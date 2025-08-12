हैकर्स का नया खेल! e-Sim फ्रॉड से मिनटों में लगाया 4 लाख रुपये का चूना, आप तो नहीं अगला शिकार?
हैकर्स का नया खेल! e-Sim फ्रॉड से मिनटों में लगाया 4 लाख रुपये का चूना, आप तो नहीं अगला शिकार?

Aug 12, 2025
e-Sim Card Fraud: ई-सिम (Embedded Sim), जो एक सिम कार्ड का ही डिजिटल रूप है जिसे आपके फोन में सॉफ्टवेयर की मदद से डाउनलोड किया जाता है. यह भी फिजिकल सिम की तरह ही कॉल, डेटा और मैसेज जैसी सभी सेवाएं देती है. लेकिन बढ़ती तकनीक के साथ साइबर अपराधी इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं. अगर हैकर फिजिकल सिम बिना आपकी परमिशन के e-sim में बदल देता है, तो उसे आपके बैंक ओटीपी, पर्सनल डेटा और ऑथेंटिकेशन कोड मिल सकते हैं.  जिसकी वजह से हैकर्स आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं. 

मुंबई में साइबर क्राइम का मामला
हाल ही में मुंबई में एक व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड की एक घटना सामने आई है. ये धोखाधड़ी इतनी तेजी से हुई, विक्टिम को एक अनजान फोन नंबर से कॉल आती है और लगभग 15 मिनट में उसके मोबाइल का नेटवर्क चला गया. जब तक वह अपना बेक अकाउंट, एटीएम कार्ड और UPI ब्लॉक करवाता है, तब तक हैकर्स उसके अकाउंट से 4 लाख रुपये निकाल चुके थें. एक जांच में पता चलता है कि साइबर अपराधियों ने एक लिंक भेजा था, जिस पर विक्टिम ने गलती के क्लिक कर दिया. उस लिंक से ही उसकी सिम को e-Sim में बदल दिया गया जिसे हैकर्स कंट्रोल कर रहे थें.

कैसे होता है e-Sim Scam?
आपकी सिम को ई-सिम में बदलकर हैकर्स आपके सभी कॉल और ओटीपी को रिसीव कर सकते हैं. फिजिकल सिम में केवल SMS पर असर पड़ सकता है, लेकिन e-Sim धोखाधड़ी में अपराधी OTP और कॉल के जरिए पहुंच सकते हैं. इसी वजह से फ्रॉड तेजी से होता है और पहचान में नहीं आता है.

 e-Sim Fraud से कैसे बचें?
1- किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, SMS या e-Mail से आए लिंक पर भी नहीं.
2- अंजान व्यक्ति को कॉल पर Sim या e-SIM वेरिफिकेशन के नाम पर कोई भी जानकारी ना दें.
3- अपनी पर्सनल और बैंकिग डिटेल्स, कॉल या मैसेज पर कभी शेयर ना करें.
4- हो सके तो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें.
5- अचानक से नेटवर्क गायब हो जाने पर तुरंत अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को जानकारी दें.

