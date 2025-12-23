Dubai के Crown Prince ने एलन मस्क को बैठाकर दौड़ाई कार, तस्वीर पर Tesla CEO ने दिया गजब का रिएक्शन

Tesla के CEO Elon Musk को हाल ही में UAE दौरे के दौरान Dubai के क्राउन प्रिंस Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum की ओर से खास और गर्मजोशी भरा स्वागत मिला. इस मुलाकात को यादगार बनाते हुए Sheikh Hamdan ने खुद Elon Musk को Dubai की सैर कराई. इस दौरान दोनों के बीच टेक्नोलॉजी, स्पेस और भविष्य को लेकर बातचीत हुई, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में साफ नजर आई.

Dubai की सड़कों पर Musk के साथ ड्राइव

Dubai के क्राउन प्रिंस Sheikh Hamdan ने अपने आधिकारिक X (पहले Twitter) और Instagram अकाउंट्स पर इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. इन तस्वीरों में Sheikh Hamdan ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे हैं, जबकि Elon Musk उनके बगल में बैठे मुस्कुराते दिख रहे हैं. दोनों Dubai की सड़कों पर शहर के फ्यूचरिस्टिक माहौल और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का आनंद लेते दिखाई दिए. यह नजारा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Sheikh Hamdan के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लाखों लोग फॉलो करते हैं. जैसे ही ये तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए गए, Tesla फैंस, Dubai के निवासियों और दुनियाभर के टेक एंथूज़ियास्ट्स का ध्यान इस पर चला गया. लोगों ने Dubai की आधुनिक सोच और Elon Musk जैसे विजनरी लीडर की मौजूदगी को लेकर खूब प्रतिक्रियाएं दीं.

Sheikh Hamdan का खास संदेश

तस्वीरें शेयर करते हुए Sheikh Hamdan ने X पर लिखा कि उन्हें Elon Musk के साथ स्पेस, टेक्नोलॉजी और मानवता जैसे विषयों पर बहुआयामी चर्चा करने में बहुत मजा आया. उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य में होने वाले इनोवेशन को लेकर काफी उत्साहित हैं. Instagram पर भी उन्होंने Dubai के इनोवेशन और प्रोग्रेस के विजन की ओर इशारा करते हुए इस पल को साझा किया.

Elon Musk की प्रतिक्रिया

Elon Musk ने भी Sheikh Hamdan के इस स्वागत का गर्मजोशी से जवाब दिया. उन्होंने Dubai की मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद कहा और शहर के फॉरवर्ड-लुकिंग अप्रोच की तारीफ की. Musk ने लिखा, “आपके शानदार देश में मेरी मेजबानी करने के लिए धन्यवाद!” उनका यह रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और दोनों लीडर्स के बीच आपसी सम्मान को दर्शाता है.

Dubai और Tesla का साझा विजन

Sheikh Hamdan लंबे समय से Dubai को इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के ग्लोबल हब के रूप में प्रमोट करते रहे हैं. वहीं, Elon Musk की यह यात्रा ऐसे समय पर हुई है, जब Tesla अपने ग्लोबल विस्तार पर काम कर रही है. Dubai का रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्ट मोबिलिटी पर फोकस Tesla के मिशन से पूरी तरह मेल खाता है.

भविष्य की संभावनाओं की झलक

इस मुलाकात को सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भविष्य में टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल मोबिलिटी से जुड़े संभावित सहयोग के संकेत के रूप में भी माना जा रहा है. Dubai पहले से ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और ग्रीन एनर्जी में बड़े निवेश कर रहा है, ऐसे में Elon Musk जैसे टेक लीडर की मौजूदगी इस दिशा में नई संभावनाएं खोल सकती है.

इनोवेशन की दिशा में एक और कदम

Dubai की फ्यूचरिस्टिक सोच और Elon Musk की इनोवेटिव अप्रोच का यह मेल लोगों को खासा प्रभावित कर रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें सिर्फ एक ड्राइव की कहानी नहीं कहतीं, बल्कि यह दिखाती हैं कि कैसे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के लीडर्स मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी और मानवता पर चर्चा कर रहे हैं.