल जाएंगे रिटेल स्टोर के नियम
Billing Counter पर जोर से मोबाइल नंबर बोलना पड़ सकता है भारी! नए डेटा प्रोटेक्शन कानून से बदल जाएंगे रिटेल स्टोर के नियम

कंपनियों को अपने कस्टमर का पर्सनल डेटा जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या अन्य जानकारी ज्यादा सुरक्षित तरीके से लेना होगा. नए नियम के अनुसार किसी भी पब्लिक जगह पर मोबाइल नंबर या पर्सनल जानकारी जोर से बोलना, प्राइवेसी के खिलाफ है. इससे आपकी जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सकती है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:46 AM IST
Billing Counter पर जोर से मोबाइल नंबर बोलना पड़ सकता है भारी! नए डेटा प्रोटेक्शन कानून से बदल जाएंगे रिटेल स्टोर के नियम

भारत में अब नया Digital Personal Data Protection Act लागू होने वाला है. इसके तहत कंपनियों को अपने कस्टमर का पर्सनल डेटा जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या अन्य जानकारी ज्यादा सुरक्षित तरीके से लेना होगा. अभी तक बड़े-बड़े रिटेल स्टोर और सुपरमार्केट बिलिंग काउंटर पर कस्टमर से मोबाइल नंबर जोर से बोलने को कहते थे ताकि उन्हें लॉयल्टी प्रोग्राम में जोड़ा जा सके या डिजिटल रिसीट भेजी जा सके. लेकिन यह तरीका कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

क्यों बदलना होगा तरीका?
नए नियम के अनुसार किसी भी पब्लिक जगह पर मोबाइल नंबर या पर्सनल जानकारी जोर से बोलना, प्राइवेसी के खिलाफ है. इससे आपकी जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सकती है. यही कारण है कि अब कंपनियों को ऐसे प्रोसेस बदलने होंगे और सुरक्षित विकल्प देने होंगे.

अब कैसे होगा डेटा कलेक्शन?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटे बदलाव भी काफी असरदार साबित हो सकते हैं. उदाहरण के लिए –
 • बिलिंग काउंटर पर मोबाइल नंबर जोर से बोलने की बजाय कीपैड पर एंटर करना होगा.
 • ग्राहक को यह बताया जाएगा कि उसका डेटा क्यों लिया जा रहा है, कितने समय तक स्टोर होगा और कब डिलीट कर दिया जाएगा.
 • पहले जहां implied consent यानी बिना लिखित अनुमति के भी काम चल जाता था, अब हर बार explicit consent यानी साफ अनुमति लेनी जरूरी होगी.

अगर कस्टमर नंबर न दे तो?
कानून के मुताबिक अगर ग्राहक मोबाइल नंबर साझा नहीं करना चाहता, तो स्टोर उसे सर्विस देने से मना नहीं कर सकता.
 • एक्सेप्शन सिर्फ वहीं है जहां मोबाइल नंबर जरूरी हो, जैसे – मोबाइल रिचार्ज, Digi Yatra या KYC सर्विस.
 • रिटेलर्स को अब ईमेल रिसीट या फिजिकल कॉपी जैसे विकल्प देने होंगे.
 • यहां तक कि हाउसिंग सोसाइटी और विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम भी अब साफ बताएंगे कि मोबाइल नंबर क्यों लिया जा रहा है और उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं होगा.

ग्लोबल लेवल पर क्यों जरूरी है यह बदलाव?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम बिजनेस को बाधित करने के लिए नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए है. इससे भारत के नियम दुनिया के GDPR (General Data Protection Regulation) जैसे सख्त कानूनों के बराबर हो जाएंगे.

डेटा कितने समय तक रखा जाएगा?
नए नियमों के तहत –
 • मोबाइल नंबर या पर्सनल डेटा उतनी ही अवधि तक स्टोर किया जा सकता है, जितना उसके असली इस्तेमाल के लिए जरूरी है.
 • अधिकतम 3 साल तक डेटा रखा जा सकता है.
 • जैसे ही डेटा का मकसद पूरा हो जाए या ग्राहक सहमति वापस ले ले, कंपनी को डेटा तुरंत डिलीट करना होगा.
 • कंपनियों को अनऑथराइज्ड एक्सेस या डेटा लीक से बचाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम करने होंगे.

नतीजा क्या होगा?
इस बदलाव से लॉयल्टी प्रोग्राम्स, डिजिटल रिसीट और विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम का तरीका बदल जाएगा. हालांकि, ग्राहकों की प्राइवेसी अब पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगी.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

DPDP Act 2025 Rules

;