'जनता को Free में पैसे बांटो...' एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कही ये बात? जानकर हो जाएंगे हैरान

Musk AI Prediction: अमेरिकी बिजनेसमैन और टेक दिग्गज एलन मस्क ने एक बार फिर अपनी भविष्यवाणी से दुनिया को चौंका दिया है! मस्क का मानना है कि AI की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि सरकारें और कानून इसके सामने बेबस नजर आएंगे. एआई से खत्म हो रही नौकरियों को लेकर भी मस्क ने बात कहीं. मस्क का मानना है कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार को फ्री में पैसे बांटने का ही विकल्प बचेगा.
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Musk AI Prediction: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. एक बार फिर मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप को हैरान कर देने वाली सलाह दे दी है. AI और एआई से नौकरियों के खतरों पर बोलते हुए मस्क ने बड़ी बात कह दी है. अमेरिकी बिजनेसमैन पीटर एच. डायमंडिस के साथ एक बातचीत में मस्क ने भविष्य की ऐसी तस्वीर पेश की है जहां सरकारें AI की रफ्तार के आगे बेबस नजर आएंगी. मस्क का मानना है कि AI इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अभी की नीतियां और कानून इसे संभालने में पूरी तरह से नाकाम साबित होंगे.
मस्क ने बातचीत में यह साफ कहा है कि अमेरिकी सरकार की कार्यप्रणाली और AI के विकास की रफ्तार में बहुत ही बड़ा फर्क है. उन्होंने दावा किया कि AI सरकार की तुलना में 10 गुना ज्यादा तेजी से विकसित होता जा रहा है. मस्क के मुताबिक सरकारी नीतियां बनने में सालों लग जाते हैं वहीं AI हर दिन बदल रहा है. हर दिन बढ़ रहे इस गैप की वजह से सरकारें सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे सकेंगी न कि उन्हें कंट्रोल कर सकेंगी.
एआई के कारण आर्थिक उथल-पुथल और नौकरियों पर मंडराते खतरे पर भी मस्क ने बात की. इन खतरों के समाधान के रूप में मस्क ने एक हैरान कर देने वाला सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि जब AI के कारण पारंपरिक रोजगार के ढांचे चरमरा जाएंगे तो सरकार के पास लोगों को सीधे फ्री पैसे बांटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है.
मस्क ने इसके लिए ट्रंप सरकार के दौरान दिए गएर 1,776 डॉलर के सैन्य भुगतान और कोविड पीरियड के स्टिमुलस चेक का उदाहरण दिया. हालांकि उन्होंने माना कि यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन होगी लेकिन स्थिरता बनाए रखने के यह जरूरी होगा.
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सिर्फ नौकरियों पर खतरे और सरकार की नीतियों में बदलाव को लेकर ही नहीं मस्क ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.उन्होंने दावा किया कि टेस्ला का ह्युमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस अगले तीन सालों में दुनिया के बेहतरीन सर्जनों से भी बेहतर सर्जरी करने में सक्षम हो जाएगा.
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