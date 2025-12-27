Traffic Police नहीं, साइबर ठग भेज रहे हैं आपको चालान का SMS! ठगी का ये नया तरीका देख रह जाएंगे दंग

e-Challan Scam Alert: डिजिटल इंडिया के दौर में छोटे-छोटे पेमेंट से लेकर ट्रैफिक चालान तक ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं. लोग अब घर बैठे ट्रैफिक चालान जमा कर पा रहे हैं न उन्हें कहीं जाने की जरूरत पड़ रही है और न ही किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत. लेकिन इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग एक बड़े फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं. देशभर में वाहन चालकों को निशाना बनाकर फेक E-चालान वेबसाइटों के जरिए से बैंक और कार्ड से जुड़ी पर्सनल जानकारी चोरी हो रही है. इस समय 36 से ज्यादा फर्जी e-Challan वेबसाइट्स एक्टिव हैं जो SMS के जरिए लोगों को झांसे में लेकर उनका बैंक अकाउंट मिनटों में खाली कर रही हैं.

भारत में वाहन चालकों को निशाना बनाकर एक बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में 36 से भी ज्यादा फेक e-Challan वेबसाइट्स के जरिए लोगों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी लीक हो रही है. यह पूरा स्कैम ट्रैफिक चालान के नाम पर हो रहा है. साइबर सिक्योरिटी फर्म (CRIL) की रिपोर्ट में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है कि साइबर अपराधी अब मालवेयर की जगह बहुत ही भरोसेमंद दिखने वाली फिशिंग वेबसाइट्स का सहारा ले रहे हैं जो देखने में बिल्कुल सरकारी RTO और e-Challan पोर्टल जैसी ही दिखाई देती है.

जानिए कैसे काम करता है e-Challan स्कैम

इस तरह के स्कैम में लोगों को एक SMS मिलता है. इसमें लिखा होता है कि उनके नाम पर ट्रैफिक चालान बकाया है. मैसेज में अक्सर लाइसेंस सस्पेंड होने या कानूनी एक्शन की भी बात होती है जिससे लोग तुरंत डरकर या घबराकर लिंक पर क्लिक कर दें.

SMS में आया लिंक फेक होता है जो फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है. लेकिन फेक वेबसाइट पूरी तरह असली सरकारी वेबसाइट जैसी दिखती है. वहां ₹590 या फिर इस तरह के छोटो अमाउंट का चालान दिखाया जाता है और तुरंत जमा करने का दबाव भी बनाया जाता है. ये चालान पूरी तरह फेक होते हैं और किसी सरकारी डेटाबेस से जुड़े नहीं होते.

पेमेंट के नाम पर कार्ड डिटेल्स हो रही है चोरी

इन फर्जी वेबसाइट्स पर जानबूझकर सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन यूजर्स को मिलता है. UPI या नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता ही नहीं है जिससे ट्रांजैक्शन ट्रेस न हो सके.

यूजर्स से कार्ड नंबर, CVV और एक्सपायरी डेट जैसी डिटेल्स मांगी जाती है. खास बात यह है कि अगर पेमेंट फेल भी हो जाए तब भी वेबसाइट बार-बार डिटेल डालने देती है जिससे ठग एक ही व्यक्ति की कई कार्ड डिटेल्स हासिल कर लें.

भारतीय नंबर और बैंक के नाम से होता है यह खेल

रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि ये SMS भारतीय मोबाइल नंबरों से भेजे जाते हैं जो लोकल टेलीकॉम नेटवर्क पर ही रजिस्टर्ड होते हैं. वहीं कुछ अकाउंट्स का लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI से भी जुड़ा मिला है जिससे लोगों को स्कैम पर बिलकुल भी शक नहीं होता है. CRIL के अनुसार स्कैम का यह तरीका पुराने साइबर हमलों से कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें लोगों के भरोसे का फायदा उठाया जा रहा है.

बचने के लिए क्या करें?

साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रैफिक चालान के नाम पर आए किसी भी अनजान लिंक पर भूल से भी क्लिक न करें.

चालान की जानकारी सिर्फ parivahan.gov.in जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें.

ऐसी वेबसाइट से बचकर रहें जो सिर्फ कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन देती हों.

संदिग्ध SMS या वेबसाइट की तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें.

