Elon Musk: दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या करता है इतने पैसों का? सारी प्रोपर्टी बेचकर रहते हैं छोटे से घर में

Elon Musk, जिनकी नेटवर्थ कभी 500 अरब डॉलर से भी ज्यादा पहुंच गई थी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं. लेकिन इतनी बड़ी दौलत के बावजूद, उन्होंने हमेशा खुद को एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति बताया है. 2021 में उन्होंने कहा था कि वह टेक्सास में लगभग 50,000 डॉलर की एक छोटे से प्रीफैब्रिकेटेड घर में रहते हैं. उनकी पूर्व साथी और म्यूजिशियन Grimes ने 2022 में कहा था, “वो अरबपति की तरह नहीं रहते, बल्कि कभी-कभी तो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जीते हैं.”

एलन मस्क का 100 मिलियन डॉलर वाला रियल एस्टेट एग्जिट

एक समय था जब मस्क के पास लॉस एंजिलिस के बेल-एयर इलाके में कई लग्जरी घर थे, जिनकी कुल कीमत करीब 100 मिलियन डॉलर थी. 2020 में उन्होंने ऐलान किया था कि वह “अपनी लगभग सारी प्रॉपर्टी बेच देंगे” और कहा, “मैं कोई घर नहीं रखूंगा.” Gene Wilder का पुराना घर भी उन्होंने खरीदा था, जो बाद में वाइल्डर के भतीजे को बेच दिया गया. लेकिन 2025 के मध्य में पेमेंट डिफॉल्ट के बाद यह संपत्ति फिर से मस्क के पास लौट आई. हालांकि उन्होंने टेक्सास के स्टारबेस इलाके में एक छोटा सा प्रीफैब्रिकेटेड घर रखा, जिसकी कीमत लगभग 50,000 डॉलर बताई जाती है, और वही उनका मुख्य निवास माना जाता है.

करोड़ों की कारें और मस्क की ऑटोमोबाइल दीवानगी

रियल एस्टेट से दूरी बनाने के बावजूद, मस्क की कार कलेक्शन उनकी लग्जरी पसंद को बयां करती है. BBC की रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके पास Ford Model T, 1967 Jaguar E-Type, 1997 McLaren F1 (जिसे उन्होंने एक बार क्रैश किया और बाद में रिपेयर करवाया) और 1976 की James Bond की Lotus Esprit “Wet Nellie” शामिल हैं. यह कार उन्होंने 2013 में करीब 1 मिलियन डॉलर में खरीदी थी, ताकि इसे फिर से सबमरीन कार में बदला जा सके. इसके अलावा, उनके पास Tesla Roadster भी है, जिसे 2018 में Falcon Heavy रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था.

प्राइवेट जेट्स और ‘वर्क नेसेसिटी’ की दलील

मस्क निजी जेट्स से सफर करना पसंद करते हैं, जिनमें Gulfstream मॉडल्स शामिल हैं, जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर में होती है. उन्होंने कहा था कि प्राइवेट जेट से ट्रैवल करने से उनका काम करने का समय बढ़ जाता है. इन जेट्स की मदद से वह अमेरिका और दुनिया भर में स्थित Tesla और SpaceX साइट्स तक तेजी से पहुंच पाते हैं, जिससे उनका बिजनेस ऑपरेशन और भी तेजी से चलता है.

ट्विटर की खरीद और बिजनेस इंपायर का विस्तार

अक्टूबर 2022 में मस्क ने ट्विटर (अब X) को करीब 44 अरब डॉलर में खरीद लिया था. यह टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी निजी डील्स में से एक थी. इस कदम ने दिखाया कि मस्क सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया और न्यूरोसाइंस जैसे क्षेत्रों में भी उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है.

मस्क फाउंडेशन और उनके दान का रहस्य

2002 में शुरू हुई Musk Foundation का मकसद विज्ञान, तकनीक और मानवता के विकास के लिए काम करना है. मस्क ने अपनी कंपनियों के शेयरों के जरिए अरबों डॉलर डोनेट किए हैं. हालांकि The New York Times की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई सालों तक फाउंडेशन ने अमेरिका के न्यूनतम दान मानदंड पूरे नहीं किए, और अधिकांश ग्रांट्स उन संस्थाओं को दी गईं जिनका सीधा संबंध मस्क की कंपनियों से था. इससे उनकी परोपकार नीतियों पर सवाल उठे हैं.

अमीरी और सादगी का विरोधाभास

Elon Musk की लाइफस्टाइल एक दिलचस्प विरोधाभास है—एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनगिनत दौलत है लेकिन जो खुद को साधारण जीवन जीने वाला बताता है. उन्होंने अपने घर बेच दिए, सस्ते घर में रहने की बात कही, फिर भी करोड़ों की कारें और प्राइवेट जेट रखते हैं. मस्क का कहना है कि उनका ध्यान व्यक्तिगत विलासिता पर नहीं बल्कि मानवता के भविष्य को बेहतर बनाने पर है. शायद यही दर्शन उन्हें बाकी अरबपतियों से अलग बनाता है.