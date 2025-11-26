Electricity Bill से मिलेगा छुटकारा, घर की छत पर पैदा होगी बिजली! बस लगा डालें ये छोटा सा AI डिवाइस

इटली की एक नई स्टार्टअप ने हाल ही में यूएसडी 3.1 मिलियन (करीब 26 करोड़ रुपये) की सीड फंडिंग हासिल की है. इस फंडिंग का उद्देश्य उनकी नई AI-आधारित वर्टिकल माइक्रो विंड टर्बाइन के प्रोडक्शन को तेज करना है. यह टर्बाइन हवा के पैटर्न को सीखकर खुद को एडजस्ट करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनाई जा सके. इस तकनीक को Pisa के इंजीनियरों ने तैयार किया है और इसे आगे बढ़ाने का काम रोम की कंपनी GEVI Wind कर रही है. दोनों ने मिलकर ऐसी समस्या को हल करने की कोशिश की है जिसे पारंपरिक विंड सिस्टम अभी भी पूरी तरह हल नहीं कर पाए हैं.

कंपनी का विजन क्या है

GEVI Wind के फाउंडर और CEO इमानुएले लुज्जाती ने कहा कि इस सपोर्ट से वे अपनी तकनीक को बड़े स्तर पर स्केल कर पाएंगे, जिसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में दुनिया के सामने रखा जा सके. उनका मानना है कि यह इनोवेशन ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition) की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा और लोगों के लिए क्लीन एनर्जी और सरल हो जाएगी.

हवा से सीखने वाली AI टर्बाइन

सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह टर्बाइन हवा की रियल-टाइम स्थिति को समझकर खुद को उसी के हिसाब से एडजस्ट करती है. इसमें कंपनी का खुद का बनाया हुआ AI कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जो कुछ मिलीसेकंड्स के भीतर ब्लेड्स के एंगल को बदल देता है. यह बदलाव हवा की दिशा, गति, टर्ब्युलेंस और ब्लेड्स के बीच होने वाली एयरोडायनमिक गतिविधियों को देखकर किया जाता है. इस AI-आधारित फीडबैक सिस्टम की मदद से टर्बाइन ज्यादा ऊर्जा पकड़ पाती है और तेज हवा या खराब मौसम में खुद को सुरक्षित रखती है. कंपनी का दावा है कि यह पारंपरिक वर्टिकल-एक्सिस टर्बाइन की तुलना में 60% तक अधिक एनुअल एनर्जी उत्पादन दे सकती है और मजबूत हवा में 80% कम मैकेनिकल स्ट्रेस झेलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी बड़ी है और कहां लग सकती है

यह टर्बाइन 3 मीटर (लगभग 9.8 फीट) ऊंची है और इसका रोटर व्यास 5.4 मीटर (17.7 फीट) है. इसके कॉम्पैक्ट आकार की वजह से इसे छतों, फैक्ट्रियों, गोदामों और लोकल माइक्रोग्रिड में आसानी से लगाया जा सकता है. यह सिर्फ 2.5 मीटर प्रति सेकंड की कम हवा में भी काम करना शुरू कर देती है और 3 से 5 kW तक की पावर जेनरेट कर सकती है, जिससे यह शहरों और सेमी-अर्बन इलाकों के लिए आदर्श बन जाती है. इसे बेहद शांत बनाया गया है—10 मीटर की दूरी से सिर्फ 38 डेसिबल की आवाज आती है, जो लगभग फुसफुसाहट जितनी होती है. इंस्टॉलेशन आसान है, क्रेन की जरूरत नहीं पड़ती और इसे बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है.

भविष्य की ऊर्जा को बदलने वाला डिजाइन

कंपनी के अनुसार इसका डिजाइन मजबूती और लचीलापन ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. वर्टिकल स्ट्रक्चर और स्मार्ट ब्लेड कंट्रोल की वजह से टर्बाइन की लाइफ बढ़ती है और ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाती है. लुज्जाती का कहना है कि निवेशकों के भरोसे की बदौलत वे एक नया विचार साकार कर रहे हैं—ऐसी टर्बाइन जो हवा से सीखकर, उसके साथ मिलकर काम करती हैं और उसी ऊर्जा को कैप्चर करती हैं जो अब तक बेकार चली जाती थी.

कंपनी, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, अब इस फंडिंग से बड़े पैमाने पर टर्बाइन का निर्माण शुरू करेगी, AI एल्गोरिद्म बेहतर करेगी और आने वाले समय के लिए नई जेनरेशन की टर्बाइन्स विकसित करेगी. GEVI Wind का मानना है कि यह तकनीक लोकल विंड एनर्जी सिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है और क्लीन एनर्जी को घर-घर तक पहुंचा सकती है.