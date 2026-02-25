Advertisement
trendingNow13122183
Hindi Newsटेकहेडफोन लवर्स के लिए रेड अलर्ट! स्टाइलिश ईयरबड्स दे सकते हैं उम्र भर का दर्द, भूलकर भी न करें ये गलती

हेडफोन लवर्स के लिए 'रेड अलर्ट'! स्टाइलिश ईयरबड्स दे सकते हैं उम्र भर का दर्द, भूलकर भी न करें ये गलती

Health Risk From Headphones: यूरोप की एक संस्था ToxFree LIFE for All की नई स्टडी के अनुसार, कई हेडफोन्स और ईयरबड्स में थैलेट्स (Phthalates) जैसे जहरीले केमिकल्स पाए गए हैं. यह पसीने के संपर्क में आने पर शरीर में घुसकर हार्मोनल असंतुलन और कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. बचाव के लिए सस्ते हेडफोन्स से बचें और समय के साथ साफ‑सफाई रखें.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 25, 2026, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेडफोन लवर्स के लिए 'रेड अलर्ट'! स्टाइलिश ईयरबड्स दे सकते हैं उम्र भर का दर्द, भूलकर भी न करें ये गलती

Health Risk From Headphones: क्या आप भी दिनभर कानों में हेडफोन्स या ईयरबड्स लगाए रहते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके होश उड़ा सकती है. एक नई और सनसनीखेज रिसर्च में दावा किया गया है कि बाजार में मिलने वाले कई नामी कंपनियों के हेडफोन्स और ईयरबड्स में खतरनाक केमिकल्स पाए गए हैं. ये केमिकल्स न केवल आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि स्किन और हार्मोनल असंतुलन जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं. आइए हम यहां समझते हैं कि संगीत का यह शौक आपके लिए कितना महंगा पड़ सकता है.

स्टडी में क्या आया सामने?
हाल ही में यूरोप की एक संस्था ToxFree LIFE for All ने अलग‑अलग ब्रांड्स के हेडफोन्स की जांच की. इसमें पाया गया कि हेडफोन्स के पैड्स और प्लास्टिक बॉडी में Phthalates (थैलेट्स) और BPA (बिस्फेनॉल ए) जैसे जहरीले तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है. रिसर्च में पता चला कि कानों के पास पसीना आने पर ये केमिकल्स त्वचा के संपर्क में आते हैं, जिससे खुजली, रैशेज और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं. अगर आप लंबे समय तक इन केमिकल्स के संपर्क में रहते हैं तो शरीर के हार्मोनल सिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है. केमिकल्स के अलावा, लंबे समय तक ईयरबड्स का इस्तेमाल कानों में बैक्टीरिया पनपने की जगह बना देता है.

यह भी पढ़ें:- आपके फोन में छिपे हो सकते हैं 'जासूस' ऐप्स, 1.5 करोड़ लोग हुए शिकार, तुरंत चेक करें

Add Zee News as a Preferred Source

सस्ते हेडफोन्स ज्यादा खतरनाक!
रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया है कि लोकल मार्केट में मिलने वाले सस्ते और बिना ब्रांड वाले हेडफोन्स में इन जहरीले केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. नामी कंपनियां फिर भी कुछ मानकों का पालन करती हैं, लेकिन सस्ते प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाला रीसाइकल्ड प्लास्टिक सेहत के लिए जहर के समान है.

ध्यान देने वाली बातें
हम अक्सर इयरफोन खरीदते समय सिर्फ साउंड क्वालिटी, डिजाइन या बैटरी लाइफ देख लेते हैं. लेकिन यह स्टडी बताती है कि मटेरियल का सुरक्षित होना भी उतना ही अहम है. खासकर गर्मियों में पसीने की वजह से केमिकल सीधे त्वचा से संपर्क में आते हैं, जिससे एलर्जी और अन्य समस्याएं बढ़ सकती हैं.

बचाव के लिए क्या करें?
अगर आप हेडफोन्स का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, तो आप इन सावधानियों के साथ इस खतरे को कम कर सकते हैं.
1. सबसे पहले अपने ईयरबड्स और हेडफोन पैड्स को हफ्ते में कम से कम दो बार सैनिटाइजर या अल्कोहल वाइप्स से साफ करें.
2. 60-60 नियम अपनाएं, इसका मतलब 60% वॉल्यूम पर अधिकतम 60 मिनट तक ही सुनें, फिर कानों को आराम दें.
3. हमेशा अच्छी क्वालिटी के और स्किन‑फ्रेंडली मटेरियल वाले हेडफोन्स ही खरीदें.
4. इन‑ईयर बड्स के मुकाबले ओवर‑ईयर हेडफोन्स थोड़े बेहतर होते हैं क्योंकि वे कान के अंदरूनी हिस्से के सीधे संपर्क में नहीं आते.
5. इस खबर में कुछ भी बदले बिना सभी शाब्दिक गलतीयों को सुधार दों. सेंटेंस फॉरमेशन भी ठीक कर देना. पूर्ण विराम नहीं हटाना.

यह भी पढ़ें:- CIA का 'टॉप सीक्रेट' खुलासा: 2027 में ताइवान पर हमला करेगा चीन! टिम कुक बोले- अब मैं

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Health risk from headphonesheadphones harmful chemicalsearphones health risk

Trending news

जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजरायल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजरायल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?