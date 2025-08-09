अब घर बैठे Aadhaar Card अपडेट करना जल्द होगा आसान; UIDAI ने कर दी नए APP की घोषणा, जानिए कैसे होगा काम टेंशन फ्री
अब घर बैठे Aadhaar Card अपडेट करना जल्द होगा आसान; UIDAI ने कर दी नए APP की घोषणा, जानिए कैसे होगा काम टेंशन फ्री

UIDAI E-Aadhaar App: आधार कार्ड को बिना किसी झंझट के आसानी से अपडेट किया जा सके इसके लिए UIDAI की तरफ से ठोस कदम उठाएं जा रहे हैं. UIDAI आधार यूजर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च करने की सोच रहा है. जिसमें आप अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और पता अपडेट कर पाएंगे बिना घंटों लाइन में लगे. जानिए इसके बारे में...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:08 PM IST
E-Aahaar App: भारत के हर नागरिक के लिए आधार कार्ड एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. हर छोटे-बड़े काम में आधार कार्ड तो मांगा ही जाता है, चाहे सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना हो, बैंक, सिम कार्ड निकलवाने, ट्रेन टिकट बुकिंग या फिर स्कोलरशिप आदि में. इसलिए आधार कार्ड का अपडेट रहना बहुत जरूरी है, ना जाने कब कहां कैसे काम पड़ जाए. 

आधार यूजर्स इसे बिना किसी टेंशन के आसानी से अपडेट कर सके इसके लिए UIDAI भी अलग-अलग तरीके पेश कर रहा है. UIDAI एक नया ऐप लॉन्च कर रहा है जिसकी मदद से आप अपने नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी को आसानी से अपडेट कर सकें. 

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, फिलहाल इस ऐप का नाम E-Aadhaar रखा गया है जिस पर अभी काम चल रहा है. इस ऐप को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सिंगल डिजिटल इंटरफेस से आधार जानकारी अपडेट करने के लिए यह यूजर फ्रेंडली जवाब देगा.

आधार मोबाइल ऐप क्या है?
UIDAI के नए ऐप से आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और घर का पता जैसी जानकारी अपडेट कर सकें. इस ऐप को बनाने का लक्ष्य है कि यूजर को आधार एनरोलमेंट सेंटर ना जाने पड़े और घर से ही डिटेल्स अपडेट कर पाएं. पूरे भारत में सुरक्षित डिजिटल आधार सर्विसेज देने के लिए AI से Face ID तकनीक को जोड़ा जाएगा.  

केवल Biometric Verification के लिए ही जाना पड़ेगा
नवंबर से आधार यूजर्स को केवल बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के लिए (Fingerprint or Iris Scan) आधार कार्ड एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा. इस नए अपडेट का मोटिव आधार अपडेट प्रोसेस को आसान बनाना है.

यूजर डेटा को ऑटोमैटिक तरीके से हासिल करने की तैयारी
इन सुविधाओं के साथ ही, UIDAI वेरीफाइड सरकारी सोर्स से यूजर्स के डेटा को खुद से इक्ट्ठा करने की योजना बना रहा है. इसमें आपके बर्थ  सर्टिफिकेट , पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड और मनरेगा योजना का रिकॉर्ड जैसे डॉक्यूमेंट शामिल है. साथ ही एड्रेस वेरीफिकेशन को आसान बनाने के लिए बिजली बिल की जानकारी देना भी शामिल है.

Good Governance Portal क्या है?
यह आधार पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने लॉन्च किया है. इसका उद्देश्य आधार वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है.

ज़ी न्यूज़ डेस्क

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.

 

