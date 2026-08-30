/न लोहे का फ्रेम, न भारी शीशा... बस स्टीकर की तरह कहीं भी चिपकाएं ये सोलर पैनल, तुरंत बनाने लगेगा बिजली

क्या आप भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, लेकिन लोहे के फ्रेम, भारी शीशे और भारी-भरकम स्ट्रक्चर को देखकर कदम पीछे खींच लेते हैं? जवाब अगर हां है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है! अब सोलर पैनल लगवाने के लिए न तो आपको अपनी छत पर भारी पैनल लगाने की जरूरत पड़ेगी और न ही इसे फिट करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत. अमेरिका की एक टेक कंपनी ने एक ऐसा स्टीकर सोलर पैनल बना लिया है, जिसे आप किसी भी सतह पर चिपकाकर और बिजली बनाना शुरू कर सकते हैं! आइए जानते हैं इस नए तकनीक के बारे में...
अमेरिकी कंपनी सोलर विंडो टेक्नोलॉजी ने बहुत ही पतला और लचीला सोलर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, इस प्रोडक्ट का नाम इलेक्ट्रोफ्लेक्स है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बिना किसी भारी-भरकम कांच के फ्रेम या लोहे के ढांचे के, किसी भी सतह पर स्टीकर की तरह चिपकाया जा सकता है और बिजली बनाई जा सकती है.
इलेक्ट्रोफ्लेक्स की मोटाई सिर्फ 0.85 मिलीमीटर है, जो इसे बहुत पतला और हल्का बनाती है. यह 5 परतों वाले कंपोजिट लेमिनेट से बनाया गया है. इसमें 0.10 मिलीमीटर का फ्रंट एनकैप्सुलेंट, 0.16 मिलीमीटर के उच्च क्षमता वाले सोलर सेल्स, 0.04 मिलीमीटर का कॉपर सेल बैकिंग, 0.30 मिलीमीटर का कंपोजिट लेमिनेट और 0.25 मिलीमीटर का रियर सबस्ट्रेट शामिल है. इतना पतला होने के बाद भी ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से इसके साइज और कलर में बदलाव किया जा सकता है.
आमतौर पर लचीले सोलर पैनलों की क्षमता यानी एफिशिएंसी को लेकर लोगों के मन में सवाल उठते हैं, लेकिन इस सोलर पैनल को लेकर कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रोफ्लेक्स में इंटरडिजीटेटेड बैक-कॉन्टैक्ट सेल्स का इस्तेमाल किया गया है. यह तकनीक इसे 24.4 प्रतिशत की पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी देती है, जो इस तरह के फ्लेक्सिबल सोलर पैनल के लिए बहुत ही परफेक्ट मानी जाती है.
किसी भारी सपोर्ट की जरूरत न होने के कारण इसका इस्तेमाल कई तरह की जगहों पर किया जा सकता है. इसे कमर्शियल ट्रकों और ट्रेनों की घुमावदार छतों पर भी लगाया जा सकता है. इसके साथ ही इसका इस्तेमाल ड्रोन, हवाई जहाज के ढांचे, नावों और जहाजों पर बिजली बनाने के लिए भी किया जा सकता है. डेटा सेंटर, इमारतों की छतों, खेती-किसानी और आम घरों में भी इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है.
सोलर विंडो सिर्फ सोलर शीट ही नहीं देती, बल्कि इसे जोड़ने के लिए जरूरी वायरिंग, हार्नेस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और पावर-बैलेंसिंग कंपोनेंट्स भी साथ में उपलब्ध कराती है. फिलहाल कंपनी यह प्रोडक्ट अमेरिका में टियर-1 ओईएम को दे रही है और आने वाले समय में इसे एशिया के चुनिंदा मार्केट में भी पेश किया जाएगा.