ECI ने शुरू किया 'सफाई अभियान'! वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? मिनटों में ऐसे करें चेक

How to Check Name in Voter List: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने हाल ही में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की शुरुआत की है. इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना और उसमें मौजूद डुप्लीकेट या दिवंगत मतदाताओं के नाम हटाना है. चुनावों से पहले यह कदम नियमित रूप से उठाया जाता है जिससे वोटर लिस्ट पूरी तरह से सही और विश्वसनीय बनी रहे.

इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको वोटर-आईडी कार्ड की भी जरूरत होती है. लेकिन बहुत से लोग जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है उनका वोटर आई कार्ड या तो खो गया है या फिर मिल नहीं रहा है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. अब वोटर-आईडी डाउनलोड करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना बहुत ही आसान काम हो गया है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं बाहर भी जाने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ कुछ चरणों में आप सारी प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

ऑनलाइन वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए ये है स्टेप्स

इसके लिए आपको सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग यानी Election Commission of India की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वहां से PDF E-Roll का ऑप्शन चुनना होगा. इस पर क्लिक करने के बाद पूरे राज्य की मतदाता लिस्ट के लिंक खुल जाएंगे. इसके बाद आपको अपना राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र को सेलेक्ट करते हुए अपने मतदान केंद्र के पास Final Roll पर क्लिक करना होगा. इस तरह आप पूरी वोटर लिस्ट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका जान लीजिए

वहीं अगर आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अप्लाई किया है और यह कंफर्म नहीं हुआ है कि नाम मतदाता सूची में जुड़ा है या नहीं तो आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके यह भी जान सकते हैं. वोटर लिस्ट में नाम चेक करना बहुत आसान है. इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको Search your name in E-roll का ऑप्शन मिल जाएगा. यहां आप अपना EPIC नंबर या दूसरी जानकारी लिखें. EPIC नंबर आपका वोटर कार्ड नंबर होता है जो कार्ड पर लिखा होता है. इस प्रक्रिया के जरिए आप आसानी से यह चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं. यह जांच जरूरी है जिससे मतदान के दिन किसी तरह की दिक्कत न आए.

ऑनलाइन Voter ID डाउनलोड करने का प्रोसेस जान लीजिए

अब आप अपने Voter ID को आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको Voter Services Portal पर जाना होगा. यहां अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड लिख दें. इसके बाद आपको एक OTP मिलेगा जिसे वेरिफाई करना होगा. फिर E-EPIC Download का ऑप्शन दिखाई देगा. आप अपनी वोटर ID को EPIC नंबर या Form Reference Number की सहायता से भी सर्च कर सकते हैं. सर्च करने के बाद स्क्रीन पर आपकी वोटर ID की जानकारी दिखाई देने लगेगी. OTP वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद आप अपनी डिजिटल वोटर ID यानी e-EPIC डाउनलोड कर सकते हैं. इस आसान प्रक्रिया से मतदाता बिना किसी परेशानी के अपनी वोटर ID डाइनलोड कर सकते हैं.

