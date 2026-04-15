अरे गजब... अब AI देगा नौकरियां, घर बैठे कमाएं ₹14,000 प्रति घंटा! LinkedIn ने खोला नौकरियों का खजाना, ऐसे करें Apply

LinkedIn अब एक नए एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है, जो लोगों को घर बैठे अच्छी कमाई का मौका दे सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्लेटफॉर्म एक “AI लेबर मार्केटप्लेस” टेस्ट कर रहा है, जहां यूजर्स चैटबॉट्स को ट्रेन करके पैसे कमा सकते हैं. खास बात यह है कि इन जॉब्स में प्रति घंटे ₹14,000 तक की कमाई हो सकती है, जो इसे काफी आकर्षक बनाती है. यह फीचर अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन कुछ रोल्स पहले ही लिस्ट हो चुके हैं. इसमें AI ट्रेनर की भूमिका सबसे अहम है, जिसमें इंसान AI के जवाबों को जांचते हैं, गलतियां पकड़ते हैं और सिस्टम को बेहतर बनाते हैं.

किन-किन फील्ड के लोगों के लिए मौके

इन AI ट्रेनिंग जॉब्स की खास बात यह है कि ये सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए नहीं हैं. कोडिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर और लैंग्वेज जैसे कई फील्ड्स के प्रोफेशनल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनर को सबसे ज्यादा पेमेंट मिल सकता है. वहीं Excel एक्सपर्ट्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, नर्स और अलग-अलग भाषाओं के जानकार भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं. कुछ रोल्स में ₹9,300 प्रति घंटे तक की कमाई संभव है. इसके अलावा “रेड टीमिंग” नाम के रोल भी हैं, जहां लोगों का काम AI सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढना होता है. इन रोल्स में ₹3,700 से ₹4,600 प्रति घंटे तक का पेमेंट मिलता है.

कैसे करें अप्लाई

इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस भी काफी डिजिटल और आसान रखा गया है. यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर ही AI ट्रेनिंग रोल्स के लिए नोटिफिकेशन या प्रॉम्प्ट दिखाई देंगे. अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सरकारी ID से वेरिफाई करना होगा. इसके बाद एक AI-बेस्ड बातचीत होगी, जिसमें आपके स्किल्स और अनुभव के बारे में सवाल पूछे जाएंगे. अंत में, रोल के हिसाब से कुछ टास्क पूरे करने होंगे, जिससे आपकी क्षमता का आकलन किया जाएगा.

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कैसे काम करती हैं ये AI जॉब्स

इन जॉब्स में चयन के लिए Microsoft के Azure OpenAI सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह सिस्टम आपकी एजुकेशन, लाइसेंस और वर्क एक्सपीरियंस को देखकर तय करता है कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए सही हैं. सेलेक्ट होने के बाद AI ट्रेनर्स को अलग-अलग टास्क दिए जाते हैं. इनमें चैटबॉट के जवाबों को रेट करना, उन्हें सुधारना और सिस्टम की कमियों को पहचानना शामिल है. इस डेटा का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म आपकी प्रोफाइल को बेहतर बनाने और जॉब मैचिंग को और सटीक करने के लिए भी करता है.

भारत में कब मिलेगा मौका

अभी यह फीचर धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है. भारतीय यूजर्स के लिए भी यह उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे सीमित स्तर पर टेस्ट किया जा रहा है. प्लेटफॉर्म ने साफ कहा है कि यह अनुभव धीरे-धीरे सभी तक पहुंचाया जाएगा.

बढ़ती AI जॉब्स मार्केट में प्रतिस्पर्धा

LinkedIn का यह कदम AI जॉब मार्केट में नई प्रतिस्पर्धा भी लाएगा. पहले से ही OpenAI और Anthropic जैसी कंपनियों के साथ काम करने वाले स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. हालांकि, इस सेक्टर के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं. डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर पहले भी कई कंपनियां विवादों में रही हैं. इसलिए यूजर्स को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

क्या आपको करना चाहिए अप्लाई?

अगर आपके पास किसी खास फील्ड में स्किल्स हैं और आप घर बैठे कमाई का विकल्प तलाश रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, यह अभी टेस्टिंग फेज में है, इसलिए पूरी तरह से भरोसा करने से पहले इसकी शर्तों और सुरक्षा पहलुओं को समझना जरूरी है.