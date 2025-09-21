सोशल मीडिया X पर छा जाएगा AI, एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान, यूजर्स को मिलेगा शानदार एक्सपीरियंस

Elon Musk X AI Announcement: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को लेकर एलन मस्क ने बड़ा ऐलान कर दिया है. एलन मस्क ने X को लेकर खुलासा किया है कि बहुत ही जल्द यह प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर काम करेगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह नई सुविधा यूजर्स को कब से मिलनी शुरू हो जाएगी. दरअसल मस्क ने इस बात का खुलासा किया है कि सोशल मीडिया एक्स को चलाने वाला एल्गोरिदम इसी साल के नवंबर तक पूरी तरह से नवंबर तक पूरी तरह से AI पावर्ड हो जाएगा और आने वाले सप्ताहों में इसमें कई बड़े और जरूरी बदलाव देखने को मिलेंगे. यह खबर को लेकर मस्क ने एक्स की प्रोडक्ट हेड निकिता बियर के एक पोस्ट को रीट्वीट किया है, जिसमें एक ज्यादा पर्सनलाइज्ड और रिलेवेंट यूजर एक्सपीरियंस की प्लानिंग्स के बारे में जानकारी दी गई है. इसके साथ ही ग्रोक पर रीड अलाउड फीचर भी ऐड किया गया है.

नवंबर तक X में हो जाएगा बड़ा बदलाव

एलन मस्क ने पोस्ट में आगे कहा है कि नवंबर तक यह एल्गोरिथम AI पर पूरी तरह से काम करेगा और इससे यूजर्स को बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि हम हर दो सप्ताह में एल्गोरिथम को ओपन सोर्स करेंगे. नवंबर आखिरी तक या फिर दिसंबर तक आप ग्रोक से पूछकर अपने फीड को डायनामिकली एडजस्ट कर सकेंगे.

The algorithm will be purely AI by November, with significant progress along the way. Add Zee News as a Preferred Source We will open source the algorithm every two weeks or so. By November or certainly December, you will be able to adjust your feed dynamically just by asking Grok. https://t.co/lsEcAGu0SK — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2025

बियर ने प्लेटफॉर्म के विजन को समझाते हुए कहा कि एक्स की टाइमलाइन का मकसद पारंपरिक एल्गोरिदम और राजनीतिक बहसों से हटकर एक अलग एक्सपीरियंस देना है. उनका मानना है कि लोग अपनी रुचियों पर खुलकर लिखें और उनसे जुड़े सार्थक व एक ही विचारधारा वाले लोगों तक पहुंचें. अगर किसी को अभी भी सिर्फ झगड़े या विवाद वाले वीडियो दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका अकाउंट पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ है. टीम इस समस्या को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है.

ये बातें बताती है कि सोशल मीडिया X धीरे-धीरे एआई-आधारित क्यूरेशन की ओर बढ़ रहा है, ताकि यूजर्स को उनकी पसंद के हिसाब से ज्यादा पर्सनल और उपयोगी एक्सपीरियंस मिल सके. साथ ही उन्हें यह चुनने का भी अधिकार होगा कि वे अपनी टाइमलाइन पर क्या देखना चाहते हैं.

ये भी पढ़ेंः CEO ने गलती से कर दिया ऐसा Email, ऑफिस में मच गयी अफरा-तफरी... कंपनी की प्लानिंग का हो गया खुलासा

ग्रोक में आया नया फीचर

इसी दौरान मस्क ने एक्स के एआई असिस्टेंट ग्रोक में नया रीड अलाउड फीचर जोड़ा है. अब यह इंसानों जैसी नैचुरल आवाज में जवाबों को जोर से पढ़कर सुनाएगा. मस्क ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने यूजर @amXFreeze की पोस्ट को रीट्वीट किया.

Grok can now “read aloud” in a beautiful voice https://t.co/qy5MBYzXrw — Elon Musk (@elonmusk) September 20, 2025

यूजर ने पोस्ट में लिखा कि ग्रोक को अभी-अभी रीड अलाउड फीचर मिला है. अब आप सब कुछ पढ़ने के बजाय ग्रोक की प्रतिक्रिया को एक बेहद नैचुरल आवाज में सुन सकते हैं. इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए मस्क ने कहा कि ग्रोक अब एक सुंदर आवाज में जोर से पढ़ सकता है, जो एआई के साथ यूजर इंटरैक्शन को बढ़ाने पर प्लेटफॉर्म के चल रहे अपडेटेशन का एक हिस्सा है.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 के इस मॉडल में सामने आई बड़ी खामी, कैमरे ने यूजर्स को किया निराश! Apple ने दी सफाई