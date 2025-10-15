Advertisement
₹14,999 में पानी नहीं, अमृत मिलेगा! Elista ने लॉन्च किए दो ऐसे प्यूरीफायर जो बनाते हैं Alkaline Water

Elista Amrit-Shuddh Water Purifier: एलिस्टा ने 'Make in India For The World' पहल के तहत एलिस्टा अमृत और एलिस्टा शुद्ध नाम से  दो नए एल्कलाइन वाटर प्यूरीफायर लॉन्च करके मार्केट में कदम रखा है. ये प्यूरीफायर भारतीय होम्स के लिए डिजाइन किए गए हैं. जो पानी को कई चरणों में साफ करके उसमें जरूरी मिनरल्स एड करते हैं और उसका एल्कलाइन लेवल संतुलित करते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:51 PM IST
Elista Water Purifier: Elista ने भारतीय वाटर प्यूरीफायर बाजार में अपने कदम रख दिए है. इस बार 'Alkaline' पानी पर दांव लगा है. कंपनी ने अपने 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' अभियान के चलते Elista Amrit और Elista Shuddh नाम से दो नए प्यूरीफायर लॉन्च किए है. ये दोनों मॉडल पानी को साफ करने के साथ-साथ उसमें जरूरी मिनरल्स एड करके pH लेवल भी बढ़ाते हैं. इसे अच्छी सेहत का राज माना जाता है. लेकिन क्या सच में ये पानी 'अमृत' हैं?

क्या है इस Alkaline पानी का राज?

आजकल अल्कलाइन पानी चर्चा का विषय बना हुआ है. Elista के ये नए वाटर प्यूरीफायर इसी पर बेस्ड हैं. कंपनी का दावा है कि ये पानी का सही pH लेवल बनाए रखने में मदद करता हैं. उसमें नेचुरल मिनरल्स फिर से डालते हैं. ऐसा माना जाता है कि अल्कलाइन पानी पीने से पाचन प्रक्रिया में सुधार होता है. शरीर में पानी की कमी यानी हाइड्रेशन भी बेहतर होता है. ये वाटर प्यूरीफायर UV, UF और मिनरलाइजेशन जैसी कई टेकनोलॉजी का यूज करके डेली साफ पानी देते हैं.

Elista Amrit सिर्फ प्यूरीफायर है या कुछ और?
Elista का 'अमृत' मॉडल इस सीरीज का सबसे खास प्रोडक्ट है. इसमें पानी 9 स्टेज के तहत साफ होता है. इसमें RO, UV और UF शामिल हैं. इसकी वाटर प्यूरीफायर की खासियत है इसका इंस्टेंट हॉट वॉटर फंक्शन, यह पानी को 95°C तक गर्म कर सकता है. साथ ही बच्चों की सेफ्टी के लिए इसमें चाइल्ड लॉक भी है.

एलिस्टा प्यूरीफायर के सामने एक डिजिटल डिस्प्ले लगा है. यह पानी का TDS और टेंपरेचर बताता है. इसमें दो टैंक दिए गए हैं- नॉर्मल वाटर के लिए 8 लीटर का टैंक और गर्म पानी के लिए 1 लीटर का टैंक.

इसमें सबसे खास इसका इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सिस्टम है. इसमें 5-इन-1 मिनरलाइजर है. यह पानी में पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और सोडियम जैसे मिनरल्स डालता है. इसके अलावा एक्टिव कॉपर चैंबर (ACC) शुद्ध पानी में तांबे के गुण भी एड करता है. यह सब्जी और फलों को साफ करने के लिए डिटॉक्सिफायर और नेगेटिव ORP वाला पानी भी देता है, जो एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है.

Elista Shuddh वाटर प्यूरीफायर
अगर आपका बजट थोड़ा कम है, तो Elista Shuddh आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह 7 स्टेज फिल्ट्रेशन का यूज करता है और 8.2 pH लेवल का एक्टिव कॉपर युक्त Alkaline वाटर देता है. इसमें 4 लीटर का कॉम्पैक्ट टैंक है, जो छोटी किचन के लिए बेस्ट है. यह प्यूरीफायर TDS डिस्प्ले, फ्लशिंग सिस्टम, इंटेलिजेंट मेम्ब्रेन और toughened glass के साथ आता है. अमृत वाटर प्यूरीफायर की तरह यह भी डिटॉक्सिफायर और नेगेटिव ORP वाला पानी देता है.

Elista Shuddh और Elista Amrit वाटर प्यूरीफायर की कीमत

Elista इन दोनों प्यूरीफायर पर एक साल की वारंटी देती है. ये दोनों वाटर प्यूरीफायर Amazon.in और Elista के डीलर्स के पास उपलब्ध हैं. Elista Amrit की कीमत 19,999 रुपये और Elista Shuddh 14,999 रुपये में पेश किया गया है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

