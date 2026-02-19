EA Servers Down: ठप पड़े EA के सर्वर, गेमर्स का फूटा गुस्सा! बीच मैच में कटे कनेक्शन, लॉगिन के लिए तरस रहे प्लेयर्स

Advertisement
आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Downdetector के मुताबिक, सबसे ज्यादा शिकायतें सर्वर कनेक्टिविटी फेल होने को लेकर आईं. लगभग 54 प्रतिशत यूजर्स ने बताया कि वे सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे. यह इस आउटेज की सबसे बड़ी समस्या रही. इसके बाद गेमप्ले से जुड़ी दिक्कतें सामने आईं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 19, 2026, 11:01 AM IST
19 फरवरी को Electronic Arts यानी EA के सर्वर में बड़ी तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में गेमर्स अपने पसंदीदा ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाए. यूजर्स को अकाउंट में लॉगिन करने, मैच जॉइन करने और गेम के दौरान स्थिर कनेक्शन बनाए रखने में दिक्कत हुई. अचानक आई इस समस्या ने हजारों खिलाड़ियों को प्रभावित किया. EA के कई पॉपुलर ऑनलाइन टाइटल इस आउटेज की चपेट में आ गए. जैसे-जैसे समस्या बढ़ी, सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई. गेमर्स समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अचानक सर्विस क्यों ठप हो गई.

यूजर्स को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?
आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Downdetector के मुताबिक, सबसे ज्यादा शिकायतें सर्वर कनेक्टिविटी फेल होने को लेकर आईं. लगभग 54 प्रतिशत यूजर्स ने बताया कि वे सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे. यह इस आउटेज की सबसे बड़ी समस्या रही. इसके बाद गेमप्ले से जुड़ी दिक्कतें सामने आईं. करीब 18 प्रतिशत खिलाड़ियों ने शिकायत की कि मैच के बीच में ही कनेक्शन टूट गया या वे ऑनलाइन फीचर्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे. वहीं लगभग 16 प्रतिशत यूजर्स को लॉगिन से जुड़ी परेशानी हुई. कई लोग EA अकाउंट में साइन इन नहीं कर पाए या गेम सर्विस वेरिफिकेशन में फेल हो गए. कई खिलाड़ियों ने खास तौर पर EA FC Ultimate Team मोड के प्रभावित होने की बात कही. इस मोड में मैचमेकिंग, ऑब्जेक्टिव और स्क्वॉड एक्सेस जैसी सुविधाएं लंबे समय तक उपलब्ध नहीं रहीं.

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
जैसे-जैसे सर्वर डाउन की समस्या जारी रही, गेमर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की. कई यूजर्स ने EA की सर्वर स्थिरता पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि पीक गेमिंग घंटों में इस तरह की दिक्कतें बार-बार सामने आ रही हैं. कुछ खिलाड़ियों ने बताया कि कनेक्शन टूटने के कारण उन्हें मैच हार मान लिया गया, जिससे उनकी रैंकिंग और प्रोग्रेस पर असर पड़ा. कई लोग टाइम-सेंसिटिव इन-गेम चैलेंज पूरे नहीं कर पाए. इससे उनकी मेहनत और समय दोनों बर्बाद हुए. हजारों यूजर्स ने कम समय में समान समस्याओं की रिपोर्ट की, जिससे साफ हुआ कि यह गड़बड़ी बड़े स्तर पर थी.

अभी तक आधिकारिक बयान नहीं
खबर लिखे जाने तक EA की ओर से इस आउटेज के कारण पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था. कंपनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि पूरी सर्विस कब तक सामान्य होगी. हालांकि कुछ यूजर्स ने दिन के बाद के समय में आंशिक सुधार की बात कही, लेकिन कई लोगों को अभी भी अस्थिर कनेक्शन का सामना करना पड़ रहा था.

ऑनलाइन गेमिंग पर फिर उठे सवाल
इस तरह की सर्वर समस्याएं एक बार फिर ऑनलाइन-ओनली गेमिंग मॉडल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं. आज ज्यादातर बड़े गेम पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर हैं. ऐसे में थोड़ी देर की रुकावट भी खिलाड़ियों के अनुभव, प्रोग्रेस और इन-गेम रिवार्ड पर सीधा असर डालती है. EA सर्वर डाउन की यह घटना दिखाती है कि बढ़ती ऑनलाइन प्लेयर संख्या के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है. गेमर्स अब उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी जल्द से जल्द स्थायी समाधान पेश करेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी दोबारा न हो.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

EAEA server downElectronic Arts outage

