/फ्लाइट-वीजा का खर्चा निकाला, फिर भी बच गए हजारों! दुबई से iPhone 18 Pro खरीदना भारतीयों को क्यों पड़ रहा है सस्ता?

एप्पल के लेटेस्ट iPhone 18 Pro और Pro Max की सेल 18 सितंबर से शुरू हो गई है. स्मार्टफोन लवर्स के बीच आईफोन की गजब की दीवनगी देखने को मिल रही है. यही कारण है कि 18 सितंबर को सेल शुरू होते ही कुछ ही समय में iPhone 18 Pro और Pro Max का स्टॉक कुछ ही समय में ज्यादातर स्टोर पर खत्म हो गया. खास बात यह है कि इस बार आईफोन की कीमत भी चर्चा का विषय बनी. वहीं आईफोन की कीमत अलग-अलग देश में अलग-अलग होती है. इसी तरह भारत में आईफोन की कीमत और दुबई में आईफोन की कीमत में जमीन-आसमान का फर्क है. भारत और दुबई की कीमतों में बड़ा अंतर होने के कारण अब कुछ भारतीय कस्टमर्स फ्लाइट का टिकट और वीजा का खर्च उठाने के बाद भी दुबई से फोन खरीदने में फायदा समझ रहे हैं.
iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत में इस अंतर की वजह से कुछ भारतीय खरीदार खास तौर पर आईफोन खरीदने के लिए दुबई पहुंच रहे हैं. उनका कहना है कि आने जाने का खर्च और वीजा का पैसा जोड़ने के बाद भी दुबई से फोन खरीदना भारत के मुकाबले सस्ता पड़ रहा है.
दुबई के फेमस एप्पल स्टोर में 18 सितंबर से नए आईफोन की सेल शुरू हुई. सेल शुरू होने के पहले दिन कई भारतीय कस्टमर्स फोन खरीदने पहुंचे. इन खरीदारों ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात में आईफोन की कीमतों की तुलना करने के बाद दुबई से खरीदारी करने का फैसला किया.
संयुक्त अरब अमीरात में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 5099 दिरहम है. भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत लगभग 1.33 लाख रुपये बैठती है. वहीं आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 5499 दिरहम है, जो लगभग 1.44 लाख रुपये के बराबर है.
भारत में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है. वहीं आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,79,900 रुपये से शुरू होती है. इस हिसाब से आईफोन 18 प्रो भारत के मुकाबले दुबई में करीब 33 हजार रुपये सस्ता है. वहीं आईफोन 18 प्रो मैक्स पर करीब 38 हजार रुपये का अंतर है.
दोनों फोन अलग अलग स्पेस क्षमता के साथ उपलब्ध हैं. इनमें 256 जीबी से लेकर 2 टीबी तक के ऑप्शन मिलते हैं.
दुबई से आईफोन खरीदने वाले कुछ भारतीय कस्टमर्स ने गल्फ न्यूज को बताया कि कीमत में इतना अंतर है कि यात्रा का खर्च निकालने के बाद भी उन्हें फायदा हो रहा है. मुंबई के रहने वाले अमन सोलंकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ्लाइट और वीजा का खर्च जोड़ने के बाद भी दुबई से फोन खरीदना उनके लिए सस्ता रहा. उन्होंने बताया कि उन्हें प्रति फोन लगभग 50 हजार से 60 हजार रुपये तक का अंतर पड़ रहा था. वह अपने परिवार के लिए भी आईफोन 18 प्रो मैक्स के कई फोन खरीद रहे थे.
केरल के रहने वाले मोहम्मद सैयद ने भी दुबई और भारत में फोन की कीमत की तुलना की. उन्होंने बताया कि दोनों देशों की कीमतों में अंतर देखने के बाद उन्हें लगभग 20 हजार से 30 हजार रुपये की बचत हुई. वह पहले से ही परिवार से मिलने के लिए दुबई में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने वहीं से नया आईफोन खरीदने का फैसला किया.
दुबई या दूसरे देश से आईफोन खरीदने वाले ज्यादातर ऐसे हैं जो परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी एक से ज्यादा यूनिट्स ला रहे हैं, जिससे उनकी कुल बचत और भी ज्यादा बढ़ जाती है. बता दें कि एक से ज्यादा फोन लाने के भी भारत में कस्टम के अलग नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है.