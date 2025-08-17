e-PAN के नाम पर ठगी, Email पर क्लिक करते ही कंगाल हो रहे लोग! सरकार ने जारी की चेतावनी

E-PAN Scam: डिजिटल दौर में ज्यादातर सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन ही मिलने लगी हैं. इन्हीं में से एक है e-PAN कार्ड, जिसे लोग आसानी से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना काम आसानी से कर सकते हैं. लेकिन एक तरफ जहां हमारे काम आसान हुए हैं तो वहीं दूसरे तरफ ठगी के खतरे भी बढ़ गए हैं. साइबर ठग इसी सुविधा का फायदा उठाकर लोगों को फर्जी ईमेल और लिंक भेज रहे हैं. इनमें PAN कार्ड अपडेट या e-PAN जारी करने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जा रही है. अगर कोई यूज़र ऐसे मेल पर क्लिक कर अपनी जानकारी शेयर कर देता है तो उसका बैंक अकाउंट मिनटों में खाली हो सकता है. इसलिए पैन कार्ड डाउनलोड करते हुए या ई-पैन से जुड़े मैसेज को क्लिक करते समय कुछ जरूरी सावधानी जरूर अपनानी चाहिए. आइए जानते हैं इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचें और इसकी शिकायत कहां करें.

अगर आपके इनबॉक्स में e-PAN कार्ड से जुड़ा कोई ईमेल आया है, या मैसेजबॉक्स में कोई मैसेज तो इसे ओपन करने से पहले सावधान हो जाइए! जरा सी लापरवाही आपके लिए खतरनाक हो सकती है. इन खतरों को लेकर सरकारी एजेंसियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के ईमेल पूरी तरह फेक होते हैं और इनका मकसद आपके बैंक डिटेल्स, आधार नंबर, पासवर्ड जैसी चीजें लेना होता है. और फिर इन्हीं की सहायता से साइबर फ्रॉड होता है.

खतरनाक है e-PAN स्कैम

पिछले कुछ समय से लोगों के फोन में ऐसा ईमेल आ रहा है जिसमें लिखा होता है e-PAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें. या फिर इस मेल में लिंक, कॉल या SMS के जरिए यूजर से संपर्क करने की कोशिश की जाती है. लेकिन यह मेल पूरी तरह फेक होता है. यह एक साइबर फ्रॉड का तरीका है.

इस तरह हो रही है ठगी

अगर आप मेल में दी गई लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक फेक वेबसाइट ओपन हो जाती है. यहां आपसे बैंक डिटेल्स, पैन नंबर, आधार नंबर या पासवर्ड जैसी जरूरी चीजें मांगी जाती हैं. बस जानकारी मिलते ही हैकर्स कुछ ही मिनटों में आपके बैंक खाते को खाली कर देते हैं.

सरकारी एजेंसियों किया सावधान

इस तरह के साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों ने भी साफ किया है कि वे कभी भी इस तरह के ईमेल या SMS के जरिए निजी जानकारी नहीं मांगतीं. अगर आपको ऐसा कोई मेल मिले, तो तुरंत सावधान हो जाएं और इसकी शिकायत करें.

कैसे करें इसकी शिकायत

अगर आपके पास भी फेक मेल आया है तो इसकी शिकायत आप www.cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं या संबंधित ईमेल एड्रेस पर रिपोर्ट कर सकते हैं.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

अगर आपको कोई भी मेल या फिर मैसेज फेक लगे तो उसपर बिलकुल भी क्लिक न करें.

किसी को भी फोन काल्स या मेल और मैसेज पर अपनी निजी जानकारी न दें.

ईमेल पर क्लिक करने से पहले उसके सही होने की जांच जरूर करें.

अगर फेक लगे तो बिना देर किए साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें.

