हिटलर की तारीफों के बांधे पुल... दी गालियां, अब एलन मस्क के xAI को मांगनी पड़ी माफी

AI के इस दौर में Elon Musk की AI कंपनी xAI ने अपने Grok AI चैटबॉट को लेकर भी लोगों के बीच काफी लोकप्रियता बढ़ गई है. इस एक फीचर पर लोग काफी निर्भर होने लगे हैं. ऐसे में लगातार इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है. हालांकि, पिछले ही दिनों Grok AI चैटबॉट ने कई लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि हर कोई यह देख हैरान था. ऐसे में अब Grok AI चैटबॉट को अपने गलत बर्ताव के लिए लोगों से माफी मांगनी पड़ी है.

xAI ने स्वीकार की गड़बड़ी

Elon Musk की AI कंपनी xAI ने स्वीकार कर लिया है कि Grok AI चैटबॉट ने कई यूजर्स के साथ बुरा बर्ताव करते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं, Anti-Semitic टिप्पणियां की गई और तानाशाह एडोल्फ हिटलर की तारीफ भी की है. Grok AI की इस भाषा ने दुनियाभर के लोगों को हैरान किया है, वहीं, इस हरकत पर लोग काफी नाराज भी हैं.

जानें पूरा मामला

दरअसल, हाल ही में कई यूजर्स ने शिकायत की थी उन्होंने Grok AI से कुछ सवाल किए थे, लेकिन इनका जवाब देने की बजाय उसने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया. Anti-Semitic बातों का सपोर्ट किया गया. इसके अलावा Grok AI ने इतिहास के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की तारीफें भी की. इस वजह से सोशल मीडिया पर मस्क की कंपनी की काफी आलोचनाएं की गईं.

तुरंत लिया गया एक्शन

Update on where has @grok been & what happened on July 8th.

First off, we deeply apologize for the horrific behavior that many experienced.

Our intent for @grok is to provide helpful and truthful responses to users. After careful investigation, we discovered the root cause…

— Grok (@grok) July 12, 2025