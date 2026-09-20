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फ्लाइट-वीजा का खर्चा निकाला, फिर भी बच गए हजारों! दुबई से iPhone 18 Pro खरीदना भारतीयों को क्यों पड़ रहा है सस्ता?

भारत में महंगा और दुबई में सस्ता! नए iPhone 18 Pro को खरीदने के लिए कुछ भारतीय विदेश की ओर भी देख रहे हैं. फ्लाइट और वीजा का भारी खर्च उठाने के बाद भी यह सौदा लोगों के हजारों रुपये बचा रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 20, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:43 AM IST
फ्लाइट-वीजा का खर्चा निकाला, फिर भी बच गए हजारों! दुबई से iPhone 18 Pro खरीदना भारतीयों को क्यों पड़ रहा है सस्ता?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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