/फ्लाइट-वीजा का खर्चा निकाला, फिर भी बच गए हजारों! दुबई से iPhone 18 Pro खरीदना भारतीयों को क्यों पड़ रहा है सस्ता?

एप्पल के लेटेस्ट iPhone 18 Pro और Pro Max की सेल 18 सितंबर से शुरू हो गई है. स्मार्टफोन लवर्स के बीच आईफोन की गजब की दीवनगी देखने को मिल रही है. यही कारण है कि 18 सितंबर को सेल शुरू होते ही कुछ ही समय में iPhone 18 Pro और Pro Max का स्टॉक कुछ ही समय में ज्यादातर स्टोर पर खत्म हो गया. खास बात यह है कि इस बार आईफोन की कीमत भी चर्चा का विषय बनी. वहीं आईफोन की कीमत अलग-अलग देश में अलग-अलग होती है. इसी तरह भारत में आईफोन की कीमत और दुबई में आईफोन की कीमत में जमीन-आसमान का फर्क है. भारत और दुबई की कीमतों में बड़ा अंतर होने के कारण अब कुछ भारतीय कस्टमर्स फ्लाइट का टिकट और वीजा का खर्च उठाने के बाद भी दुबई से फोन खरीदने में फायदा समझ रहे हैं.