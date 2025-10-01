Advertisement
सर्दी आने से पहले बदल डालें घर की ये 2 चीजें, गीजर और हीटर चलने के बाद भी बिजली बिल आएगा कम!

How To Reduce Electricity Bill: सर्दियों में बिजली की खपत सबसे ज्यादा हीटर और गीजर की वजह से होती है. ये दोनों डिवाइसेज हाई पावर कंजम्प्शन वाले होते हैं. यानी जैसे ही आप इन्हें ऑन करते हैं, मीटर की रफ्तार तेज हो जाती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:36 AM IST
Reduce Electricity Bill Tips: How To Reduce Electricity Bill: सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और इसके साथ ही शुरू होती है बिजली के भारी-भरकम बिलों की टेंशन. ठंड से बचने के लिए हीटर और गीजर की जरूरत तो होती है, लेकिन इनकी वजह से बिल आसमान छूने लगता है. खासकर ऐसे समय में जब हर घर में कोशिश यही होती है कि खर्च कम से कम हो. लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ दो स्मार्ट बदलाव करके आप हीटर और गीजर भी चला सकते हैं और बिजली का बिल भी काफी हद तक घटा सकते हैं?

बिजली का बिल क्यों बढ़ता है सर्दियों में?
सर्दियों में बिजली की खपत सबसे ज्यादा हीटर और गीजर की वजह से होती है. ये दोनों डिवाइसेज हाई पावर कंजम्प्शन वाले होते हैं. यानी जैसे ही आप इन्हें ऑन करते हैं, मीटर की रफ्तार तेज हो जाती है. लेकिन इन्हें बंद करना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ठंड में इनकी जरूरत पड़ती ही है. ऐसे में सवाल उठता है- क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इनका इस्तेमाल भी हो और बिल भी ना बढ़े?

सिर्फ 5 स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेज खरीदें
जब भी आप कोई नया गीजर, हीटर, या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस खरीदने जाएं, तो 5 स्टार रेटिंग वाले मॉडल ही चुनें. ये अप्लायंसेज कम बिजली की खपत करते हैं और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं. बाजार में अब लगभग हर कैटेगरी में 5 स्टार फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, गीजर और हीटर उपलब्ध हैं. आपकी डिवाइस उतनी ही गर्माहट या सुविधा देगी लेकिन कम बिजली खर्च करेगी. इससे हर महीने सैकड़ों से हजारों रुपये तक की बचत हो सकती है.

हाई कैपेसिटी गीजर का करें इस्तेमाल
अक्सर लोग कम क्षमता वाला गीजर लेते हैं, जिससे बार-बार उसे चालू करना पड़ता है और ज्यादा बिजली खर्च होती है. जबकि हाई कैपेसिटी गीजर (जैसे 15L या 25L) एक बार पानी गर्म करने के बाद 3–4 घंटे तक पानी को गर्म बनाए रखता है. बार-बार ऑन/ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लगातार बिजली की खपत भी नहीं होगी. एक बार में ज्यादा लोगों का काम निपट जाएगा.

हीटर को लगातार ऑन न रखें
हीटर और ब्लोअर कुछ ही मिनटों में कमरे को गर्म कर देते हैं. ऐसे में इन्हें जरूरत से ज्यादा देर तक ऑन रखना बेवकूफी है. जब कमरे का तापमान सही लगे, तो तुरंत बंद कर दें. अगर आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो हीटर को जरूर बंद करें.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

;