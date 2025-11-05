सर्दियों में 'बिजली का झटका' दे सकता है आपका गीजर! जानें हर घंटे कितनी यूनिट खाता है और कैसे करें बचत

Geyser Electricity Saving Tips: ठंडी के मौसम में तो गर्म पानी की जरूरत सबको होती ही है. नहाने के लिए गर्म पानी मिले इसके लिए लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपका वॉटर हीटर या गीजर आपकी जेब पर कितना भारी पड़ सकता है? सर्दियों के मौसम में ज्यादातर घरों में घंटों तक गीजर ऑन रहता है और यही आदत बिजली बिल को आसमान पर पहुंचा सकती है. ऐसे में अब ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि गीजर हर घंटे में कितनी यूनिट बिजली की खपत करता है या कितने मिनट में बिजली का बिल बढ़ा देता है तो यह रिपोर्ट आपके लिए खास है.आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे गीजर कितनी बिजली का यूज करता है और इसका क्या असर आपकी जेब पर पड़ सकता है.

कितनी खाता है गीजर बिजली?

एक नार्मल इलेक्ट्रिक गीजर की पावर रेटिंग आमतौर पर 1500 वॉट से 3000 वॉट के बीच होती है. यानी अगर आपका गीजर 1000 वॉट का है तो यह हर घंटे करीब 1 यूनिट बिजली का यूज करता है. मान लीजिए बिजली की कीमत ₹9 प्रति यूनिट है तो केवल एक घंटे के इस्तेमाल में आपका बिल ₹9 बढ़ जाएगा. और अगर परिवार के कई सदस्य गीजर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खर्च आसानी से दोगुना या तिगुना भी हो सकता है. वहीं अगर आपका गीजर 2000 वॉट का है तो एक घंटे के यूज में यही बिल 18 रुपये हो जाएगा.

इन चीजों से पड़ता है असर

गीजर कितनी बिजली का यूज करेगा यह कई बातों पर निर्भर करता है. पहली बात यह है कि आप कितना पानी गर्म कर रहे हैं, क्योंकि उतनी ही देर आप गीजर ऑन रखेंगे. अगर आप तापमान 70°C या उससे ज्यादा सेट करते हैं तो हीटिंग एलिमेंट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जिससे बिजली का खर्च भी ज्यादा होता है. वहीं अगर आप गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं और टाइमर का सही इस्तेमाल करें तो बिजली की खपत काफी कम हो सकती है.

इन तरीकों से बचेगी बिजली बिजली, कम आएगा बिल

गीजर को सिर्फ जरूरत के समय ही ऑन करें और नहाने के बाद तुरंत गीजर बंज कर दें.

कोशिश करें कि गीजर को 60°C पर सेट कर दें, इससे पर्याप्त गर्म पानी मिलेगा और बिजली की भी कम ही खर्च होगी.

बिजली बचाने के लिए इंस्टेंट वाटर हीटर का इस्तेमाल भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इसकी सबसे खास बात यह है कि यह जरूरत के समय ही पानी गर्म करता है.

समय समय पर गीजर की सफाई भी जरूरी होती है, खासकर गीजर के टंकी की. जिसस हीटिंग एलिमेंट पर स्केलिंग न जमे.

