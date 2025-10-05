Advertisement
trendingNow12948833
Hindi Newsटेक

Electric Brush vs Normal Brush: क्या महंगे गैजेट से सच में दांत होते हैं ज्यादा साफ? खरीदने से पहले जानें फायदे-नुकसान

Electric Brush vs Normal Brush: आजकल इलेक्ट्रिक ब्रश तेजी से ट्रेंड में हैं और कई लोग इन्हें सिर्फ नए गैजेट्स के रूप में खरीदते हैं. लेकिन क्या सच में ये आपके दांतों और मसूड़ों की सफाई में ज्यादा मददगार हैं, या मार्मल ब्रश भी उतना ही कारगर है? इस आर्टिकल में हम आपको दोनों प्रकार के ब्रश के फायदे, नुकसान और सही इस्तेमाल के बारे में बताएंगे जिससे खरीदने से पहले आप सही चुनाव कर सकें.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Electric Brush vs Normal Brush: क्या महंगे गैजेट से सच में दांत होते हैं ज्यादा साफ? खरीदने से पहले जानें फायदे-नुकसान

Electric Brush vs Normal Brush: आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक ब्रश काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं. बहुत से लोग इसे सिर्फ फैशन और नए गैजेट्स का हिस्सा समझकर खरीद रहे है तो वहीं कुछ लोग इससे स्वास्थ्य लाभों के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या यह सच में आपके दांतों और मसूड़ों के लिए इलेक्ट्रिक ब्रश फायदेमंद है, या यह केवल दिखावे का आइटम है? यह सवाल अक्सर ही लोगों के मन में आता है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको इलेक्ट्रिक ब्रश से जुड़े सारे सवालों का जवाब देते हैं. साथ ही यह जानेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक ब्रश करना फायदेमंद है या सिर्फ दिखावा.

सबसे पहले जान लीजिए फायदे
 इलेक्ट्रिक ब्रश कई तरीकों से दांतों की सफाई में मदद करता है. इसकी ब्रशिंग स्पीड नार्मल ब्रश से काफी तेज होती है, जिससे दांतों पर जमी गंदगी अच्छी तरह हट जाती है. इसे इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, बस ब्रश को सही ढंग से दांतों पर लगाएं और मशीन खुद काम करती है. यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है. 
ज्यादातर इलेक्ट्रिक ब्रश में टाइमर सेट करने का भी ऑप्शन मिलने लगा है, जो बताता है कि 2 मिनट की ब्रशिंग पूरी हो गई या नहीं, जिससे ब्रशिंग की आदत नियमित रहती है. इसके साथ ही जिन लोगों के हाथ कमजोर हैं या कोई और समस्या हो उनके लिए मैनुअल ब्रश करना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में इलेक्ट्रिक ब्रश उनके लिए आसान और अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

अब इलेक्ट्रिक ब्रश के नुकसान भी जान लीजिए
नार्मल ब्रश कम कीमत में आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं तो वहीं इलेक्ट्रिक ब्रश नार्मल ब्रश की तुलना में काफी महंगे होते हैं. सिर्फ महंगे ही नहीं इलेक्ट्रिक ब्रस के हेड कुछ समय बाद बदलने होते हैं जो अलग से खर्च बढ़ाते हैं. इसकी कीमत लगभग 500-1000 से शुरू होती है. इलेक्ट्रिक ब्रश बैटरी या चार्जिंग सिस्टम पर काम करते है. कुछ समय बाद इनकी बैटरी भी खराब हो जाती है जिससे आपको मैनुअल ब्रश या फिर से पैसा खर्च करके नया इलेक्ट्रिक ब्रश लेना पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः दिवाली से पहले सबसे बड़ी बचत! ब्रॉन्डेड 5G फोन पर मिल रहा ₹17,000 तक का डिस्काउंट

वहीं अगर आपने इलेक्ट्रिक ब्रश को बहुत तेज दबाव के साथ इस्तेमाल कर लिया तो यह आपके मसूड़ों के लिए खतरनाक हो सकता है. इलेक्ट्रिक ब्रश के गलत यूज से मसूड़ों में खून आना या दर्द जैसी समस्या हो सकती है. एक बार इलेक्ट्रिक ब्रश की आदत पड़ जाने के बाद मैनुअल ब्रश से ब्रश करना आपको परेशानी का काम लग सकता है. इससे आपकी सफाई की आदत प्रभावित हो सकती है.
कुल मिलाकर, अगर आप दांतों की सफाई में थोड़ा लापरवाह रहते हैं आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं, या आप दांतों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक ब्रश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. लेकिन अगर आपकी ब्रशिंग की आदत अच्छी है और आप नियमित रूप से दांत साफ करते हैं तो नार्मल ब्रश भी पूरी तरह से पर्याप्त है.

ये भी पढे़ंः Samsung के इस फोन पर टूटा कस्टमर्स का 'प्यार', हाथों-हाथ हो गई बिक्री

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Electric Brush vs Normal Brushelectric brushDental Care

Trending news

पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
;