E-Rickshaw Driving License: क्या बाइक-ऑटो के लाइसेंस से चला सकते हैं ई-रिक्शा? जानें नियम और जरूरी बातें
E-Rickshaw Driving License: क्या बाइक-ऑटो के लाइसेंस से चला सकते हैं ई-रिक्शा? जानें नियम और जरूरी बातें

ई-रिक्शा अब सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि  गांवों में भी आम हो गया है. कई लोग इसे रोजगार के लिए चला रहे हैं, लेकिन लोगो के मन में यह सवाल जरूर आता है कि  क्या बाइक या ऑटो का लाइसेंस होने पर ई-रिक्शा चलाया जा सकता है? क्या इसके लिए अलग नियम हैं? आइए आपके हर सवाल का जवाब जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:19 AM IST
E-Rickshaw Driving License: क्या बाइक-ऑटो के लाइसेंस से चला सकते हैं ई-रिक्शा? जानें नियम और जरूरी बातें

E-Rickshaw License:  बड़े शहर हों या छोटे गांव ई-रिक्शा हर जगह पहुंच चुका है. बहुत से लोगों के लिए यह रोजगार का साधन बन गया है. लेकिन कई बार इसे कम उम्र के बच्चे और महिलाएं चला रहे होते हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या ई-रिक्शा चलाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए? अगर हां, तो इसे कैसे बनवाया जाता है? क्या इसे बनवाना इतना आसान है कि बच्चे, महिला हर कोई इसे चला रही हैं? आइए आज के इस आर्टिलक में हम ई-रिक्शा लाइसेंस से जुड़े सवालों के जवाब को जानते हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि इसे कैसे बनवाया जा सकता है.

क्या कार या ऑटो का लाइसेंस से ई-रिक्शा चला सकते हैं?
लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या कार या ऑटो के लाइसेंस से ई-रिक्शा चला सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं. जैसे कार चलाने के लिए कार का लाइसेंस और ऑटो चलाने के लिए ऑटो का लाइसेंस जरूरी होता है, वैसे ही ई-रिक्शा चलाने के लिए अलग लाइसेंस लेना होता है. बिना इसके ई-रिक्शा चलाना कानूनन गलत है. हालांकि अगर आपके पास पहले से कार या ऑटो का लाइसेंस है, तो उसमें ई-रिक्शा चलाने का विकल्प आसानी से जुड़वाया जा सकता है.

लाइसेंस नहीं होने पर क्या परेशानियां हो सकती हैं?
अगर ड्राइवर ई-रिक्शा चला रहा है और लाइसेंस नहीं है,तो ट्रैफिक पुलिस 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है. इसके अलावा ई-रिक्शा भी जब्त किया जा सकता है. ध्यान रहे कि हर दो साल में वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट भी जरूरी है. अगर कोई नाबालिग ई-रिक्शा चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका वाहन भी सीज हो सकता है.
 
ई-रिक्शा चलाने के लिए जरूरी हैं ये कागज

ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस  
ई-रिक्शा पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी RC
वाहन बीमा प्रमाण पत्र

ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी कागज
आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र
पते का प्रमाण जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल
बर्थ सर्टिफिकेट जैसे 10वीं की मार्कशीट
फॉर्म 1 (शारीरिक फिटनेस का स्व-घोषणा पत्र)
पासपोर्ट साइज फोटो
मेडिकल सर्टिफिकेट  

ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया
इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन या RTO ऑफिस जाना होगा
वहां जाकर लर्नर्स लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.
आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना होगा.
इसके बाद आपको आवेदन की फीस जमा करनी होगी.
फिर टेस्ट होगा.
टेस्ट पास करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा.
लर्नर्स लाइसेंस मिलने के एक महीने बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको एक ड्राइविंग टेस्ट को देना होगा.
सही से टेस्ट पास करने के बाद आपको ई-रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा.

इस बात का भी रखें ध्यान
इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लाइसेंस के साथ ही साथ हर दो साल में रिक्शे का फिटनेस प्रमाणपत्र बनवाना होगा. इसकी अधिकतम 25 किमी/घंटा स्पीड लिमिट है. एक ई-रिक्शा में अधिकतम 4 यात्री बैठ सकते हैं.

;