अब हवा ही बुझाएगी प्यास! नई टेक्नोलॉजी से रेगिस्तान में भी तैयार होगा पीने का पानी, भारत समेत कई देश कर रहे प्रयास

लगातार बढ़ती आबादी के साथ पूरी दुनिया में पीने के साफ पानी का गहराता संकट सभी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है. शहर हो या गांव हर जगह साफ पानी को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. कहीं लोग बारिश के पानी, तो कहीं जमीन के नीचे से निकलने वाले पानी पर निर्भर हैं. बढ़ती आबादी और बदलते मौसम ने यहां भी हालात और मुश्किल बना दिए हैं. ऐसे में दुनियाभर के कई देश इस समस्या को टेक्नोलॉजी की मदद से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं. हम आज आपको ऐसे ही अलग-अलग देशों की कंपनियों के बारे में बता रहे हैं, जो AWG यानी कि एटमॉस्फेरिक वॉटर जेनरेटर नाम की मशीन की मदद से हवा से पानी बना रहे हैं.

हवा की नमी से बन रहा पीने लायक पानी

असल में हमारे आसपास की हवा में नमी मौजूद रहती है. AWG मशीनें इसी नमी को इकट्ठा करके उसे साफ और सुरक्षित पानी में बदल देती हैं. मशीन हवा को अंदर खींचती है, नमी को अलग करती है और फिर कई स्तरों की सफाई के बाद पानी को इस्तेमाल के लायक बनाती है. इस पूरी प्रक्रिया में पानी जमीन, नदी या झील से नहीं लिया जाता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह टेक्नोलॉजी उन इलाकों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जहां पीने के पानी की समस्या रहती है. दुनिया के कई देश और स्टार्टअप इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. इसमें भारत का भी एक स्टार्टअप काम कर रहा है.

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की पहल

अमेरिका में कुछ कंपनियां ऐसी मशीनें बना रही हैं, जो बेहद कम एनर्जी में हवा से पानी बना सकें. इनमें नए तरह की मटेरियल और डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है. अमेरिका के डेलावेयर में स्थित AirJoule नाम की कंपनी एक ऐसे ही टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. यह मशीन हवा में मौजूद नमी को पानी में बदल देती है. यह पानी सिर्फ साफ ही नहीं, स्वाद में भी अच्छा होता है. यह टेक्नोलॉजी पर्यावरण के लिए भी सही होती है. वहीं हवा से पानी बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की Aqua Ubique भी काम कर रही है. यह कंपनी हवा को ठंडा करके पानी की बूंदें तैयार करती है. इसके बाद पानी को अच्छी तरह फिल्टर करके जरूरी मिनरल मिलाए जाते हैं. कंपनी का दावा है कि इससे न सिर्फ पानी सुरक्षित होता है, बल्कि उसका स्वाद भी बेहतर बना रहता है.

स्वीडन की Untap बिना बिजली के करती है काम

हवा से पानी बानने के लिए स्वीडन की Untap कंपनी ने एक ऐसी मशीन तैयार की है, जो बिना बिजली के भी काम कर सकती है. यह मशीन सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से चलती हैं. इसमें कई स्तर की फिल्ट्रेशन प्रक्रिया और UV तकनीक शामिल है, जो पानी को पूरी तरह साफ और पीने लायक बनाती है. यह टेक्नोलॉजी ग्रामीण या आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए परफेक्ट है.

भारत भी नहीं पीछे

भारत में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है. यहां भी हैदराबाद की एक कंपनी घरों से लेकर बड़े इंडस्ट्रीज तक के लिए AWG मशीनें बना रही है. इनकी पानी को साफ करने की टेक्नोलॉजी काफी मजबूत है. इसमें मिलने वाला UV ट्रीटमेंट, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन का कॉम्बिनेशन पानी से सभी तरह के प्रदूषक, रोगाणु और हानिकारक रसायनों को हटा देता है. यह मशीन आपको मिनरल युक्त साफ पानी देती है. भारत की यह ATMOS मशीन ज्यादा नमी और कम पानी वाले जगहों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है.

अमेरिका की AERstream

फ्लोरिडा की यह कंपनी काउंटरटॉप AWG मशीनें बनाती है. इस कंपनी की मशीन को आप आराम से घर के अंदर रख सकते हैं. यह एक पोर्टेबल AWG मशीन है. यह मशीन दिखने में वाटर प्यूरीफायर जैसी है, लेकिन पानी हवा से बनाती है. इसको चलाना भी आसान है और रखरखाव भी ज्यादा मुश्किल नहीं है. वहीं दुबई की Hydrexa कंपनी ने AWG को एयर कंडीशनिंग तकनीक से जोड़ दिया है. जिसके बाद एक ही सिस्टम हवा को ठंडा करने के साथ-साथ पानी भी तैयार करता है. इसमें AI और IoT का इस्तेमाल कर पानी की गुणवत्ता और एनर्जी खपत पर नजर रखी जाती है.

क्या खत्म होगी पानी की चिंता?

हालांकि AWG तकनीक अभी हर घर तक नहीं पहुंची है, लेकिन कई कंपनियां इस ओर तेजी से काम कर रही है. विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में यह तकनीक पानी की कमी से जूझ रही दुनिया के लिए बड़ा सहारा बन सकती है. शायद भविष्य में लोगों को पानी के लिए लंबी लाइनें न लगानी पड़ें और न ही टैंकरों का इंतजार करना पड़े. हो सकता है कि आने वाले सालों में हवा ही हमारे लिए सबसे भरोसेमंद पानी का स्रोत बन जाए. शायद आने वाले दिनों में लोग नल या कुएं की जगह हवा से बने पानी पर भरोसा करते नजर आएं.

