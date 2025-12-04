अब 5 साल खराब नहीं होगा फिल्टर, Dyson ने मार्केट में उतारा कमाल का 'साइलेंट' Purifier, कीमत सिर्फ इतनी

Dyson HushJet Purifier Compact: बढ़ते प्रदूषण और घरों के अंदर तक घुसते जहरीले कणों से छुटकारा दिलाने के लिए Dyson ने भारत में अपना अब तक का सबसे शांत एयर प्यूरीफायर लॉन्च कर दिया है. Dyson के इस नए प्यूरीफायर का नाम HushJet Purifier Compact है जो नए डिजाइन, एडवांस एयरफ्लो सिस्टम और 5 साल तक चलने वाले फिल्टर के साथ आता है. दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में एयर क्वालिटी के खराब स्तर पार करने के बीच यह प्यूरीफायर खासतौर पर बेडरूम, कमरों और ऑफिस के लिए बेस्ट साबित हो सकता है.

Dyson के अनुसार यह नया मॉडल अपने प्यूरिफिकेशन में एक बड़ा बदलाव लाएगा. इसमें एक नया एयरफ्लो सिस्टम लाया गया है जिसका पूरे कमरे में हवा के सर्कुलेशन में सुधार करना और ऑपरेशनल शोर को पूरी तरह से कम करना है.

Dyson यह प्यूरीफायर ऐसे समय में लाया है जब देश के कई बड़े शहरों में हवा में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है. खासकर दिल्ली और मुंबई में जहां स्थिति पहले ही खतरनाक स्तर को पार कर चुकी है. ठंड के दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने और बारीक कणों के अक्सर घर के अंदर फंसने के कारण यह डिवाइस बेडरूम, लिविंग स्पेस और पालतू जानवरों वाले घरों में इस्तेमाल के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है. कंपनी का दावा है कि इस प्यूरीफायर का फिल्टर 5 सालों तक खराब नहीं होगा.

डिजाइन और कीमत जान लीजिए

Dyson HushJet Purifier Compact का डिजाइन एकदम अलग और शानदार है. कंपनी के इसमें लूप वाले डिजाइन में बदलाव करते हुए एक नए एंट्रेनमेंट नोजल से बदलता है. यह नोजल आसपास की हवा को खींचता है और आउटलेट से निकलते ही उसे तेज कर देता है. इससे पूरे कमरे में साफ हवा का प्रवाह बनता है. कंपनी के मुताबिक यह सिस्टम हेयर ड्रायर के कॉन्संट्रेटर की तरह काम करता है, जो रफ्तार और कवरेज को बढ़ाता है. बात करें इसकी कीमत की तो आप ₹29,900 देकर इसे अपना बना सकते हैं. अभी यह Dyson की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल रहा है.

इस प्रोडक्ट को लेकर कंपनी का कहना है कि यह नया प्यूरीफायर PM2.5, PM10, धूल के कण, फफूंदी के बीजाणु और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सहित आम इनडोर प्रदूषण को फिल्टर करता है. यह डिवाइस बहुत ही शांति से काम करता है और ऑनबोर्ड सेंसर के जरिए से खुद से एडजस्ट होता है जो दिन और रात भर हवा की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं. यह पालतू जानवरों वाले घरों के लिए भी बेस्ट है क्योंकि यह पालतू जानवरों की रूसी और दूसरे कणों को फिल्टर करता है.

