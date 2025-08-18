PAN card खो गया है? घर बैठें मिनटों में बनाएं डुप्लीकेट कॉपी, जानिए Download का तरीका

Download Duplicate PAN Card Online: कभी-कभी बहुत सारे सरकारी डॉक्युमेंट होने की वजह से हम उन्हें कहीं रखकर भूल जाते हैं या गलती से खो देते हैं. लेकिन अब आपको इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आप घर बैठें झटपट डुप्लीकेट पैन कार्ड (e-pan Card) डाउनलोड कर सकते हैं. आप आसानी से पैन की डिजिटल कॉपी भी बना सकते हैं. इसे हर जगह यूज किया जा सकता है और यह सरकारी कामों के लिए भी वैलिड माना जाएगा. चलिए जानते हैं डुप्लीकेट pan Card बनाने के 3 उपाय.

जानें डुप्लीकेट pan Card बनाने के 3 उपाय

1. अगर आपका pan Card NSDL से जारी हुआ है तो कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप डुप्लीकेट पैन डाउनलोड कर सकते हैं.

- आपको गूगल पर NSDL Pan Card Download सर्च करना है.

- अब सबसे पहले लिंक पर क्लिक करें और Pan के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

- इसके बाद अपना Pan Number और Aadhaar Number भरें.

- आपको अपने पैन कार्ड से जुड़ा फोन नंबर और ईमेल दिखेगा.

- OTP रिक्वेस्ट के लिए दोनों में से एक ऑप्शन पर क्लिक करें.

- अब OTP भरें और 8.26 रुपये की पेमेंट करें.

- पेमेंट पूरी होने पर आप डुप्लीकेट पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

2. आपका pan Card अगर Income Tax Department के जरिए बना है तो ये आसान स्टेप्स अपनाकर अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड घर बैठें बनाएं.

- सबसे पहले आपको Income Tax Department की वेबसाइट पर जाना है.

- वहां पर Instant e-PAN के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

- अब अपना PAN Number और Aadhaar Number भरें.

- OTP डालकर वेरिफाई करें और डुप्लीकेट pan Card झटपट डाउनलोड करें.

3. अगर आपका pan Card UTI से बना हुआ है तो इन तरीकों की मदद से डुप्लीकेट पैन डाउनलोड करें.

- आपको Google पर जाकर UTI PAN Download सर्च करना है.

- वहां पर पहले लिंक को ओपन करें और Download e-PAN के ऑप्शन को चुनें.

- अब PAN Number और Aadhaar Number भरें.

- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर OTP आ जाएगा.

- ओटीपी वेरिफाई करें और e-PAN Card डाउनलोड करें.