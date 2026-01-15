यमराज का काम तमाम? Elon Musk का दावा इंसान के शरीर में है सॉफ्टवेयर एरर, फिक्स होते ही लोग हो जाएंगे अमर!

Elon Musk AI Predictions: टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने अब आप फिर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चौंकाने वाली चार भविष्यवाणी कर दी है. मस्क की ये 4 भविष्यवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मानव भविष्य को लेकर हैं, उन्होंने ऐसे दावे कर दिए हैं जो आज के लोगों की सोच को पूरी तरह से प्रभावित करता है. रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने की टेंशन खत्म करने से लेकर इंसान के करीब करीब अमर होने तक, मस्क की चार भविष्यवाणियां टेक की दुनिया में हलचल मचा रही हैं. दुनिया के सबसे अमीर इंसान का कहना है कि आने वाले कुछ ही सालों में AI और रोबोट न सिर्फ इंसानों के काम करने का तरीका बदलेंगे बल्कि इसके साथ ही इंसानी जीवन की दिशा भी पूरी तरह बदल देंगे.

आइए जानते हैं दुनिया को चौंकाने वाली मस्क की 4 भविष्यवाणी

खत्म होगा डॉक्टरों का दौर?

एलन मस्क ने डॉक्टरों और सर्जनों को लेकर चौंकाने वाली बात कह दी है. उन्होंने डॉक्टरों और सर्जनों के लिए तीन साल की डेडलाइन फाइनल कर दी है. मस्क ने कहा कि साल 2030 तक टेस्ला के Optimus जैसे रोबोट दुनिया के बेस्ट सर्जनों से भी अच्छा काम करेंगे. मस्क के मुताबिक इंसान गलती कर सकते हैं और उन्हें सीखने में ज्यादा समय लगता है लेकिन रोबोटिक सर्जन पूरी तरह से सटीकता के साथ कम समय में काम करेंगे. आने वाले समय में एक आम नागरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति से भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने वाली हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिटायरमेंट सेविंग्स की जरूरत नहीं

मस्क ने रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसा बचाने वाले लोगों को भी चौंका दिया है. उन्होंने कहा कि आने वाले 10-20 सालों मे पैसा बचाना पूरी तरह से बेकार हो जाएगा. मस्क का तर्क है कि जब रोबोट घर बनाने से लेकर अनाज उगाने तक के सारे काम करने लगेंगे तो सामान और काम की कीमत लगभग जीरो हो जाएगी. ऐसे में रिटायरमेंट के लिए बचत करने का कोई मतलब नहीं रहेगा.

मौत एक सॉफ्टवेयर ग्लिच?

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार अमरता यानी न मरने को लेकर भी एलन मस्क का नजरिया पूरी तरह से अलग है. मस्क ने मानव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को एक सॉफ्टवेयर ग्लिच करार दिया है और कहा कि इसे ठीक किया जा सकता है. मस्क के मुताबिक हमारी प्रोग्रामिंग में ही मरना लिखा है लेकिन हम अगर इस प्रोग्राम में बदल दें तो इंसान अमर भी हो सकता है. मस्क का मानना है कि आने वाले समय में यह समस्या बहुत आसानी से की जा सकेगी.

ये भी पढे़ंः अब सिर्फ चिट्ठी ही नहीं, आपका ऑनलाइन ऑर्डर लेकर आएगा डाकिया; शुरू हुई नई सर्विस

इंसान से करोड़ों गुना तेज होगा AI

मस्क के अनुसार मात्र 4 साल बाद 2030 तक AI की बुद्धिमत्ता पूरे मानव से तेज हो जाएगी. उन्होंने कहा कि एआई की इंटेलिजेंस डेंसिटी अभी की तुलना में दो गुना तक बढ़ जाएगी जिससे वह हर उस काम को करने में सक्षम होगा जो आज इंसान कर रहे हैं.

ये भी पढे़ंः Google Office में शराब और कुत्ते? बेंगलुरु की कर्मचारी ने न्यूयॉर्क ऑफिस के खोले राज