सेंसर लगा है गर्म-ठंडा खुद ही करेगा! Dyson ने लॉन्च किए 2 'जादुई' Air प्यूरीफायर, कीमत और फीचर्स कर देंगे हैरान

Dyson Purifier Cool PC1 Launched:​ मौसम में ठंडक की शुरुआत से ही हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगता है. प्रदूषण बढ़ने से सांस से जुड़ी होने वाली बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इस समस्या से बचने के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी Dyson ने भारत में अपने दो प्यूरीफायर लॉन्च कर दिए हैं. ये 'ऑल-इन-वन' प्यूीफायर न केवल सूक्ष्म कणों को 99.95% तक खत्म करता है बल्कि तापमान को भी खुद से ही कंट्रोल करता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:27 PM IST
Dyson Hot Cool Purifier: जैसे-जैसे ठंड का मौसम आ रहा है वैसे-वैसे प्रदूषण और इससे होने वाली बीमारियां का खतरा बढ़ गया है! घर के अंदर की हवा को साफ रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है. इसी गंभीर समस्या से निपटने और लोगों को साफ हवा देने के लिए Dyson ने भारत में अपने Hot+Cool प्यूरीफायर रेंज के दो बिल्कुल नए और शक्तिशाली मॉडल लॉन्च कर दिए हैं. डाइसन प्यूरीफायर Hot+Cool HP2 De-NOx (HP12) और डाइसन प्यूरीफायर Hot+Cool HP1. ये नए  प्यूरीफायर न केवल PM2.5 और PM10 जैसे महीन कणों को 99.95% तक खत्म करते हैं, बल्कि HP2 De-NOx मॉडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को 50% ज्यादा कैप्चर करने की तकनीक भी दी गई है. एक ही मशीन में एयर प्यूरीफायर और  इंटेलिजेंट हीटिंग टेक्नोलॉजी की सुविधा के साथ डाइसन ने भारतीय घरों के लिए एक शानदार ऑप्शन पेश किया है.

टेंपरेचर भी खुद से करता है कंट्रोल
इन दोनों मशीनों की सबसे बड़ी खासियत इनका पूरी तरह से सील किया गया फिल्ट्रेशन सिस्टम है. जो 0.1 माइक्रोन जितने छोटे 99.95% कणों को पकड़ लेता है. HP1 मॉडल में HEPA H13 और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, HP2 De-NOx (HP12) में K-कार्बन फिल्टर भी शामिल है, जो नार्मल कार्बन फिल्टर की तुलना में 50% ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है और फॉर्मलाडेहाइड को भी नष्ट करता है. दोनों प्यूरीफायर डाइसन एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी और 350° ऑसीलेशन का यूज करके पूरे कमरे में शुद्ध हवा फैलाते हैं. साथ ही टेंपरेचर को खुद से कंट्रोल करते हुए सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखते हैं.

लगा है इंटीग्रेटेड सेंसर

ये प्यूरीफायर इंटीग्रेटेड सेंसर से लैस हैं जो धूल, एलर्जी और NO₂ जैसी खतरनाक गैसों समेद हवा में मौजूद पॉल्यूशन को खुद से पहचानते हैं और उसी के हिसाब से सेटिंग्स को ऑन ऑप करते हैं. यूजर्स MyDyson ऐप के जरिए से कहीं से भी एयर क्लालिटी डेटा देख और कंट्रोल कर सकते हैं. इसके साथ ही ये मशीनें Amazon Alexa, Google Assistant और Siri जैसे वॉयस असिस्टेंट फीचर्स को भी सपोर्ट करती हैं.

कीमत भी जान लीजिए
डाइसन प्यूरीफायर Hot+Cool HP2 De-NOx व्हाइट/गोल्ड और निकल/गोल्ड कलर में ₹68,900 की कीमत में मिल रहा है. वहीं Dyson Purifier Hot+Cool™ HP1 व्हाइट/सिल्वर और निकल/सिल्वर कलर में ₹56,900 में खरीदा जा सकता है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Dyson Hot Cool PurifierDyson HP1 PurifierSmart air purifier

