/न लोहे का फ्रेम, न भारी शीशा... बस स्टीकर की तरह कहीं भी चिपकाएं ये सोलर पैनल, तुरंत बनाने लगेगा बिजली

क्या आप भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, लेकिन लोहे के फ्रेम, भारी शीशे और भारी-भरकम स्ट्रक्चर को देखकर कदम पीछे खींच लेते हैं? जवाब अगर हां है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है! अब सोलर पैनल लगवाने के लिए न तो आपको अपनी छत पर भारी पैनल लगाने की जरूरत पड़ेगी और न ही इसे फिट करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत. अमेरिका की एक टेक कंपनी ने एक ऐसा स्टीकर सोलर पैनल बना लिया है, जिसे आप किसी भी सतह पर चिपकाकर और बिजली बनाना शुरू कर सकते हैं! आइए जानते हैं इस नए तकनीक के बारे में...