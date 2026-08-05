/जुकरबर्ग पर दोहरी मार! एक तरफ भारत सरकार का कसता शिकंजा, दूसरी तरफ पत्नी का 125 मिलियन डॉलर का स्कूल हुआ बंद!

सोशल मीडिया दिग्गज मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग के लिए यह समय मुश्किलों से भरा नजर आ रहा है. एक तरफ जहां भारत सरकार डेटा प्राइवेसी और कड़े नियमों को लेकर जुकरबर्ग पर लगातार दबाव बना रही है और टेंशन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने भी उन्हें एक बड़ा झटका दे दिया है. प्रिसिला द्वारा 2016 में शुरू किया गया ड्रीम प्रोजेक्ट 'द प्राइमरी स्कूल' 10 साल चलने के बाद अब बंद होने जा रहा है. 125 मिलियन डॉलर (1000 करोड़ रुपये से अधिक) की भारी-भरकम आर्थिक मदद के बावजूद इस स्कूल पर ताला लटक गया है.
प्रिसिला चान पेशे से एक बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) हैं. उन्होंने देखा था कि गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनकी सेहत को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता. इसी सोच के साथ उन्होंने कैलिफोर्निया में यह स्कूल खोला था, जहां पढ़ाई के साथ मुफ्त डेंटल चेकअप, मेंटल हेल्थ और पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग दी जाती थी. प्रिसिला चान खुद इस स्कूल में काफी समय बिताती थीं. लेकिन 10 साल बाद भी यह मॉडल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया.
इस स्कूल के बंद होने की बड़ी वजह इसके खराब शैक्षणिक नतीजे रहे. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में इस स्कूल के सिर्फ 26% बच्चे ही पढ़ने-लिखने के मानकों पर खरे उतर सके, जबकि राज्य का औसत 47% था. इसके अलावा स्कूल में प्रिंसिपलों का लगातार बदलना और पढ़ाई के साथ-साथ हेल्थ सर्विस को संभालना मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द बन गया था. खुद प्रिसिला चान ने स्वीकार किया था कि स्कूल के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे.
स्कूल के बोर्ड ने इसे बंद करने का फैसला तब लिया जब 'चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव' (CZI) ने आगे पैसा देने से मना कर दिया. CZI का ध्यान अब सामाजिक कार्यों के बजाय साइंटिफिक रिसर्च की तरफ बढ़ गया है. बोर्ड ने दूसरे डोनर्स से पैसा जुटाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का मानना था कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान द्वारा समर्थित संस्था को बाहर से फंड क्यों दिया जाए. इसी वजह से 2025-26 के सत्र के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया.
स्कूल बंद होने की खबर से वहां पढ़ रहे लगभग 540 बच्चों के परिवारों को गहरा झटका लगा है. हालांकि, CZI ने इस बदलाव को आसान बनाने के लिए 50 मिलियन डॉलर के पैकेज का ऐलान किया है. इसके तहत प्राइमरी स्कूल के हर बच्चे को 10,000 डॉलर का एजुकेशन सेविंग्स अकाउंट दिया जाएगा. साथ ही स्थानीय सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि बच्चे बिना किसी परेशानी के अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें.