इस रक्षाबंधन AI से रचाएं मेहंदी, 5 मिनट में खुद सजा लेंगे हाथ... तारीफें करते नहीं थकेंगे लोग

Advertisement
AI आज हमारी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल जिंदगी में भी शामिल हो चुका है. लोग अपने रोजमर्रा के कामों में भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि AI आपकी मेहंदी लगाने में भी मदद कर सकता है. चलिए जानते हैं कैसे.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:42 PM IST
रक्षाबंधन में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. बाजारों में इसकी खूब धूम देखने को मिल रही है. भाई-बहनों के प्यार के प्रतीक वाले इस त्योहार की तैयारी भी बहुत खास रहती है. खासतौर पर लड़कियों के बीच एक अलग ही उत्साह नजर आता है. ऐसे में बहनें न सिर्फ भाइयों के लिए सबसे अलग और खूबसूरत राखियां खरीदती है, बल्कि खुद भी तैयार होने में कोई कमी नहीं छोड़तीं. इस दौरान मेहंदी वालों पर भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल जाती है. हालांकि, भीड़ और वक्त की कमी होने की वजह से हर लड़की चाहते हुए भी अपने हाथों पर मेहंदी नहीं रचा पातीं. अब इन लड़कियों के लिए हम कहेंगे कि उनका ये काम भी AI ने बहुत आसान कर दिया है.

आम जिंदगी भी AI ने बनाई आसान
AI जैसी टेक्नोलॉजी जहां एक ओर बड़ी-बड़ी IT कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है, वहीं इसमें मेहंदी आर्टिस्ट को भी टक्कर देने की काबिलियत है. हालांकि, अगर आप अब भी नहीं जानते कि कैसे AI का इस्तेमाल कर मेहंदी के डिजाइन्स ले सकते हैं जो इसमें हम आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि कैसे AI को प्रॉम्ट दिया जाए. चलिए कुछ स्टेप्स में समझते हैं AI से कैसे सिंपल से लेकर हैवी मेहंदी डिजाइन के आइडिया ले सकते हैं.

ये स्टेप्स करें फॉलो
1. आजकल हम सभी के पास बहुत सारे AI टूल्स के ऑप्शन्स है. ऐसे में आप सबसे पहले एक ऐसे AI टूल को सेलेक्ट कर लें.

2. AI इस तरह को इस तरह से दें प्रॉम्ट
- Traditional Indian Mehndi Design for Raksha Bandhan
- Create Full Hand froral and Peacock Mehndi Design
- Create Easy Mehndi Design
- रक्षाबंधन के लिए आसान मेहंदी डिजाइन
- फेस्टिवल लुक के लिए आसानी मेहंदी पेटर्न
Easy unique Mehndi mehndi Design for Raksha Bandhan

3. इसके बाद हर कमांड के साथ AI आपको मेहंदी डिजाइन देने लगेगा. इनमें से आपको जो भी पसंद आए वह डाउनलोड करते जाएं.

4. अब जो भी आपने डिजाइन सेलेक्ट किया है. उसे स्क्रीन पर देखकर या प्रिंट आउट निकालकर खुद ही घर पर लगा सकते हैं.

इसलिए AI डिजाइन करें सेलेक्ट

1. AI से मेहंदी डिजाइन लेने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका काफी वक्त बच जाएगा, आप मेहंदी आर्टिस्ट के पास जाएंगे और अपने नंबर का इंतजार करेंगे.
2. पैसों की बचत
3. बिल्कुल अलग डिजाइन मिलेंगे
4. बाजारों की भीड़ से बचेंगे

