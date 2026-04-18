AC ऑन करते ही रिमोट का ये बटन दबाया तो रॉकेट की तरह भागेगा बिजली मीटर! तुरंत बदल डालें ये आदत

एसी को 16 या 18 डिग्री पर चलाने से कमरा जल्दी ठंडा नहीं होता, बल्कि कंप्रेसर पर दबाव बढ़ने से बिजली का बिल 30-40% तक बढ़ जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, 24 डिग्री सबसे किफायती तापमान है जो आराम और बचत दोनों देता है.
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गर्मियों में AC चलाना अब जरूरत बन चुका है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी टेंशन होती है बिजली बिल की. अक्सर लोग सोचते हैं कि AC चलाते ही अगर तापमान सबसे कम यानी 16 या 18 डिग्री पर सेट कर दिया जाए, तो कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा. यही सबसे बड़ी गलती है, जो आपके बिजली बिल को रॉकेट की तरह बढ़ा देती है. लोग समझते हैं कि कम तापमान का मतलब तेज कूलिंग, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता.
सच यह है कि AC का कूलिंग स्पीड तापमान पर निर्भर नहीं करता. चाहे आप AC को 18 डिग्री पर सेट करें या 24 डिग्री पर, ठंडा करने की स्पीड लगभग एक जैसी रहती है. फर्क सिर्फ इतना होता है कि कम तापमान पर AC का कंप्रेसर ज्यादा देर तक चलता रहता है. जब आप 16 या 18 डिग्री सेट करते हैं, तो AC लगातार कमरे को उस लेवल तक लाने की कोशिश करता है, जो कि आसान नहीं होता. इस वजह से कंप्रेसर लंबे समय तक बंद नहीं होता और लगातार चलता रहता है. यही वजह है कि बिजली की खपत तेजी से बढ़ती है और महीने के अंत में भारी-भरकम बिल सामने आता है.
AC में जो तापमान आप सेट करते हैं, वह यह तय नहीं करता कि हवा कितनी ठंडी निकलेगी, बल्कि यह तय करता है कि कमरे का तापमान कितना होना चाहिए. अगर आप 16 डिग्री सेट करते हैं, तो AC लगातार उस तापमान को हासिल करने की कोशिश करता रहेगा. वहीं, अगर आप 24 डिग्री सेट करते हैं, तो कंप्रेसर जल्दी बंद हो जाता है क्योंकि उस तापमान तक पहुंचना आसान होता है. इसका मतलब साफ है- जितना ज्यादा समय कंप्रेसर चलेगा, उतनी ज्यादा बिजली खर्च होगी.
एक और चौंकाने वाली बात यह है कि हर 1 डिग्री तापमान कम करने पर बिजली की खपत लगभग 6% तक बढ़ जाती है. यानि अगर आप 24 की जगह 18 डिग्री पर AC चला रहे हैं, तो आप काफी ज्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं. यह फर्क रोजाना छोटा लग सकता है, लेकिन पूरे महीने में यह बड़ा बिल बनकर सामने आता है.
भारत में Bureau of Energy Efficiency के अनुसार, AC को 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना सबसे सही माना जाता है. यह तापमान न सिर्फ आपको आराम देता है, बल्कि बिजली की खपत को भी कंट्रोल में रखता है. अगर आपको ज्यादा ठंडक चाहिए, तो AC के साथ सीलिंग फैन चलाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इससे ठंडी हवा पूरे कमरे में बराबर फैलती है.
अगर आप सिर्फ अपनी यह एक आदत बदल लेते हैं- यानी AC को 18 की बजाय 24 डिग्री पर चलाना- तो आप अपने बिजली बिल में बड़ा फर्क देख सकते हैं. यह बदलाव आपके कंफर्ट को भी कम नहीं करेगा और साथ ही अनावश्यक बिजली खर्च से भी बचाएगा.
आज ही जब आप AC ऑन करें, तो रिमोट उठाकर तापमान को सबसे कम पर सेट करने की गलती न करें. यह छोटी सी समझदारी आपको हर महीने मोटी बचत करवा सकती है.