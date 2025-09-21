सोशल मीडिया X पर छा जाएगा AI, एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान, यूजर्स को मिलेगा शानदार एक्सपीरियंस
Advertisement
trendingNow12930532
Hindi Newsटेक

सोशल मीडिया X पर छा जाएगा AI, एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान, यूजर्स को मिलेगा शानदार एक्सपीरियंस

Elon Musk X AI Announcement: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल एलन मस्क ने बड़ा खुलासा किया है कि X में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मस्क ने साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि X पर कई नए फीचर्स और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी जोड़े जाएंगे, जिससे यूजर्स का एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर होगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया X पर छा जाएगा AI, एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान, यूजर्स को मिलेगा शानदार एक्सपीरियंस

Elon Musk X AI Announcement: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को लेकर एलन मस्क ने बड़ा ऐलान कर दिया है. एलन मस्क ने  X को लेकर खुलासा किया है कि बहुत ही जल्द यह प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर काम करेगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह नई सुविधा यूजर्स को कब से मिलनी शुरू हो जाएगी. दरअसल मस्क ने इस बात का खुलासा किया है कि सोशल मीडिया एक्स को चलाने वाला एल्गोरिदम इसी साल के नवंबर तक पूरी तरह से नवंबर तक पूरी तरह से AI पावर्ड हो जाएगा और आने वाले सप्ताहों में इसमें कई बड़े और जरूरी बदलाव देखने को मिलेंगे. यह खबर को लेकर मस्क ने एक्स की प्रोडक्ट हेड निकिता बियर के एक पोस्ट को रीट्वीट किया है, जिसमें एक ज्यादा पर्सनलाइज्ड और रिलेवेंट यूजर एक्सपीरियंस की प्लानिंग्स के बारे में जानकारी दी गई है. इसके साथ ही ग्रोक पर रीड अलाउड फीचर भी ऐड किया गया है.

नवंबर तक  X में हो जाएगा बड़ा बदलाव
एलन मस्क ने पोस्ट में आगे कहा है कि नवंबर तक यह एल्गोरिथम AI पर पूरी तरह से काम करेगा और इससे यूजर्स को बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि हम हर दो सप्ताह में एल्गोरिथम को ओपन सोर्स करेंगे. नवंबर आखिरी तक या फिर दिसंबर तक आप ग्रोक से पूछकर अपने फीड को डायनामिकली एडजस्ट कर सकेंगे.

बियर ने प्लेटफॉर्म के विजन को समझाते हुए कहा कि एक्स की टाइमलाइन का मकसद पारंपरिक एल्गोरिदम और राजनीतिक बहसों से हटकर एक अलग एक्सपीरियंस देना है. उनका मानना है कि लोग अपनी रुचियों पर खुलकर लिखें और उनसे जुड़े सार्थक व एक ही विचारधारा वाले लोगों तक पहुंचें. अगर किसी को अभी भी सिर्फ झगड़े या विवाद वाले वीडियो दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका अकाउंट पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ है. टीम इस समस्या को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है.

ये बातें बताती है कि सोशल मीडिया X धीरे-धीरे एआई-आधारित क्यूरेशन की ओर बढ़ रहा है, ताकि यूजर्स को उनकी पसंद के हिसाब से ज्यादा पर्सनल और उपयोगी एक्सपीरियंस मिल सके. साथ ही उन्हें यह चुनने का भी अधिकार होगा कि वे अपनी टाइमलाइन पर क्या देखना चाहते हैं.

ये भी पढ़ेंः CEO ने गलती से कर दिया ऐसा Email, ऑफिस में मच गयी अफरा-तफरी... कंपनी की प्लानिंग का हो गया खुलासा

ग्रोक में आया नया फीचर

इसी दौरान मस्क ने एक्स के एआई असिस्टेंट ग्रोक में नया रीड अलाउड फीचर जोड़ा है. अब यह इंसानों जैसी नैचुरल आवाज में जवाबों को जोर से पढ़कर सुनाएगा. मस्क ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने यूजर @amXFreeze की पोस्ट को रीट्वीट किया.

यूजर ने पोस्ट में लिखा कि ग्रोक को अभी-अभी रीड अलाउड फीचर मिला है. अब आप सब कुछ पढ़ने के बजाय ग्रोक की प्रतिक्रिया को एक बेहद नैचुरल आवाज में सुन सकते हैं. इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए मस्क ने कहा कि ग्रोक अब एक सुंदर आवाज में जोर से पढ़ सकता है, जो एआई के साथ यूजर इंटरैक्शन को बढ़ाने पर प्लेटफॉर्म के चल रहे अपडेटेशन का एक हिस्सा है.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 के इस मॉडल में सामने आई बड़ी खामी, कैमरे ने यूजर्स को किया निराश! Apple ने दी सफाई

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Elon Musksocial media XAI

Trending news

कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
H1B visa
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
;