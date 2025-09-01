E-Aadhaar App: अब घर बैठे खुद ही कर पाएंगे आधार कार्ड से जुड़े सारे काम, सरकार ला रही ये काम की ऐप

आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी डिटेल को अपडेट करवाना लोगों को आफत लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं सरकार ने अब आपकी इस समस्या को आसान बनाने के लिए ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर ली है.
अब लोगों को आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी बदलवाने के लिए बार-बार आधार या जनसेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत सरकार एक नई मोबाइल ऐप ला रही है जिसका नाम E-Aadhaar होगा. इस ऐप की मदद से आप अपने फोन से ही अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे. यानी अब आधार में बदलाव करना पहले से बहुत आसान हो जाएगा. सरकार का मकसद है कि लोगों को लाइन में लगने या फॉर्म भरने की झंझट से छुटकारा मिले. साथ ही UIDAI के पोर्टल पर रोज आने वाली लाखों शिकायतों और रिक्वेस्ट का बोझ भी कम हो सके. इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस आईडी जैसी तकनीकें भी होंगी, जिससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और काम जल्दी होगा.