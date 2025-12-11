Advertisement
Hindi Newsटेकe-Passport explained: क्या है RFID वाला ई-पासपोर्ट? बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? आसान भाषा में समझें

e-Passport explained: क्या है RFID वाला ई-पासपोर्ट? बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? आसान भाषा में समझें

Dec 11, 2025
e-Passport explained: क्या है RFID वाला ई-पासपोर्ट? बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? आसान भाषा में समझें

भारत ने Passport Seva 2.0 के तहत अब e-Passport जारी करना शुरू कर दिया है. यह पुरानी बुकलेट से एक बड़ा अपग्रेड है क्योंकि इसमें एक RFID चिप लगी होती है. इस चिप में आपकी बायोमेट्रिक और पर्सनल जानकारी सुरक्षित रूप से स्टोर रहती है. इसके कवर पर सुनहरे रंग का चिप वाला सिंबल प्रिंट होता है, जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है. चिप में आपका नाम, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर, फोटो और फिंगरप्रिंट जैसी जानकारी सेव रहती है. इस डेटा को Public Key Infrastructure (PKI) के जरिए सुरक्षित किया जाता है, ताकि इसे कोई छेड़छाड़ या बदल न सके. इस वजह से e-Passport को इमीग्रेशन पर कॉन्टैक्टलेस तरीके से स्कैन किया जा सकता है, जिससे वेरिफिकेशन बहुत तेज और सही हो जाता है.

e-Passport कैसे काम करता है?
e-Passport के अंदर लगी RFID चिप को स्कैनर दूर से ही पढ़ लेते हैं. जैसे ही आप किसी इमीग्रेशन काउंटर या ऑटोमेटेड गेट पर पासपोर्ट दिखाते हैं, मशीन आपके डिजिटल डेटा को तुरंत पढ़ लेती है और ऑटोमैटिक तरीके से आपके चेहरे और डेटा का मिलान कर लेती है. इससे फर्जी पासपोर्ट बनाने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है. इसमें मौजूद PKI टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करती है कि डेटा को बिना अनुमति कोई एडिट या डुप्लीकेट नहीं कर सके. पासपोर्ट पर लिखा डेटा और चिप में सेव डेटा—दोनों को क्रॉस-चेक किया जाता है, जिससे वेरिफिकेशन और भी मजबूत हो जाता है.

e-Passport के फायदे
सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा का है. आपका डेटा डिजिटल सिग्नेचर के साथ सुरक्षित रहता है, जिसे दुनिया भर के इमीग्रेशन सिस्टम तुरंत ऑथेंटिकेट कर लेते हैं. इससे पासपोर्ट चोरी, फर्जीवाड़ा और गलत इस्तेमाल की संभावना बहुत कम हो जाती है. दूसरा बड़ा फायदा तेज वेरिफिकेशन है. e-Passport को मशीन तुरंत स्कैन कर लेती है, जिससे यात्रियों को लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ता. ऑटोमेटेड गेट, तेज एंट्री और आसान वेरिफिकेशन—यही भविष्य की यात्रा प्रक्रिया है.

क्या पुराने पासपोर्ट वाले लोगों को बदलाव करवाना जरूरी है? नहीं. अगर आपके पास अभी साधारण पासपोर्ट है, तो वह अपनी एक्सपायरी तक पूरी तरह वैध है. आपको तुरंत e-Passport लेना अनिवार्य नहीं है. सरकार देशभर में नए सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है. जैसे-जैसे पासपोर्ट ऑफिस तकनीकी रूप से तैयार होंगे, नए आवेदन या री-इश्यू के दौरान e-Passport देना शुरू कर दिया जाएगा. यानी जब आपका क्षेत्र पूरी तरह सक्षम हो जाएगा, तभी आपको e-Passport मिलेगा.

e-Passport बनवाने के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए?
इसके लिए दस्तावेज वही हैं जो सामान्य पासपोर्ट के लिए लगते हैं. इसमें एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड या बिजली का बिल, जन्मतिथि का प्रमाण जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या पैन कार्ड, पहचान पत्र और री-इश्यू की स्थिति में पुराना पासपोर्ट शामिल है. अपॉइंटमेंट के समय सभी मूल दस्तावेजों के साथ उनकी फोटोकॉपी रखना जरूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन वहीं किया जाता है.

e-Passport कैसे बनता है? (स्टेप बाय स्टेप आसान प्रक्रिया)
सबसे पहले आवेदक Passport Seva की आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं. वहां नया अकाउंट बनाना होता है या अगर पहले से अकाउंट बना है, तो लॉगिन करना होता है. इसके बाद आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, जन्मतिथि, और आवश्यक जानकारी भरनी होती है—चाहे किसी को नया पासपोर्ट बनवाना हो या पुराना री-इश्यू कराना हो. फॉर्म पूरा होने के बाद नजदीकी Passport Seva Kendra या Post Office Passport Seva Kendra में अपॉइंटमेंट बुक की जाती है. भुगतान ऑनलाइन ही किया जाता है. अपॉइंटमेंट के दिन वहां पहुंचकर बायोमेट्रिक, फोटो और डॉक्यूमेंट जांच पूरी की जाती है. सारी प्रक्रिया के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है और क्लियरेंस मिलते ही पासपोर्ट प्रिंट होकर आपके पते पर पहुंच जाता है. अब इस प्रक्रिया में e-Passport ही प्राथमिकता बनता जा रहा है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

