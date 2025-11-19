FAQ: आ गया चिप वाला Passport, क्या खत्म हो जाएगा किताब वाला पासपोर्ट? बदलने की पड़ेगी जरूरत? जानिए सबकुछ

E-Passport FAQ: भारत सरकार ने पूरे देश में ई-पासपोर्ट सिस्टम की शुरुआत कर दी है. यह कदम पासपोर्ट प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब बनने वाले हर नए पासपोर्ट में एक माइक्रो चिप लगी होगी. यह चिप आपकी पहचान की सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और हवाई अड्डों पर चेकिंग की गति को काफी तेज करेगी. सरकार ने साफ किया है कि पुराने पासपोर्ट पूरी तरह मान्य रहेंगे. जब तक उनकी वैधता खत्म नहीं होती, तब तक उन्हें आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है. नया ई-पासपोर्ट तभी मिलेगा जब कोई आवेदनकर्ता नया पासपोर्ट बनवाएगा या अपना पुराने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएगा.

ई-पासपोर्ट क्या होता है?

ई-पासपोर्ट देखने में लगभग पुराने पासपोर्ट जैसा ही होता है. इसमें वही कागजी पन्ने शामिल रहते हैं, लेकिन इसके कवर के अंदर एक छोटा-सा इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाया जाता है. इस चिप में आपके नाम, जन्मतिथि, फोटो, फिंगरप्रिंट और अन्य बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित तरीके से स्टोर रहती है. इसे समझने के लिए मोबाइल के सिम कार्ड का उदाहरण लिया जा सकता है. जैसे सिम में आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है, वैसे ही ई-पासपोर्ट की चिप में आपकी पूरी पहचान डिजिटल रूप से सेव रहती है और इसे कोई बदल नहीं सकता.

यह चिप कैसे काम करती है?

ई-पासपोर्ट की चिप में मौजूद सभी जानकारी डिजिटल एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित होती है. दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी मशीनें इसे कुछ सेकंड में स्कैन कर लेती हैं. चिप पर मौजूद डेटा डिजिटल साइन से सुरक्षित होता है, इसलिए इसे हैक या बदलना लगभग नामुमकिन होता है. अगर कोई नकली पासपोर्ट बनाने की कोशिश भी करता है, तो स्कैनर तुरंत उसे पकड़ लेता है. कई बड़े देशों के एयरपोर्ट पर ई-पासपोर्ट होने पर ऑटोमेटेड गेट खुद खुल जाते हैं, जिससे लंबी लाइनों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती और यात्रा अनुभव काफी स्मूथ हो जाता है.

पुराने पासपोर्ट वाले लोग क्या करें?

सरकार ने लोगों की सबसे बड़ी चिंता भी दूर कर दी है. अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है और वह अभी वैध है, तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. पुराना पासपोर्ट पहले की तरह पूरी तरह वैध रहेगा.

जब उसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी, या आप खुद उसे रिन्यू करवाना चाहेंगे, तभी आपको नया ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा. इस बदलाव में किसी पर कोई दबाव नहीं है और सभी लोग आराम से अपनी सुविधा के हिसाब से यह बदलाव अपना सकेंगे.

देशभर में कब तक मिलेगा ई-पासपोर्ट?

शुरुआती चरणों में कुछ बड़े शहरों में ही ई-पासपोर्ट जारी किए जा रहे थे. लेकिन अब विदेश मंत्रालय इसे पूरे देश के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में लागू कर रहा है. आने वाले कुछ महीनों में पूरे भारत में नया पासपोर्ट बनवाने पर ई-पासपोर्ट ही जारी किया जाएगा. सरकार ने कहा है कि इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की देरी या परेशानी का सामना न करना पड़े.

दुनिया के कई देशों में पहले से मौजूद सिस्टम

ई-पासपोर्ट दुनिया भर के कई देशों में पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है. अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कई यूरोपीय देश लंबे समय से इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं. अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा भारतीय नागरिकों के लिए और भी आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगी. यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मजबूत कदम है और भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड के और करीब ले जाता है.