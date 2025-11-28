Advertisement
trendingNow13021683
Hindi Newsटेक

ECI ने शुरू किया 'सफाई अभियान'! वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? मिनटों में ऐसे करें चेक

Voter ID Download: अगर आपका Voter ID कहीं खो गया है या मिल नहीं रहा है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके घर बैठे ही अपना डिजिटल Voter ID यानी e-EPIC डाउनलोड कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के जरिए न केवल आप अपनी वोटर ID जान सकेंगे बल्कि यह भी जान पाएंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है या नहीं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ECI ने शुरू किया 'सफाई अभियान'! वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? मिनटों में ऐसे करें चेक

How to Check Name in Voter List: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने हाल ही में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की शुरुआत की है. इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना और उसमें मौजूद डुप्लीकेट या दिवंगत मतदाताओं के नाम हटाना है. चुनावों से पहले यह कदम नियमित रूप से उठाया जाता है जिससे वोटर लिस्ट पूरी तरह से सही और विश्वसनीय बनी रहे.

इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको वोटर-आईडी कार्ड की भी जरूरत होती है. लेकिन बहुत से लोग जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है उनका वोटर आई कार्ड या तो खो गया है या फिर मिल नहीं रहा है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. अब वोटर-आईडी डाउनलोड करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना बहुत ही आसान काम हो गया है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं बाहर भी जाने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ कुछ चरणों में आप सारी प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

ऑनलाइन वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए ये है स्टेप्स
इसके लिए आपको सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग यानी Election Commission of India की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वहां से PDF E-Roll का ऑप्शन चुनना होगा.  इस पर क्लिक करने के बाद पूरे राज्य की मतदाता लिस्ट के लिंक खुल जाएंगे. इसके बाद आपको अपना राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र को सेलेक्ट करते हुए अपने मतदान केंद्र के पास Final Roll पर क्लिक करना होगा. इस तरह आप पूरी वोटर लिस्ट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका जान लीजिए
वहीं अगर आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अप्लाई किया है और यह कंफर्म नहीं हुआ है कि नाम मतदाता सूची में जुड़ा है या नहीं तो आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके यह भी जान सकते हैं.  वोटर लिस्ट में नाम चेक करना बहुत आसान है. इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको Search your name in E-roll का ऑप्शन मिल जाएगा. यहां आप अपना EPIC नंबर या दूसरी जानकारी लिखें. EPIC नंबर आपका वोटर कार्ड नंबर होता है जो कार्ड पर लिखा होता है. इस प्रक्रिया के जरिए आप आसानी से यह चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं. यह जांच जरूरी है जिससे मतदान के दिन किसी तरह की दिक्कत न आए.

ये भी पढे़ंः Abhijay Arora: 90 लाख की नौकरी छोड़ी, Harvard से MBA किया; 400 रिजेक्शन झेले...

ऑनलाइन Voter ID डाउनलोड करने का प्रोसेस जान लीजिए
अब आप अपने Voter ID को आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको Voter Services Portal पर जाना होगा. यहां अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड लिख दें. इसके बाद आपको एक OTP मिलेगा जिसे वेरिफाई करना होगा. फिर E-EPIC Download का ऑप्शन दिखाई देगा. आप अपनी वोटर ID को EPIC नंबर या Form Reference Number की सहायता से भी सर्च कर सकते हैं. सर्च करने के बाद स्क्रीन पर आपकी वोटर ID की जानकारी दिखाई देने लगेगी. OTP वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद आप अपनी डिजिटल वोटर ID यानी e-EPIC डाउनलोड कर सकते हैं. इस आसान प्रक्रिया से मतदाता बिना किसी परेशानी के अपनी वोटर ID डाइनलोड कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः AR रहमान का AI पर गुस्सा फूटा! Sam Altman और Aravind Srinivas को दी सख्त नसीहत

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

SirVoter ID Downloadhow to check name in voter list

Trending news

PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
PM Modi Udupi Visit
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
Karnataka News
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
urban naxal
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
power index 2025
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
West Bengal news
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Madras High Court
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
Cyclone Ditwah
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
maharaja jagatjit singh
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Jammu and Kashmir
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी