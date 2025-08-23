e-Passport FAQ: कैसे बनवाएं ई-पासपोर्ट? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? जानिए हर सवाल का जवाब
e-Passport FAQ: कैसे बनवाएं ई-पासपोर्ट? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? जानिए हर सवाल का जवाब

अब पासपोर्ट बनवाना हुआ और भी आसान! भारत में ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इस सुविधा से आपको ऑफिस के चक्कर या लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:55 PM IST
e-Passport:  आज के समय में घर बैठे आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड समेत कई जरूरी कई अन्य जरूरी दस्तावेज खुद से ही बना सकते हैं. अब इसी तरह पासपोर्ट बनवाना भी आसान हो गया है. इसके लिए अब आपको किसी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और न ही किसी ऑफिस में जाकर लंबी लाइन में खड़े होने की जरूत है. आप अब ऑनलाइन ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सरकार ने पासपोर्ट फ्रॉड की बढ़ते मामलों को देखते हुए इस क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की दिशा में कदम उठाया है. भारत सरकार ने अब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट (E-Passport) लॉन्च कर दिया है. आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे इसे अप्लाई कर सकते हैं.

देश में ई-पासपोर्ट सुविधा शुरू हो गई है. सरकार के इस नई सुविधा के तरह अब भारतीय नागरिक नए जमाने के डिजिटल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ई पासपोर्ट को लॉन्च करने से पहले  1 अप्रैल, 2024 को इसका पायलट प्रोटेक्‍ट लॉन्‍च किया गया था. पायलट प्रोजेक्‍ट में सफलता म‍िलने के बाद अब सरकार ने इसे जारी सबके लिए शुरू कर दिया है. हालांक‍ि अभी यह सुविधा देश के कुछ ही पासपोर्ट ऑफिस में मिलरही है. लेकिन बहुत ही जल्द इसे ज्‍यादा से ज्‍यादा सेंटरों तक पहुंचाने की योजना है.  

क्या है ई-पासपोर्ट 
भारत में ई-पासपोर्ट पारंपरिक पासपोर्ट का नया एडवांस वर्जन है. इसमें फिजिकल और डिजिटल दोनों सुविधाएं शामिल हैं. ई-पासपोर्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID चिप और एंटीना होता है, जो आपकी पर्सनल जानकारी, फिंगरप्रिंट और डिजिटल फोटो को सेफ रखता है. बाहरी तरफ से इस पासपोर्ट के कवर पर लगे टाइटल के नीचे लगे छोटे गोल्डन चिप आइकन से पहचान सकते हैं. लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि ई-पासपोर्ट पुराने स्टैंडर्ड पासपोर्ट का ऑप्शन नहीं है. इसका मकसद सुरक्षा बढ़ाना, प्रक्रिया आसान बनाना और इंटरनेशनल ट्रिप को आसान बनाना है.

इस तरह कर सकते हैं ई-पासपोर्ट अप्लाई
ई-पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाना होगा.
अब यहां नया अकाउंट रजिस्टर करें या साइन इन करें, फिर ई-पासपोर्ट आवेदन फॉर्म भरें.
अब अपने निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) को सेलेक्ट करें.
इसके बाद ऑनलाइन ई-पासपोर्ट फीस पेमेंट करें.
अपने चुने हुए केंद्र पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें.
अपॉइंटमेंट की तारीख पर बायोमेट्रिक एनरोलमेंट और डॉक्‍यूमेंट वेर‍िफ‍िकेशन के लिए PSK या POPSK जाएं.
इस तरह आपका पासपोर्ट बिना किसी परेशानी के आसानी से बन जाएगा.

ई-पासपोर्ट की खास बातें भी जान लीजिए
पासपोर्ट के सामने के कवर में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है. इसमें फिंगरप्रिंट, चेहरे की फोटो और आईरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक और पर्सनल जानकारी दर्ज रहती है. चिप संपर्क रहित और एन्क्रिप्टेड होती है, ताकि सुरक्षा और बढ़ जाए. यह पूरी तरह आईसीएओ (ICAO) के नियमों के अनुसार बनाया गया है.

ई-पासपोर्ट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

ई-पासपोर्ट के लिए आपको वही डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे जो सामान्य पासपोर्ट के लिए चाहिए.

आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी-पैन कार्ड

पते का प्रमाण
बिजली/पानी का बिल, बैंक स्टेटमेंट या पता वाला आधार कार्ड (इनमें से कोई भी एक)

जन्म तिथि का प्रमाण
जन्म प्रमाण पत्र  मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड (इनमें से कोई भी एक)

पुराना पासपोर्ट
अगर आप रिनूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं.

