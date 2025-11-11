आ गया ऐसा एयर प्यूरिफायर... जो कमरे का रखेगा गर्म, घर से धक्के मारकर भगाएगा पॉल्यूशन! यहां जानिए कीमत

Dyson ने भारत में अपने नए Hot+Cool एयर प्यूरिफायर लॉन्च किए हैं- जिनमें शामिल हैं Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx (HP12) और Dyson HP1. ये दोनों प्यूरिफायर खासतौर पर भारत में बढ़ते इनडोर प्रदूषण को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. इनमें एडवांस गैस फिल्ट्रेशन, स्मार्ट हीटिंग और पूरी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं दी गई हैं, ताकि यूज़र्स को सालभर साफ हवा और आरामदायक तापमान मिल सके.

सर्दियों के लिए स्मार्ट एयर प्यूरिफायर

Dyson ने अपने नए मॉडलों को इस तरह डिजाइन किया है कि वे सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक दोनों का काम कर सकें. यानी ये प्यूरिफायर Hot+Cool तकनीक के साथ आते हैं, जो हर मौसम में आराम बनाए रखते हैं. इनका फोकस केवल एयर प्यूरिफिकेशन पर नहीं, बल्कि घर के अंदर की हवा को हेल्दी और बैलेंस्ड रखने पर है.

HP2 De-NOx: अब NO₂ से भी सुरक्षा

Dyson का नया HP2 De-NOx मॉडल (जिसे HP12 भी कहा जाता है) एक नए K-Carbon फिल्टर से लैस है जो पारंपरिक फिल्टरों की तुलना में 50% अधिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) को हटाता है. साथ ही यह फॉर्मल्डिहाइड जैसे हानिकारक गैसों को भी नष्ट करता है. वहीं, HP1 मॉडल में HEPA H13 और Activated Carbon फिल्टर दिए गए हैं जो बारीक धूल, बदबू और गैसों को प्रभावी तरीके से ट्रैप करते हैं. दोनों मॉडलों में Dyson का पूरी तरह सील्ड डिज़ाइन मौजूद है जिससे कोई भी प्रदूषण बाहर लीक नहीं हो पाता.

स्मार्ट सेंसर और ऑटोमैटिक कंट्रोल

इन प्यूरिफायरों में बिल्ट-इन सेंसर लगे हैं जो हवा में मौजूद धूल, एलर्जन और गैसों को खुद-ब-खुद डिटेक्ट कर लेते हैं. जब भी कमरे की हवा खराब होती है, यह अपने आप एक्टिव होकर हवा को शुद्ध करने लगता है. यूज़र चाहें तो LCD डिस्प्ले पर एयर क्वालिटी डेटा देख सकते हैं या MyDyson ऐप के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं. यह ऐप रिमोट से कंट्रोल, डायग्नोस्टिक्स और ऑटो एडजस्टमेंट की सुविधा भी देता है.

Dyson Air Multiplier तकनीक से तेज़ प्यूरिफिकेशन

Dyson ने इन प्यूरिफायरों में अपनी Air Multiplier Technology दी है जो प्रति सेकंड 290 लीटर तक शुद्ध हवा फैलाने की क्षमता रखती है. इसके साथ 350° oscillation फीचर दिया गया है, जिससे कमरे के हर कोने तक साफ हवा समान रूप से पहुंचती है. यह सिस्टम न केवल हवा को फिल्टर करता है बल्कि ऑटोमैटिक रूप से तापमान को भी सेट कर देता है ताकि सर्दी और गर्मी में लगातार आराम बना रहे.

स्मार्ट कनेक्टिविटी और वॉइस कंट्रोल सपोर्ट

Dyson के दोनों नए प्यूरिफायर Wi-Fi और Bluetooth से लैस हैं. इन्हें आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, शेड्यूल सेट कर सकते हैं या फिर वॉइस कमांड के जरिए भी ऑपरेट कर सकते हैं. यह Amazon Alexa, Google Assistant और Siri जैसे स्मार्ट असिस्टेंट्स के साथ पूरी तरह कम्पैटिबल हैं.

भारत में कीमत और उपलब्धता

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx (HP12) की कीमत भारत में ₹68,900 रखी गई है, जबकि HP1 मॉडल की कीमत ₹56,900 है. दोनों ही प्यूरिफायर Dyson की ऑफिशियल वेबसाइट Dyson.in और Dyson Demo Stores पर उपलब्ध हैं.