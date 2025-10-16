ईयरबड्स की आवाज हो गई है धीमी? सिर्फ 5 मिनट में ये काम करें, आवाज आएगी बिल्कुल क्लियर!

Earbuds Cleaning Tips: आज के समय में लगभग-लगभग हर किसी के पास स्मार्टफोन पहुंच गया है. स्मार्टफोन के साथ ईयरबड्स का इस्तेमाल भी आम हो चुका है. नई उम्र के लोग खासकर Gen Z के जिंदगी का अहम हिस्सा ईयरबड्स (Earbuds) बन चुका है. मेट्रो में सफर हो, जिम में पसीना बहाना हो या लंबी कॉल हर जगह ईयरबड्स साथ देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटे से गैजेट पसीना, कान का मैल (Earwax), धूल और तेल बहुत तेजी से जमा करते हैं? यह गंदगी न सिर्फ ईयरबड्स की आवाज को स्लो कर देती है बल्कि कान के इन्फेक्शन(Infection) का कारण भी बन सकती है.

अच्छी बात यह है कि आपको ईयरबड्स को साफ करने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है. न ही महंगे क्लीनिंग किट की जरूरत. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से आप अपने ईयरबड्स को बिलकुल नया जैसा बना सकते हैं. इन 5 आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने ईयरबड्स को साफ, हाइजीनिक और उनकी परफॉर्मेंस को और अच्छी बना सकते हैं.

इस तरह से करें सफाई

अगर आपके ईयरबड्स की टिप्स आसानी से निकल सकती है तो हल्के हाथों से इसे निकालकर अलग कर लें. एक छोटे बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें हल्का डिश सोप की एक बूंद मिलाएं. इन टिप्स को 15 से 20 मिनट के लिए इसमें भिगो दें. इसके बाद उंगलियों या हल्के कपड़े की सहाया से गंदगी को हल्के से रगड़कर साफ कर लें. अच्छी तरह से धोकर उन्हें एक मुलायम कपड़े पर रखकर कुछ देर सूखने के लिए रख दें. ध्यान दें फोम टिप्स पानी जल्दी सोखती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा तक भिगोने से बचें.

Add Zee News as a Preferred Source

ईयरवैक्स को ब्रश से दूर भगाएं

कान का मैल यानी ईयरवैक्स जब ईयरबड्स की जाली पर जमा हो जाता है तो ईयरबड्स की आवाज दबी हुई या कम आने लगती है. ईयरबड को जाली वाला हिस्सा नीचे की ओर करके पकड़ें. अब एक सूखे और हल्के ब्रिसल वाले टूथब्रश से मेश पर धीरे-धीरे ब्रश करें जिससे फंसी हुई गंदगी बाहर निकल जाए. अगर मैल जिददी है तो रुई को थोड़े से रबिंग अल्कोहल में डुबोकर हल्के हाथ से साफ करें.

ईयरबड की बाहरी बॉडी लगेगी चमकने

ईयरबड्स का बाहरी हिस्सा हमारी त्वचा के तेल, पसीने और धूल के कारण काफी ज्यादा गंदा हो जाता है. इन्हें साफ करने के लिए एक माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. डिसइंफेक्ट करने के लिए कपड़े या रुई को रबिंग अल्कोहल से हल्का गीला करें और बाहरी सतह को पोंछ लें. ध्यान रखें कि कोई भी लिक्विड ईयरबड्स के छोटे छेदों में अंदर न जाए.

चार्जिंग केस की सफाई है जरूरी

ईयरबड्स का चार्जिंग केस भी जल्दी गंदा हो जाता है. इसे साफ करने के लिए सबसे पहले केस को अंदर बाहर सूखे कपड़े से पोंछें. मुश्किल कोनों या चार्जिंग पिनों के आस-पास की गंदगी निकालने के लिए रुई का इस्तेमाल करें. अगर ज्यादा गंदगी है तो रुई को हल्के से रबिंग अल्कोहल में भिगोकर हल्के हाथों से साफ करें. ईयरबड्स को वापस रखने से पहले केस को पूरी तरह सूखने दें.

ये भी पढ़ेंः पता है आपको? इन 5 धांसू तरीकों से बिना चार्जर के भी चार्ज होगा आपका Smartphone

कवर को भी कर लें साफ

अगर आप ईयरबड्स को किसी कपड़े के कवर में रखते हैं तो उसे भी साफ रखना जरूरी है. यह गंदा कवर आपके साफ किए गए ईयरबड्स को फिर से गंदा कर सकता है. गुनगुने पानी में कुछ बूंदें साबुन की मिलाकर पाउच को कुछ मिनट भिगो दें. अच्छी तरह धोकर हवा वाले जगह पर सूखने के लिए रख दें.

इन आसान तरीकों से आप अपने ईयरबड्स को हर हफ्ते साफ करके न सिर्फ बेहतर ऑडियो क्वालिटी पा सकते हैं.

ये भी पढे़ंः जो Jio, Airtel नहीं कर पाए, वो कर दिखाया BSNL ने! लाया ₹1 वाला Plan, रोज 2GB डेटा...