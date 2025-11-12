Advertisement
नूडल्स से लेकर दलिया-ओट्स तक.. हॉस्टल स्टूडेंट्स और बैचलर्स के लिए परफेक्ट जुगाड़, बिन मेहनत मिनटों में पक जाएंगी ये 7 डिश

Electric Kettle Tips: अगर आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल सिर्फ पानी या चाय गर्म करने के लिए होती है, तो ये जानकारी आपके लिए हैं. इस छोटे से गैजेट से आप मिनटों में ऐसी मजेदार डिशेज बना सकते हैं. खासतौर पर बैचलर्स और हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए ये एक परफेक्ट किचन पार्टनर है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 12, 2025, 05:27 PM IST
Electric Kettle Use Tips: आजकल हर घर, हॉस्टल या ऑफिस में इलेक्ट्रिक केटल एक बहुत ही आम अप्लायंस है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल सिर्फ पानी उबालने या चाय-कॉफी बनाने तक ही सीमित रहता है. लेकिन जो लोग जल्दी में हैं, बैचलर हैं या जिनके पास किचन में लिमिटेड उपकरण हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक केटल किसी मिनी कुकिंग स्टेशन से कम नहीं है. यह मल्टी-पर्पस टूल सिर्फ पानी उबालने से कहीं ज्यादा काम कर सकता है. अगर आपकी भूख अचानक बढ़ जाए, तो आप इस केटल में मिनटों में ये मजेदार डिशेज बनाकर अपनी भूख को कम कर सकते हैं.

Electric Kettle में झटपट बनाएं ये चीजें
पास्ता
आप केटल में पास्ता भी उबाल सकते हैं. केटल में पानी और थोड़ा नमक डालकर उबालें. उसके बाद पास्ता डालें और पास्ता के नरम होने तक केटल को बार-बार ऑन या ऑफ करके उबालें. बाद में आप इसमें मेयोनीज या टोमैटो केचअप मिलाकर खा सकते हैं.

गर्मागर्म सूप
सर्दियों में या हल्की भूख लगने पर तुरंत गर्मागर्म सूप बनाया जा सकता है. केटल में पानी उबालें. एक मग में सूप पाउडर डालें और उसमें उबला हुआ पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. बस तैयार हर गर्म सूप.

स्वीट कॉर्न  
शाम के नाश्ते के लिए भुट्टा उबालना अब मिनटों का काम है. केटल में पानी उबालें, जमे हुए (Frozen) स्वीट कॉर्न के दाने डालें. इसे 5 मिनट तक ढंक दें. पानी छानकर उसमें मक्खन, नमक और मिर्च मिलाकर खाएं. केटल का ये इस्तेमाल आपके बेहद काम आएगा.

मैगी और इंस्टेंट नूडल्स
यह सबसे आम और आसान डिश है. केटल में पानी उबालें, नूडल्स और मसाला डालकर एक बार फिर से उबालें. बस, मिनटों में आपकी मैगी तैयार हो जाएगी.

उबले अंडे 
प्रोटीन से भरपूर नाश्ता बनाने का यह सबसे आसान तरीका है. केटल में अंडे और इतना पानी भरें कि वे डूब जाएं. उबाल आने के बाद स्विच ऑफ कर दें और 8-10 मिनट तक गर्म पानी में छोड़ दें. आपके खाने के लिए अंडे तैयार हैं.

ओट्स या दलिया
नाश्ते के लिए केटल में पानी या दूध उबालें, इसके बाद ओट्स या दलिया डालें और 2-3 मिनट उबालकर बंद कर दें.

चावल उबालना 
छोटे हिस्से में चावल उबालना भी संभव है. चावल और पानी ज्यादा मात्रा में केटल में डालकर उबालें.

