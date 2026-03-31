अब बिजली बिल ढूंढने की टेंशन खत्म! अब आपके फोन में मिनटों में डाउनलोड होगा Bill, ये रहा पूरा प्रोसेस

Electricity Bill Online: क्या आप भी हर महीने आने वाले बिजली को अपने फाइलों में सहेज कर रखते हैं या फिर मोबाइल फोन में फोटो खींचकर रखते हैं? अगर हां तो अब इन बातों को भूल जाइए. डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने DigiLocker के जरिए एक नई सुविधा शुरू की है जिससे आपका बिजली बिल सीधे आपके फोन में पहुंचेगा. न तो आपको इसे स्कैन करने की जरूरत है और न ही मैन्युअल अपलोड करने की. लेकिन कैसे, क्या है इसका प्रोसेस आइए जानते हैं...

केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिलॉकर ने एक नया और बहुत ही काम का फीचर लाया है. अब लोगों को अपने बिजली प्रोवाइडर से अपना बिल फेच (Fetch) कर सकते हैं और उसे डिजिटल रूप में सेव रख सकते हैं.

कैसे काम करता है यह फीचर?

डिजिलॉकर ने इसको लेकर हाल ही में एक वीडियो भी जारी किया है, जिसके मुताबिक यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड और सेफ है. इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है-

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इसके लिए सबसे पहले आफको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा.

लॉगिन के बाद 6-अंकों का सिक्योरिटी पिन लिखने के लिए डैशबोर्ड पर जाना होगा.

पिन के बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर Electricity Bill सर्च करें. यहां आपको देशभर के विभिन्न बिजली बोर्ड की लिस्ट मिल जाएगी.

अब अपना संबंधित बिजली बोर्ड चुनें और अपना कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर लिखें.

जैसे ही आप ये जानकारी सबमिट करेंगे DigiLocker सीधे बिजली विभाग के डेटाबेस से आपका लेटेस्ट बिल निकाल लेगा.

Verified बैज के साथ मिलेगा बिल

डिजिलॉकर से डाउनलोड हुए बिल पर एक Verified बैज लगा होता है. यानी यह दस्तावेज सीधे जारीकर्ता के डेटाबेस से आता है और यह पूरी तरह से असली है. इस डिजिटल कॉपी का इस्तेमाल आप एड्रेस प्रूफ या दूसरी सरकारी कामों के लिए भी कर सकते हैं.

इस सुविधा के बड़े फायदे

बात करें इस फीचर के सबसे बड़े फायदे की तो यह पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देता है. यूजर्स को अब फिजिकल कॉपी के खोने का डर नहीं होगा.

आधार कार्ड और मार्कशीट के साथ-साथ अब बिजली बिल भी एक ही जगह पर मिलेगा.

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आप अपने स्मार्टफोन या डेस्कटॉप से कभी भी-कहीं भी अपना बिल देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

आपको फाइल स्कैन करके अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी सिस्टम खुद ही इसे अपडेट कर देगा.

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