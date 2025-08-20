PVC Voter ID Card: फटने-खराब होने की टेंशन खत्म! अब ATM कार्ड जैसे दिखेगा आपका Voter ID, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई

Apply Voter Card Online: क्या अभी भी आपके पास पुराना वाला कागज का वोटर आईडी कार्ड है? अगर हां, तो इसे सुरक्षित रखने में आपको काफी परेशानी होती होगी. साथ ही कागज वाले वोटर आईडी कार्ड के फटने के भी चांस ज्यादा होते हैं. ऐसे में पुराने वोटर कार्ड को संभालना और साथ रखना कई बार मुश्किल हो जाता है. अब चुनाव आयोग ने इसका समाधान निकालते हुए Voter ID को नए PVC कार्ड फॉर्मेट में जारी करना शुरू कर दिया है. यह न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि वॉलेट में रखने से खराब होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि यह वाटरप्रूफ होता है.

अगर आप भी पुराने वोटर आईडी कार्ड की सुरक्षा करते हुए थक गए हैं तो आप पुराना कागज वाला कार्ड बिल्कुल फ्री में नए फॉर्मेट और PVC मैटीरियल में बदलवा सकते हैं. ऐसा करना बहुत आसान है, बस आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. आइए जानते हैं विस्तार से....

जल्दी खराब नहीं होता है ये वोटर आईडी कार्ड

पहले वोटर आईडी कार्ड कागज के हुआ करते थे, जो 2 से 3 साल में खराब हो जाते थे. ऐसे में लोगों को बार बार अपना कार्ड बदलवाना पड़ता था. इस समस्या के समाधान के लिए चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को पीवीसी मैटीरियल में बदल दिया. पीवीसी मैटीरियल के कारण से यह जल्दी खराब नहीं होता है साथ ही इसमें बारकोड जैसे फीचर को शामिल भी किया जा सका. नए वोटर आईडी कार्ड बिलकुल ATM कार्ड की तरह दिखाई देते हैं. इनमें होलोग्राम, QR कोड और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग जैसे एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स को भी शामिल कर लिया गया है.

इस तरह बनवाएं PVC वोटर आईडी कार्ड

अगर आप भी पीवीसी मैटेरियल वाला वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले गूगल पर जाना होगा.

यहां सर्च करें Voter’s Service Portal और रिजल्ट में आने वाले सबसे पहले लिंक को ओपन करें.

अब सबसे पहले निर्वाचन आयोग की इस वेबसाइट पर साइन अप करते हुए अपना अकाउंट बनाएं. इसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर की जरूरत होगी.

साइन अप करने के बाद वहां दिख रहे Shifting of residence/correction of entries in existing electoral roll/Replacement of EPIC/Marking of Pwd वाले ऑप्शन के साथ दिख रहे Form 8 पर क्लिक करें.

अब आप अगर अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो Self चुनें.

इसके बाद आप अपना EPIC नंबर दर्ज करें.

अब आपसे पूछा जाएगा कि आप नया वोटर कार्ड चाहते हैं या पुराना कार्ड आपको रिप्लेस कराना है? इसमें आपको issue of replacement EPIC without correction ऑप्शन को भी सेलेक्ट करना होगा.

अब आपको खुद से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी, और यहां आप सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक कर दें.

अन्त में आपसे पूछा जाएगा कि आप नया कार्ड क्यों बनवाना चाह रहे हैं, तो इसमें आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपका फॉर्म सब्मिट हो जाएगा और आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी दिया जाएगा.

नोट कर लें ये नंबर

ये सब करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा. इसे कहीं नोट कर लें. इस नंबर की सहायता से आप ट्रैक कर सकते हैं कि नए कार्ड का आपका अनुरोध कब तक पूरा होगा. इसके बाद 15-20 दिनों में आपका नए फॉर्मेट में पीवीसी वाला वोटर आईडी कार्ड आपके घर आ जाएगा.