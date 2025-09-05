दुनिया में आया सबसे पतला Vacuum Cleaner, हाई-टेक फीचर्स से लैस, अब हर कोना होगा चकाचक साफ

Dyson PencilVac Vacuum Cleaner: डायसन ने अपना अब तक का सबसे पतला वैक्यूम क्लीनर पेश कर दिया है, जिसका नाम पेंसिलवैक है. कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस कॉम्पैक्ट हाइपरडाइमियम मोटर से वर्क करता है, जो बेहद पावरफुल और तेज है. इससे साफ-सफाई का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा.

यह भी पढ़े: बाढ़-सूखा और तबाही ही तबाही, दाने-दाने को तरसेगा PAK, नई रिसर्च ने उड़ाई पाकिस्तानियों की नींद

Dyson का नया PencilVac

Add Zee News as a Preferred Source

Dyson का नया PencilVac सेवल 38mm चौड़ा और और बेहद स्लिम डिजाइन किया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह फर्श से लेकर कम हाईट वाले फर्नीचर के नीचे और बगल में सफाई करने में सक्षम है. इसमें डयूल ग्रीन लाइट, धूल को पहचानने के लिए फेड-फ्री स्कशन और ऐप कनेक्टिविटी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. डायसन का कहना है कि इसका नया डस्ट सेपरेशन सिस्टम ज्यादा गंदगी को सोख सकता है.

साथ ही इसमें हाईजीनिक सिरिंज स्टाइल इजेक्शन सिस्टम दिया है जो डस्टबिन को खाली करके कवर को भी साफ कर देता है. डायसन पेंसिलवैक में एक खास ब्रश बार डिजाइन भी है, जिसमें दो मोटरों से चलने वाले चार विपरीत दिशाओं में घूमने वाले ब्रश बार लगे हैं. यह बाल और धागों को आसानी से हटाकर किनारों तक सफाई करते हैं. Dyson ने पेंसिलवैक के साथ अपने हेयर केयर, होम और एयर प्यूरीपिकेशन की कैटेगरी में भी ने प्रोडक्ट्स पेश किए है, आइए जानते हैं डिटेल में.

Dyson Vi6 Piston Animal

डायसन ने हाई-एंड कैटेगरी में नया Vi6 Piston Animal लॉनेच किया है. जिसमें 900W हाइपरडाइमियम मोटर है जो 315 Watt का एयर सक्शन पावर देती है. इसके अलावा एंटी-टेंगल कॉनिकल ब्रश, डायनेमिक साइक्लोन और क्लीनकॉमपैक्टर बिन मिलता है. कंपनी के मुताबिक, यह 30 दिनों तक धूल सोख सकता है. यह वैक्यूम क्लिनर गीली और सूखी दोनों तरह की सफाई के लिए कामगार है.

Dyson V8 Cyclone Cordless Vacuum

डायसन ने अपने फेमस V8 मॉडल का एक अपग्रेडेड वर्जन V8 Cyclone लॉन्च किया है. कंपनी के अनुसार, यह अब 150 air watt पर 30% ज्यादा सक्शन पावर और एक बार चार्ज होने पर लगभग 60 मिनट की बैटरी लाइफ देता है. वैक्यूम क्लिनर में तीन क्लिनिंग मोड्स और ट्रीगरलेस पावर बटन जैसे शानदार फीचर्स दिए गए है. यह नया वैक्यूम क्लीनर 2026 से सेलफ एम्प्टींग डॉक के साथ मिलेगा.

Dyson Clean+Wash Hygiene

Dyson ने 3.7 किलोग्राम वजन वाला हल्का वेट एंड ड्राई क्लीनर भी लॉनच किया है. कंपनी के मुताबिक यह बिना फिल्टर के ही फर्श की हाईजेनिक सफाई कर सकता है. इसमें पानी और गंदगी सीधे क्लीनर हेड में बंद रहती है. जिससे बदबू और जाम नहीं होता है. साथ ही क्लीनर में माइक्रोफाइबर रोलर और नायलॉन ब्रिसल्स दाग-धब्बे हटाकर फर्श को चमकादार बनाता है.

Dyson Spot+Scrub AI Robot

डायसन ने हाल ही में अपने रोबोटिक रेंज में नया Spot+Scrub AI वैक्यूम क्लिनर पेश किया है. यह गीली और सूखी दोनों तरह की सफाई करता है और AI टेक्नोलॉजी से दाग को पहचानकर तब तक साफ करता है जब तक वे हट ना जाए. यह क्लीनर लगभग 200 वस्तुओं को पहचानकर उनसे बच सकता है.

Dyson Styling and Care

बालों की देखभाल के सेक्शन में, डायसन ने एयरव्रैप को-एंड 2x मल्टी स्टाइलर और सुपरसोनिक डेयर ड्रायर लॉन्च किया है. जिसमें तेजी से बाल सुखाने और स्टाइलिंग के लिए पावरफुल मोटर है.

डायसन प्रोडक्ट्स की कीमत और उपलब्धता

डायसन ने कंफर्म किया है कि भारत में उसके नए प्रोडक्ट्स की स्थानीय उपलब्धता और कीमत का देश में एलान लॉन्च के समय कर दिया जाएगा.