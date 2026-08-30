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न लोहे का फ्रेम, न भारी शीशा... बस स्टीकर की तरह कहीं भी चिपकाएं ये सोलर पैनल, तुरंत बनाने लगेगा बिजली

बिजली के भारी बिल से राहत पाने के लिए सोलर सिस्टम बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन छत पर लगने वाले भारी-भरकम ढांचे लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं. इसी झंझट को खत्म करने के लिए एक अनोखा सोलर आया है, जो बिल्कुल स्टीकर की तरह काम करता है.

Published: Aug 30, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:35 AM IST
न लोहे का फ्रेम, न भारी शीशा... बस स्टीकर की तरह कहीं भी चिपकाएं ये सोलर पैनल, तुरंत बनाने लगेगा बिजली
Image Credit: Image- Solarwindow

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