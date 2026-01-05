Advertisement
आपके पसीने और हवा से बनेगी बिजली! वैज्ञानिकों ने सूती कपड़े को बना दिया पावर स्टेशन

नई रिसर्च में यह सामने आया है कि साधारण सूती कपड़ा भी बिजली पैदा कर सकता है. यह तकनीक हवा में मौजूद नमी, पसीने और वातावरण की नमी से ऊर्जा निकालती है और बिना बैटरी के दिन-रात लगातार काम कर सकती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:51 AM IST
वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जो आने वाले समय में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकती है. अब तक कपड़े सिर्फ शरीर ढकने और आराम देने का जरिया माने जाते थे, लेकिन नई रिसर्च में यह सामने आया है कि साधारण सूती कपड़ा भी बिजली पैदा कर सकता है. यह तकनीक हवा में मौजूद नमी, पसीने और वातावरण की नमी से ऊर्जा निकालती है और बिना बैटरी के दिन-रात लगातार काम कर सकती है.

नमी से ऊर्जा निकालने का अनोखा तरीका
इंट्रेस्टिंग इंजीनियरिंग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नई तकनीक का आधार नमी यानी ह्यूमिडिटी है. वैज्ञानिकों ने सूती कपड़े को इस तरह से तैयार किया है कि वह हवा में मौजूद नमी को सोखकर उससे बिजली पैदा कर सके. खास बात यह है कि इसके लिए किसी बाहरी पावर सोर्स या चार्जिंग की जरूरत नहीं होती. कपड़े के अंदर लगातार आयन मूवमेंट होता रहता है, जिससे स्थिर इलेक्ट्रिक आउटपुट मिलता है. यही वजह है कि यह सिस्टम खुद से ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है.

दो खास पॉलिमर ने बदली तस्वीर
इस तकनीक में सूती कपड़े पर दो अलग-अलग तरह के पॉलिमर की कोटिंग की गई है, जिनके गुण एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. पहला पॉलिमर है पॉलीपायरोल, जो रोशनी को बहुत तेजी से सोख लेता है और उसे गर्मी में बदल देता है. जैसे ही इस पर धूप पड़ती है, यह जल्दी गर्म हो जाता है और पानी को तेजी से सुखाने लगता है. दूसरा पॉलिमर है पॉलीडोपामीन, जो रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और नमी को ज्यादा समय तक अपने पास बनाए रखता है.

आधा सूखा, आधा गीला कपड़ा बना बिजली की कुंजी
वैज्ञानिकों ने पूरी फैब्रिक पर एक जैसी कोटिंग करने के बजाय आधे हिस्से पर ही पॉलीडोपामीन की लेयर लगाई. इसका नतीजा यह हुआ कि कपड़े का एक हिस्सा लगातार सूखा रहता है और दूसरा हिस्सा नम. इसी असमानता की वजह से कपड़े के अंदर नमी का फर्क बना रहता है, जो आयनों को एक दिशा में बहने के लिए मजबूर करता है. यही आयन मूवमेंट बिजली पैदा करने का असली कारण बनता है.

दिन हो या रात, बिजली बनती रहती है
इस तकनीक को “फोटोथर्मल इवैपोरेशन-ड्रिवन मॉइश्चर जनरेटर” कहा गया है. यह सिस्टम न सिर्फ धूप में बल्कि रात के समय भी काम करता है. रिसर्च में बताया गया कि कई यूनिट्स को जोड़ने पर यह सिस्टम 24 घंटे से ज्यादा समय तक LED लाइट जलाने में सफल रहा. दिन में जहां सूरज की रोशनी से अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, वहीं रात में हवा की नमी इस प्रक्रिया को चालू रखती है.

पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़ी उम्मीद
इस खोज का सबसे बड़ा फायदा वियरेबल टेक्नोलॉजी को मिल सकता है. वैज्ञानिकों ने जब इस फैब्रिक को जैकेट या वेस्ट में सिलकर टेस्ट किया, तो पाया गया कि बाहर की एक्टिविटी के दौरान पसीने की वजह से वोल्टेज और ज्यादा बढ़ गया. इससे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, LED लाइट्स और वायरलेस ऑडियो सिस्टम तक चलाए जा सके. यानी आने वाले समय में स्मार्ट कपड़े खुद ही आपकी घड़ी या ईयरफोन को पावर दे सकते हैं.

धोने और मोड़ने पर भी नहीं होता असर
अक्सर नई टेक्नोलॉजी लैब तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन इस फैब्रिक की मजबूती ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया. टेस्ट में यह सामने आया कि कपड़े को मोड़ने, रगड़ने या धोने से इसकी परफॉर्मेंस पर खास असर नहीं पड़ता. पॉलिमर कोटिंग मजबूत है और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त पाई गई है.

पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालने वाली तकनीक
रिसर्च में यह भी देखा गया कि अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में इसका आउटपुट बदलता है. अगर नमी थोड़ी अम्लीय हो, तो बिजली का उत्पादन और बढ़ जाता है. कुछ खास लवण भी इस प्रक्रिया को तेज कर देते हैं. कंप्यूटर सिमुलेशन से यह पुष्टि हुई कि आयनिक सॉल्यूशन चार्ज ट्रांसफर को मजबूत बनाते हैं.

बैटरी का ऑप्शन बन सकता है यह कपड़ा
सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम को चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई सख्त या भारी पार्ट नहीं हैं और यह समय के साथ जल्दी खराब भी नहीं होता. थर्मल और केमिकल असमानता के सहारे यह कपड़ा खुद अपनी ऊर्जा बनाता रहता है. आने वाले समय में यह तकनीक बैटरी पर हमारी निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकती है.

