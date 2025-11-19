Advertisement
trendingNow13009612
Hindi Newsटेक

FAQ: आ गया चिप वाला Passport, क्या खत्म हो जाएगा किताब वाला पासपोर्ट? बदलने की पड़ेगी जरूरत? जानिए सबकुछ

E-Passport: यह चिप आपकी पहचान की सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और हवाई अड्डों पर चेकिंग की गति को काफी तेज करेगी. सरकार ने साफ किया है कि पुराने पासपोर्ट पूरी तरह मान्य रहेंगे. जब तक उनकी वैधता खत्म नहीं होती, तब तक उन्हें आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FAQ: आ गया चिप वाला Passport, क्या खत्म हो जाएगा किताब वाला पासपोर्ट? बदलने की पड़ेगी जरूरत? जानिए सबकुछ

E-Passport FAQ: भारत सरकार ने पूरे देश में ई-पासपोर्ट सिस्टम की शुरुआत कर दी है. यह कदम पासपोर्ट प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब बनने वाले हर नए पासपोर्ट में एक माइक्रो चिप लगी होगी. यह चिप आपकी पहचान की सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और हवाई अड्डों पर चेकिंग की गति को काफी तेज करेगी. सरकार ने साफ किया है कि पुराने पासपोर्ट पूरी तरह मान्य रहेंगे. जब तक उनकी वैधता खत्म नहीं होती, तब तक उन्हें आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है. नया ई-पासपोर्ट तभी मिलेगा जब कोई आवेदनकर्ता नया पासपोर्ट बनवाएगा या अपना पुराने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएगा.

ई-पासपोर्ट क्या होता है?
ई-पासपोर्ट देखने में लगभग पुराने पासपोर्ट जैसा ही होता है. इसमें वही कागजी पन्ने शामिल रहते हैं, लेकिन इसके कवर के अंदर एक छोटा-सा इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाया जाता है. इस चिप में आपके नाम, जन्मतिथि, फोटो, फिंगरप्रिंट और अन्य बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित तरीके से स्टोर रहती है. इसे समझने के लिए मोबाइल के सिम कार्ड का उदाहरण लिया जा सकता है. जैसे सिम में आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है, वैसे ही ई-पासपोर्ट की चिप में आपकी पूरी पहचान डिजिटल रूप से सेव रहती है और इसे कोई बदल नहीं सकता.

यह चिप कैसे काम करती है?
ई-पासपोर्ट की चिप में मौजूद सभी जानकारी डिजिटल एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित होती है. दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी मशीनें इसे कुछ सेकंड में स्कैन कर लेती हैं. चिप पर मौजूद डेटा डिजिटल साइन से सुरक्षित होता है, इसलिए इसे हैक या बदलना लगभग नामुमकिन होता है. अगर कोई नकली पासपोर्ट बनाने की कोशिश भी करता है, तो स्कैनर तुरंत उसे पकड़ लेता है. कई बड़े देशों के एयरपोर्ट पर ई-पासपोर्ट होने पर ऑटोमेटेड गेट खुद खुल जाते हैं, जिससे लंबी लाइनों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती और यात्रा अनुभव काफी स्मूथ हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुराने पासपोर्ट वाले लोग क्या करें?
सरकार ने लोगों की सबसे बड़ी चिंता भी दूर कर दी है. अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है और वह अभी वैध है, तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. पुराना पासपोर्ट पहले की तरह पूरी तरह वैध रहेगा.
जब उसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी, या आप खुद उसे रिन्यू करवाना चाहेंगे, तभी आपको नया ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा. इस बदलाव में किसी पर कोई दबाव नहीं है और सभी लोग आराम से अपनी सुविधा के हिसाब से यह बदलाव अपना सकेंगे.

देशभर में कब तक मिलेगा ई-पासपोर्ट?
शुरुआती चरणों में कुछ बड़े शहरों में ही ई-पासपोर्ट जारी किए जा रहे थे. लेकिन अब विदेश मंत्रालय इसे पूरे देश के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में लागू कर रहा है. आने वाले कुछ महीनों में पूरे भारत में नया पासपोर्ट बनवाने पर ई-पासपोर्ट ही जारी किया जाएगा. सरकार ने कहा है कि इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की देरी या परेशानी का सामना न करना पड़े.

दुनिया के कई देशों में पहले से मौजूद सिस्टम
ई-पासपोर्ट दुनिया भर के कई देशों में पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है. अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कई यूरोपीय देश लंबे समय से इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं. अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा भारतीय नागरिकों के लिए और भी आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगी. यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मजबूत कदम है और भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड के और करीब ले जाता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

E-passportPassport Chip TechnologyMEAairport security

Trending news

'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
putin india visit
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
West Bengal
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
DNA
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
DNA
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल
Guru Tegh Bahadur Sahib
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल